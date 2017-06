Quân Lực VNCH: Tổ Quốc, Danh Dự & Trách Nhiệm

Kế thừa truyền thống chống quân xâm lược hào hùng và oanh liệt của tiền nhân,lại được tôi luyện nhiều kinh nghiệm chiến trường qua bao thế hệ, Quân lực VNCH không những đã vì nước an dân bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ từ gianh giới phân chia sông Bến Hải tới mũi Cà Mâu đem lại một cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho toàn dân miền Nam VN mà còn là tiền đồn chống Cộng vững chắc bảo vệ thế giới tự do ở Đông Nam Á nữaMột quân đội hùng mạnh, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu bách chiến bách thắng trên mọi chiến trường đã phải uất hận, bó tay thất trận, bị bức tử nên phải giã từ vũ khí vì quyền lợi của các cường quốc và Đồng minh phản bội. Nhưng quân lưc VNCH vẫn chiến đấu kiên cưòng và oanh liệt cho tới giờ phút cuối cùng mới chịu buông súng giã từ vũ khí để miền Nam bất hạnh rơi vào tay CS xâm lượcHơn nữa trong Quân sử thế giới chưa có một quân đội nào sau khi thất trận vì nhiều lý do bất khả kháng, từ cấp tướng lãnh, sĩ quan cho tới binh sĩ đã không ham sống sợ chết, vì nước quên mình, can đảm tuẫn tiết hy sinh để bảo toàn khí tiết như Quân lực/VCNCH. Thật quá can đảm và kiêu hùng không hổ thẹn với câu danh ngôn: Anh hùng tử, chí hùng nào tử.Sau 30-4, CS đã gây ra biết bao đau thương, mất mát cho nhân dân miền Nam VN đặc biệt là những Quân Cán, chính của chế độ cũ qua chính sách trả thù một cách khoa học đầy nham hiểm không hơn không kém bằng sách lược tập trung giam cầm không bản án tất cả những người làm việc cho chế độ cũ trong các lao tù CS ở tận nơi rừng sâu nước độc, nơi đèo heo hút gió với danh hiệu mỹ miều mị dân: Trại cải tạo, không ngoài mục đích đầy ải họ cho ăn uống thiếu thốn, bắt lao động khổ sai hầu giết lần giết mòn những anh em tù nhân cam chịu khổ nhục không nổi vì kiệt sức, đói khát và bệnh tật mà thân nhân liên hệ sau chính sách đổi tiền liên tục và đánh tư sản mại bản của CS để bần cùng hóa nhân dân miền nam VN, nay họ lại có trách nhiệm đi thăm nuôi tù nhân nên cũng kiệt sức tán gia bại sản cùng chung số phậnNgoài ra Cộng Sản còn lập những pháp trường cát rải rác khắp miền Nam để chúng xét tử hình những đối tượng mà chúng gọi là bọn phản cách mạng, những thành phần ác ôn, côn dồ, gây nhiều nợ máu, co nhiều tội ác với nhân dân, với cách mạng.Trong các tội ác vô nhân tính và trả thù vô cùng tàn bạo CS đã gây ra cho nhân dân miền Nam VN cam tâm gánh chịu sau ngày Saigon sụp đổ, nếu ta không đề cập đến một sự kiện lịch sử mà CS đà trả thù vô cùng dã man và tàn bạo đối với những tù binh chiến tranh cùng dân tộc Việt bằng cách nhẫn tâm xử tử 12 chiến sĩ Biệt Đông Quân anh hùng ở tỉnh Hậu Nghĩa do 1 lính kiểng người Hoa may mắn thoát chết, nhân chứng sống kể lai thật là một điều thiếu xót.Trước năm 1975, anh là một lính kiểng người Việt gốc Hoa, phục vụ tại Chi Khu Tỉnh Hậu Nghĩ, hàng tháng anh chỉ xuống trình diện đơn vị Tỉnh một lần, ngoài thời gian còn lại anh vẫn an tâm sống an nhàn ởThành phố Saigon, là thợ chuyên nghiệp đóng giầy da bỏ mối cho các tiệm giầy dọc theo đường Lê Lợi Saigon nên hàng tháng cũng thâu được lợi nhuận khá cao. Đặc biệt cứ mỗi lần anh xuống trình diện đơn vị Tỉnh Hậu Nghĩa, anh mới mặc quân phục, giầy nón chỉnh tề đàng hoàng, ngoài ra anh thường hay mặc thường phục tháp tùng với cấp sĩ quan chỉ huy Tinh đi đây đó ngay cả đi ăn uống tại các nhà hàng sang trọng trong Tỉnh và anh là người chi tiền xộp nhất khiến ai nấy cũng phải nể vì và tưởng rằng anh là một sĩ quan thứ thiệt đâu ai ngờ anh ta chỉ làmột anh lính kiểng, đơ dèm cù bắp mà thôi.Nhờ quan hệ, ngoại giao rộng rãi lại là dân ăn chơi thứ thiệt nên anh quen biết đủ mọi thành phần trong Tỉnh đồng thời trong thời gian này anh đã kết thân được với một người bạn trai đồng trang lứa tại địa phương mà sau này anh không thể ngờ được chính người bạn đó đã nhiệt tình cứu anh thoát chết trong một trường hợp thật hy hữu rất đặc biệt, độc nhất vô nhị như là một chuyện khó tin nhưng có thiệt.Bởi vì sau 30-4, Cộng Sản tràn ngập Tỉnh Hậu Nghĩa sau những trân đụng độ thư hùng với các chiến sĩ Biệt Động Quân phối hợp lực lượng quân đội chi Khu, hai bên chiến đấu ác liệt và đều bị thiệt hại nặng nề. Vì đơn phương chống trả, không được tiếp viện, lại không được không quân và pháo binh yểm trợ, trong khi đó Lực lượng tổng hợp chi Khu lại phải đối đầu với hỏa lực quá mạnh của Cộng Sản nên cuối cùng CS đã đánh chiếm được toàn bộ Tỉnh Hậu Nghĩa và bắt toàn bộ Quân, Cán Chính VNCH nhốt hết trong trại giam chờ điều tra xét xử.Sau những cuộc điều tra, thẩm vấn liên tục, CS.vẫn luôn nghi ngờ anh lính kiểng người Hoa là sĩ quan thứ thiệt chứ không phải là lính quèn như anh đã nhiều lần khai báo mặc dầu anh đã viện dẫn đủ mọi lý do chứng minh anh chỉ là một lính kiểng trốn lính mà thôi, nhưng nhân viên điều tra CS vẫn không tin anh vì chúng chỉ được báo cáo anh thường xuyên mặc thường phục ngồi trên xe Jeep với các sĩ quan trong Tỉnh đi thanh tra hoặc đi ăn nhậu tại các nhà hàng trong thời gian anh làm việc trước đây.Công Sản thẩm vấn anh liên tục ngày cũng như đêm khiến anh mất ăn, mất ngủ, thân xác bơ phờ, tinh thần bạc nhươc rõ rệt, mặc dù anh trình bày sao CS vẫn không tin mà còn nghi ngờ anh vẫn còn cố tình gian dối, che dấu lý lịch, chưa thành thật khai báo. Anh rất ưu phiền và cảm thấy trong lòng bất an, rồi nghĩ rắng nếu CS vẫn chưa tin hẳn mà vẫn nghi anh là sĩ quan thật thì cuộc đời anh sẽ vô cùng nguy hiểm và rất khó an toàn tính mạng.Nhưng thật may mắn bất ngờ, có lẽ số mạng anh vẫn còn nặng nợ với trần gian, nên khi nghe tin anh bị bắt, người bạn chí thân của anh trước đây bất thần xuất hiện, anh ta đi ngay vào văn phòng cán bộ CS điều tra, trình bày mọi diễn biến sự việc về trường hợp lính kiểng của anh và không một chút do dự đã nhiệt tình đứng ra ký tờ cam kết bảo lãnh anh thoát khỏi trại giam ngay liền khi đó ngoài sức tưởng tượng của anh. Bởi vì người bạn thân đó không ai khác hơn là anh du kích xã địa phương hoạt động cho CS bấy lâu nay mà anh không hề hay biết.Nhưng trước khi anh được tha về cùng các chiến hữu khác sau khi CS đã điều tra xét hỏi xong cho là vô tội. CS đã không thả anh liền ngay lúc đó mà chúng còn bắt mọi người phải chứng kiến tận mắt một cuộc xử bắn tập thể những người bị kết án cho la có tội với nhân dân, với cách mạng.để rằn mặt răn đe.Chúng áp giải 12 chiến sĩ Biệt Động Quân anh hùng, đôi tay trói thúc ke lại, đôi mát bịt lại bằng băng vải đen, từ phòng giam dẫn ra một khoảng đất trống mà chúng gọi là pháp trường cát, rồi bắt các tử tù đứng xếp hàng ngang chờ chúng tuyên án xử bắn.Trong lúc bọn CS đang kể tội trạng những chiến sĩ Biệt Động Quân nào là đã gây nhiều tội ác với nhân dân, với Cách mạng và nhất là đã ngoan cố chống cư, phản lại CM tới giây phút cuối cùng, xứng đáng bị xử tử không có thể nào khoan hồng tha tội được,Trong lúc bọn CS còn thao thao bất tận kể mọi tội ác của những tử tù thì bất thần 12 chiến sĩ Biệt Động Quân đồng thanh hô lớn: Đả đảo CS, đả đảo CS, VNCH muôn năm!, VNCH muôn năm!Quá hốt hoảng và cũng để chặn kịp thời những tiếng hô lớn bất lợi cho bọn chúng, những tên sát nhân CS không ngần ngại vội vàng khai hỏa xử bắn liền: Đùng! Đùng! Đùng! 12 thân hình chiến sĩ BĐQ mặc sắc phục rằn ri từ từ ngã gục bất động ngay tại chỗ, những giòng máu đỏ anh hùng tuôn trào lênh láng đầy khắp pháp trường khiến ai nấy hiện diện đều không khỏi rùng mình khiếp sợ khi phải chứng kiến cảnh tượng thật dã man, tàn bao của CS đối với tù binh chiến tranh là những quân nhân VNCH của chế độ cũ. Sau đó ai nấy đều nơm nớp lo sợ có lẽ CS sẽ xử tiếp đến mình chăng, nhưng may mắn CS đã tha mạng sống cho những người còn lại được tự do trở về nhà, mọi người đều hoảng hồn và cảm thấy mình đã thoát chết.trong đường tơ kẽ tóc.Anh chàng lính kiểng người Hoa quá hốt hoảng rời khỏi hiện trường ngay lúc đó, vội vã chạy bộ ra ngay đại lộ để đón xe đò Hậu Nghĩa về thẳng thành phố Saigon không chẫm trễ, nhưng trong tâm khảm anh như vẫn còn in đậm nét cảnh tượng thật hãi hùng, quá khủng khiếp về tội ác của CS đã đối xử tàn bạo với 12 chiến sĩ BĐQ anh hùng đã anh dũng chiến đấu chống lại bọn chúng tới giây phút cuối cùng cho đến khi bi bắt.Đây cũng chỉ là một trong muôn vàn tội ác mà CS đã gây ra cho Quân Cán Chính VNCH sau khi CS cưỡng chiếm được hoàn toàn miễn Nam VN.Tội ác này được ghi bằng máu và nước mắt, là một trang sử đau thương mất mát của dân tộcCác chiến sĩ BĐQ đã chứng tỏ tính kiêu hùng vì nước quên mình của QL/VNCH cho tới hơi thở cuối cùng nhưng vẫn không bao giờ quên được những điều tâm niệm:”Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm”.Ôi! thật vô cùng cao cả và đáng ngưỡng mộ biết bao, lại được kế thừa truyền thống dựng nước, giữ nước và chống quân xâm lược oanh liệt và hào hùng của Tiền nhân, các anh xứng đáng là con cháu giòng dõi Tiên Rồng, các anh là những anh hùng bất tử, là những tấm gương sáng ngời, xứng đáng được lưu danh muôn đời cho hậu thế.Các anh mất đi đã để lại biết bao niềm tiếc thương, sự mất mát lớn lao cho gia đình và bạn bè chiến hữu. đất nước đã mất đi những người con yêu quý của Tổ quốc.Vấn nạn của đất nước đã cướp đi biết bao những chiến sĩ kiêu hùng như các anhMột nén hương lòng kính dâng lên hương hồn các anh nhân ngày Quân lực thứ 42.Viết cho ngày Quân lực thứ 42BUIPHU/VBMN