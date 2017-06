Gạo VN Tới, Bị Mỹ Trả Về 1.700 Tấn

SAIGON -- Gạo Việt Nam sang Mỹ bị trả về ào ạt...Báo Pháp Luật nêu câu hỏi, “29 lô gạo xuất cảng bị Hoa Kỳ trả về: Do đâu người Mỹ “chê” gạo Việt?”Do lâu nay quá chú trọng vào phân khúc thị trường bình dân khiến hạt gạo Việt Nam phải “trả giá” khi đi vào những thị trường khó tính, đặc biệt là Hoa Kỳ.29 lô gạo xuất cảng bị Hoa Kỳ trả về: Do đâu người Mỹ “chê” gạo Việt?Tổng hợp thông tin cảnh báo từ Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) xác nhận: Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2016 đã có 95 container (tương đương hơn 1.700 tấn) gạo xuất cảng bị trả về, chủ yếu là gạo thơm jasmine, gạo tấm jasmine, gạo lứt và gạo trắng chất lượng cao. Còn nếu tính từ năm 2012 đến tháng 8/2016 thì đã có tới 412 container với gần 10.000 tấn gạo của 16 doanh nghiệp xuất cảng gạo Việt Nam sang thị trường này bị trả về.Theo VFA, qua kiểm tra của FDA trong sản phẩm gạo Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ có 8 hoạt chất vượt giới hạn cho phép. Các hoạt chất này đã làm cho các lô gạo của Việt Nam bị “từ chối” nhập cảnh để đến bàn ăn của người Mỹ.Được biết, hiện khoảng 200 doanh nghiệp có quy mô trung bình và lớn đang tham gia vào hệ thống thương mại xuất cảng gạo. Một số chuyên gia lúa gạo cho rằng, do lâu nay quá tập trung vào phân khúc thị trường bình dân với gạo chất lượng thấp nên những năm gần đây, đặc biệt là năm 2016, rất nhiều đơn hàng xuất cảng gạo của các nhà xuất cảng gạo trong nước đã bị trả về vì dính dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gây thiệt hại rất lớn.Có một nghịch lý hiện nay, trong khi nhiều doanh nghiệp xuất cảng đã nhận thức được rằng phải sản xuất gạo chất lượng cao, cũng như xây dựng được thương hiệu gạo thì mới có cơ hội nắm giữ, mở rộng thị trường. Tuy nhiên, ở khâu sản xuất, nông dân lại vẫn đang thích trồng những giống lúa chất lượng thấp với khả năng chống chịu sâu bệnh, chất lượng hạt gạo làm ra còn nhiều hạn chế.Theo nhiều chuyên gia về lĩnh vực này, thực trạng này đang khiến xuất cảng gạo Việt Nam mặc dù là “cường quốc” nhưng vẫn đang loay hoay hướng tới những thị trường dễ tính như châu Phi, Trung Quốc; còn đối với những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hoa Kỳ thì gặp vô vàn khó khăn, hầu như chưa thể chinh phục.Báo Pháp Luật ghi rằng, theo VFA, trong sản phẩm gạo Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ có 8 hoạt chất vượt giới hạn cho phép. Đáng chú ý, 8 hoạt chất này lại nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Tức là gạo xuất cảng của chúng ta mặc dù đáp ứng đúng tiêu chuẩn của Việt Nam nhưng lại không đáp ứng đúng tiêu chuẩn của nước bạn.Theo Bộ NN&PTNT, sang tháng 10, xuất cảng gạo giảm cả về lượng và giá trị xuất cảng so với tháng 9/2016, cụ thể gạo giảm 23,7% và 23,8%. Còn tính trong 10 tháng năm 2016, lượng gạo xuất cảng cũng chỉ ước đạt 4,2 triệu tấn với kim ngạch 1,9 tỷ USD, giảm 21,2% khối lượng và giảm 16,9% giá trị so với cùng kỳ năm 2015.