Trump Đổi Chính Sách Cuba: Hạn Chế Du Lịch, Kinh Doanh

WASHINGTON - TT Trump được trông đợi loan báo trong ngày Thứ Sáu, như đã báo trước, các hạn chế về du lịch và kinh doanh với đảo quốc Cuba.Giới quan sát ngờ rằng chính quyền Havana tự cô lập đang đứng giữa ngã 3 đuờng, có thể quay lại chính sách cố thủ.Theo 1 dự thảo đuợc Bạch Ốc phổ biến chiều Thứ Tư, chủ trương của nội các Trump là khuyến khích dân quyền tại Cuba, nhắm chính quyền Havana, không nhắm dân chúng Cuba – mục tiêu là các quyền tự do chính trị và tự do tôn giáo.TT Trump định công bố các biện pháp chính sách tại Miami (Florida), thủ phủ của người tị nạn Cuba. 1 trong các biện pháp này là hạn chế nguồn tiền của người Cuba gửi về quê huơng, gián tiếp cung cấp tiền mặt cho quân đội và tình báo Cuba.Bạch Ốc khẳng định TT Trump không chống lại việc thương luợng với Havana, nhưng chống lại thương luợng tai hại.Quân đội Cuba mở rộng ảnh hưởng tới kỹ nghệ du lịch – công ty GAESA của quân đội làm chủ những khách sạn tốt đẹp nhất và các cơ sở bán lẻ, cho thuê xe hơi, công ty xuất cảng… GAESA chiếm hơn 50% doanh thu thương mại tại đảo quốc.Các hạn chế du lịch sẽ đuợc thực hành chặt chẽ và các quan hệ ngoại giao đuợc duy trì, không đóng cửa sứ quán mà TT Obama cho phép tái lập năm 2015.Hôm Thứ Tư, Havana loan báo sẽ tổ chức bầu cử địa phương vào Tháng 10 và chuẩn bị chuyển giao quyền lãnh đạo thượng đỉnh trong năm tới. Chủ tịch Raul Castro đã nói sẽ thôi việc vào Tháng 2-2018, là cuối nhiệm kỳ thứ 2. Đệ nhất PTT Miguel Diaz-Canel 57 tuổi đuợc giả định là nhân vật kế vị chủ tịch Castro trong khi khả năng chia tay với thế hệ già để theo đuổi kinh tế thị trường đang là đề tài bàn tán trong dư luận.Tin mới nhận trưa Thứ Sáu cho hay: thay đổi chính sách về Cuba gây ảnh hưởng bất lợi với các chủ khách sạn là đối thủ cạnh tranh của ông Trump.Chính sách mới của TT Trump đối với Cuba hôm Thứ Sáu nhằm tìm kiếm sự cắt giảm các thương lượng thương mại mà làm lợi cho chế độ Castro và có thể hạn chế tự do của một số công dân Hoa Kỳ đi lại tới đảo quốc, nhưng vẫn giữ nguyên nhiều thay đổi đã được thực hiện bởi chính phủ tiền nhiệm.Loan báo hôm Thứ Sáu của nội các Trump gồm cấm đoán trao đổi tài chính, gồm các giao hoán ngẫu nhiên với GAESA và vệ tinh của GAESA.CNN cho hay: Gaviota là vệ tinh của GAEA khai thác dịch vụ du lịch hiện điều hành Four Points, là cơ sở kiểm soát Sharaton Havana, khách sạn Hoa Kỳ mở cửa tại Havana trước tiên sau 60 năm.Với chính sách mới, du khách Hoa Kỳ không đuợc tạm trú tại khách sạn có liên quan với quân đội Cuba.