VN Đi Với Nhựt Sẽ Gần Mỹ

Cũng đáng mừng cho người dân VN đồng bào chúng ta trong nước. Những tháng năm tới công ăn việc làm sẽ tăng với vốn đầu tư của Mỹ và của Nhựt tăng sau chuyến công du của Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc qua Mỹ rồi qua Nhựt. Người Việt bình dân thường nói hay không bằng hên. Kể ra Thủ Tướng Phúc hên thật, nên “thời lai đồ điếu thành công dị”. Ông gặp TT Trump của Mỹ một tỷ phú làm giàu nhờ kinh doanh, mà VN xuất qua Mỹ trên 30 tỷ nhưng nhập của Mỹ chỉ có 15, thế mà Ông Trump vẫn nương tay cho VN một gói hợp đồng trị giá 15 tỷ Đô la, là hên thực. Còn người Tàu thường nói “họa vô đơn chí, phước bất trùng lai”. Thế mà trên đường về, Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc ghé Nhựt, trạm thứ hai của chuyến công du vào ngày 6 tháng 6, lại gặp may hơn nữa. Nhựt chính thức và long trọng nghinh đón Ông và phái đoàn tại Nhà Khách Chính Phủ Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Nhựt không những rất hào phóng về kinh tế với VN, mà còn viện trợ vô thường tức cho không VN tương đương 350 triệu đô la phương tiện tăng cường khả năng tuần duyên, chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng khi mà quan ngại về hoạt động quyết đoán của Trung Quốc tại các vùng biển ngày càng gia tăng.Vào chiều ngày 6 tháng 6 thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe hội đàm. Cả hai cùng bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp liên quan đến Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Hai vị thủ tướng kêu gọi tránh những hành động làm thay đổi hiện trạng và leo thang căng thẳng trong khu vực.Thủ tướng Nhật bản bày tỏ hy vọng gia tăng hợp tác cùng Việt Nam để củng cố trật tự quốc tế mở và tự do dựa trên luật pháp quốc tế mà theo người đứng đầu chính phủ Tokyo thì đó là nền tảng của sự ổn định và thịnh vượng cho cộng đồng quốc tế.Chưa hết, cái này mới vui thật là vui cho người dân Việt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ Tương Shinzo Abe cùng chủ toạ, chứng kiến cho phái đoàn hai bên ký kết các hợp đồng và thỏa thuận hợp tác đầu tư giá trị 22 tỷ USD, hơn gói hợp đồng Mỹ ký với VN khi TT Phúc công du Mỹ.Được biết Nhật là nước cung cấp viện trợ cho Việt Nam nhiều nhất và là nước đầu tư lớn thứ nhì vào Việt Nam, sau Nam Hàn. Nhật là nước đứng đầu cung cấp viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam. Nhựt từng viện trợ cho 5 nước thuộc tiểu vùng sông Mêkong gồm Cam Bốt, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam, khoản tín dụng lên tới 6,1 tỷ đô la. Một việc làm được cho là nhằm tăng cường ảnh hưởng trong khu vực trước đà bành trướng của Trung Quốc.Nhật Bản trong mấy năm trở lại đây cũng là nước thường xuyên đối đầu với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp biển đảo giữa hai nước này. Dư luận chung của một số người Việt trong ngoài nước VN trong bối cảnh TC ngang ngược không ngừng xâm chiến biển đảo VN, VN đi với Nhựt là đúng, là đại lợi. Về lịch sử nhiều tiền nhân VN như Kỳ ngoại Hầu Cường Để, Ô. Phan bội Châu và các sĩ phu VN cũng từng vận động phong trào Duy Tân Đông Du để chống Pháp. Văn hoá Nhựt là Đông Phương gần gũi với VN.Nhựt có những mối lo về an ninh biển như VN vì cùng bị TC tranh giành biển đảo như VN. Cùng mối lo hai nước gần gũi nhau. Về kinh tế, Nhựt là đệ tam siêu cường kinh tế, chỉ sau Mỹ và TQ thôi. Nhựt là nước đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 tại Việt Nam với tổng cộng 2.494 dự án với tổng số vốn lên tới gần 36,9 tỷ USD.Về an ninh, Nhựt giúp VN và cộng tác quốc phòng một cách cụ thể và thiết thực, chớ không phải bằng lời nói suông. Như đã viện trợ và giao cho Vùng 2 Cảnh sát Biển của VN tàu CSB 6001 (Syokaku), là chiếc tàu đầu tiên trong số 3 tàu Nhựt viện trợ không hoàn lại cho VN, nhằm nâng cao năng lực cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Nhựt và VN đang nâng cấp đối tác chiến lược hồi tháng Ba, năm 2014.Nhựt bây giờ có đạo luật “phòng vệ tập thể” có quyền đưa quân ra ngoại quốc và viện trợ quân sự cho các nước bạn. Nhựt là đồng minh chí thiết, được Mỹ tin cậy nhứt ở Á châu. Do uy tín đó, Nhựt là nước có liên minh chặt chẽ với Úc, Ấn, Phi, Mỹ. Những đồng minh này giúp rất nhiều cho Mỹ trong chiến lược chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương.Con đường vững chắc nhứt để VNCS có thể liên minh với Mỹ trở thành đối tác có trọng lượng với Mỹ là đi qua ngõ Nhựt. Địa lý chiến lược Á châu Thái bình dương cho thấy, Đông Bắc Thái bình dương lâu nay Mỹ có và cần Nhựt là một quốc gia kiên cường về quân sự nay đang hiện đại hoá và tăng cường quân đội. Đông Nam Thái bình dương có VN là một nước mà dân chúng có tinh thần thượng võ cao, đã giúp cho quân đội nói chung nhiều tướng tài, giỏi thao lược, lấy nhu khắc cương, lấy yếu chống mạnh trong nhiều thời đại trong lịch sử VN. Nhờ vậy VN là một quốc gia dân tộc “chì” nhứt ở Đông Nam Á châu, từng chống phá, đánh đuổi quân Tàu xâm lược cả ngàn năm trong lịch sử 4000 năm của VN. Một Trần hưng Đạo dùng cọc xỏ xâu, trấn nước quân Tàu chết không kịp ngáp ở trận Bạch Đằng Giang. Một Vua Quang Trung Nguyễn Huệ tốc chiến tốc thắng, đại phá 29 vạn quân Tàu khiến Pháp phục coi Ông như Nã phá Luân của Pháp.Mỹ mà có hai đồng minh ở Bắc ở Nam như thế thì hoà bình, ổn định ở Á châu Thái bình dương và tự do hàng hải hàng không quốc tế mà Mỹ xem là quyền lợi quốc gia của Mỹ - không có gì Mỹ phải lo nữa. Và VN không bơ vơ vì nắm đuôi TC mà mất biển đảo của đất nước ông bà VN để lại.Liên minh Mỹ Nhựt từ lâu đã trở thành viên gạch xây nền tảng cho hoà bình và ổn định trong vùng Á châu Thái bình dương. Và mấy năm gần đây liên minh đó phát triển vượt bực khi Mỹ chuyển trục quân sự về Á châu. Mỹ thoả thuận cho Nhựt mặc thị tu chỉnh hiến pháp chủ hoà do Mỹ dàn dựng khi Nhựt thua Mỹ trong Thế Chiến 2. Bây giờ Mỹ đồng ý để Nhựt có quân đội, có bộ quốc phòng thay vì phòng vệ dân sự. Và quan trọng hơn, Nhựt có thể viện trợ quân sự, xuất quân ra ngoại quốc giúp các nước bạn với sách lược mới gọi là “phòng vệ tập thể”.Ở Á châu Thái bình dương hiện thời trừ TC ra, Mỹ, Nhựt, và VN là ba nước có quân lực mạnh nhứt. Trong đó cả ba đều coi TC là đối thủ đáng gờm, bành trướng bá quyền, bất chấp luật pháp quốc tế.Nhưng việc hình thành trục quân sự tam cường Mỹ, Nhựt, Việt cũng có nhiều trở ngại. Trở ngại giữa Mỹ và VN, trở ngại về ý thực hệ tự do và cộng sản. Chưa bao giờ Mỹ liên minh quân sự với một chế độ CS nào, chưa bao giờ Mỹ đưa quân hay viện trợ quân sự cho xứ CS. Đó là lý do tại sao TT Obama, đến TT Trump chỉ thoả thuận hợp tác toàn diện chớ không phát triển đối tác chiến lược với Hà nội và Mỹ chỉ bán vũ khí sát thương từng phần, từng vụ cho CSVN, chớ không gỡ cấm vận mua bán vũ khí toàn phần.Vấn đề nhân quyền VN là trở ngại trung tâm giữa Hà nội và Washington. Thái độ của Quốc Hội Mỹ rất cứng rắng với CSVN về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo.Nhưng Nhựt không bị ngăn trở ý thức hệ với VNCS. Nhựt có thể viện trợ quân sự, mua bán vũ khí thoải mái cho VN. Nhưng cộng tác với VN, điều đó hợp với tinh thần tiền cừu hậu hận của hai nước Nhựt và TQ. Mà cũng hợp với lòng người Việt yêu nước, với tinh thần Đông Du của giới sĩ phu VN trong phong trào bài phong, đả thực trước Thế Chiến 2./.(VA)