Dự Luật Bảo Hiểm Y Tế SB 562, Chỉ Là Lời Hứa Suông

Dự Luật Bảo Hiểm Y Tế SB 562, với chi phí cao không phải là một giải pháp tốt để thay thế hệ thống bảo hiểm y tế suy sụp hiện tại của chúng ta.Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện California ước tính Dự Luật SB 562 sẽ tốn mỗi năm $400 tỷ để trả tất cả chi phí bảo hiểm cho mọi người dân California. Con số này cao hơn gấp đôi con số toàn bộ ngân sách đề nghị $180 tỷ của California. Những người ủng hộ hy vọng chính quyền liên bang sẽ trả một nửa chi phí này, tuy nhiên, chuyện chính quyền liên bang có cho phép California nhận khoản tiền này để trả cho hệ thống Bảo Hiểm Một Giá (Single Payer Health Care) của California hay không là một dấu hỏi lớn. Vì thế, nếu tính toán, chúng ta sẽ thấy như sau đây: Trên lý thuyết, chính quyền liên bang sẽ trả $200 tỷ, và tiểu bang phải trả $200 tỷ còn lại, một số tiền mà nếu chi ra sẽ làm đảo lộn cuộc sống của tất cả cư dân California.Để trả tiền cho chương trình này, Dự Luật SB 562 sẽ chuyển gánh nặng lên vai người dân California làm việc chăm chỉ, và họ phải bị tăng thuế ít nhất là 15% từ tiền lương hàng tháng của mình. Giảm 15% số tiền lương là thiệt hại lớn cho những gia đình lao động, họ sẽ gặp những khó khăn vì phải lựa chọn giữa nhu cầu căn bản như tiền thuê nhà hoặc thực phẩm hay là việc trả tiền cho các chương trình sau giờ học, luyện thi SAT, hoặc những chương trình thể thao cho các con em họ.Khi thăm dò ý kiến người dân về hệ thống bảo hiểm y tế do chính phủ quản trị, như Dự Luật SB 562, Hiệp Hội Những Người Bán Bảo Hiểm Y Tế California mới đây đưa ra một kết quả thăm dò cho thấy, khi người dân California biết chương trình bảo hiểm sức khỏe theo Dự Luật SB 562 sẽ xóa bỏ bảo hiểm tại nơi họ làm và sẽ tăng thuế thì có đến 75% số người thăm dò phản đối. Sự phản đối này đã từ những người tham dự thăm dò, không thuộc sắc dân nào, phái tính nào, đảng chính trị nào, và khu vực địa lý nào.Mặc dù người dân phản đối Dự Luật SB 562, dự luật này vẫn được Thượng Viện thông qua mà không kể đến hậu quả kinh tế. Quốc Hội do Đảng Đa Số Dân Chủ vừa mới tăng thuế người dân $5.2 tỷ mỗi năm trong việc tăng thuế xăng dầu và lệ phí bằng lái xe. Những loại thuế này cùng với sự có thể tăng 15% thuế của mỗi người dân, không chỉ làm thiệt hại người đóng thuế, mà còn đẩy nền kinh tế đi đến khủng hoảng, mất công ăn việc làm, và tạo ra nhiều âu lo.Vì những sự lo ngại về dự luật này, ngay cả nếu Dự Luật SB 562 được lưỡng viện Quốc Hội thông qua, Thống Đốc Jerry Brown cũng phải thắc mắc liệu nó có thể “tồn tại” và sự tăng thuế này sẽ phải qua một cuộc trưng cầu dân ý. Tương tự như vậy, cách đây vài năm, một đề nghị bảo hiểm y tế trả lệ phí giống nhau được chấp thuận, nhưng chưa bao giờ được áp dụng ở tiểu bang Vermont. Ngay cả tại tiểu bang này, với số dân khoảng chưa bằng 1/6 số dân California, là nơi Đảng Dân Chủ Đa Số kiểm soát Quốc Hội và Văn Phòng Thống Đốc, kế hoạch bảo hiểm trả tiền giống nhau đã bị thất bại, bởi vì chi phí quá cao mà không có nguồn tài chính để trả cho chương trình.Giống như trường hợp của Vermont, Dự Luật SB 562 là một quan niệm không có kế hoạch. Dự luật này không xác định được nguồn tài chánh chắc chắn để trả chi phí dù chương trình có mở rộng tiếp cận với chăm sóc y tế có phẩm chất, và có cách thực hiện. Điều không thiết thực là hiện tại chính hệ thống hành chánh California đã và đang thất bại trong việc cung cấp chăm sóc sức khỏe tương đối cho 14 triệu dân California đang có bảo hiểm Medi-Cal. Thật là sai lầm khi tin rằng, cũng do chính quyền tiểu bang này có thể điều hành thành công một hệ thống cho 40 triệu người dân California, khi chính sự điều hành này đã thất bại trong việc chăm sóc sức khỏe tốt cho những người dân California có thu nhập thấp qua chương trình Medi-Cal.Đơn giản mà nói, Dự Luật SB 562 không phải là câu trả lời cho những khó khăn của bảo hiểm y tế. Là một người mẹ có hai đứa con dưới 6 tuổi, Tôi rất mong muốn điều mà tất cả các bà mẹ mong muốn, đó là có một bác sĩ cho con Tôi khi cần, và có niềm tin rằng dịch vụ bảo hiểm này là tốt nhất. Trong thời gian qua, Tôi đã dành rất nhiều nỗ lực trong vai trò dân cử, để mở rộng sự tiếp cận bảo hiểm y tế, nhưng Tôi không thể ủng hộ một chương trình mà Tôi biết sẽ không mang đến quyền lợi, mà còn có thể gây thiệt hại cho người dân California làm việc chăm chỉ.