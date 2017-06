Nhật, Pháp: Muốn Nhảy Vào Biển Đông Thế Mỹ

Biển Đông vừa là kho tài nguyên thiên nhiên dầu hỏa, khí đốt, hải sản, vừa chiếm địa thế chiến lược quan trọng trên mọi lãnh vực, cho nên, Trung Quốc quyết tâm xâm chiếm và các nước khác thì cũng không bỏ qua, mà cụ thể là khi thấy Mỹ có mòi lơ là thì Nhật Bản và cả Pháp nữa đang muốn nhảy vào thế chân để đóng vai trò lãnh đạo hay chia phần quyền lợi, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) hôm Thứ Ba cho biết.Bản tin Đài VOA viết rằng, “Nhật Bản và Việt Nam ngày 6/6 nhất trí đẩy mạnh quan hệ an ninh qua những dự án do Nhật tài trợ trong đó có việc nâng cấp khả năng tuần duyên của Việt Nam, chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng giữa những quan ngại về hoạt động gây hấn gia tăng của Trung Quốc trong các vùng biển châu Á.“Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe họp tại Tokyo và chia sẻ “quan ngại sâu sắc về những diễn tiến phức tạp” liên hệ đến Trung Quốc tại Biển Đông. Hai nhà lãnh đạo thúc đẩy Trung Quốc-dù không nêu đích danh-chớ có những hành động làm thay đổi nguyên trạng và leo thang căng thẳng trong vùng.“Nhật Bản và Việt Nam tái xác nhận tầm quan trọng của Hiệp ước Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và nhất trí theo đuổi hiệp ước này dù Hoa Kỳ đã rút chân. Hai nhà lãnh đạo đồng ý hợp tác trong việc thảo luận giữa 11 thành viên TPP còn lại để Hiệp ước có hiệu lực, theo thông cáo chung được công bố.“Hai nước ký hơn một chục thỏa thuận, trong đó có một thỏa thuận trị giá 350 triệu đô la viện trợ của Nhật Bản giúp nâng cấp các tàu tuần duyên Việt Nam và khả năng tuần tra của các tàu này. Nâng cấp an ninh hàng hải là một phần trong khoản vay 910 triệu đô la Nhật dành cho Việt Nam ký kết hôm 6/6, trong đó có cả những dự án khoa học công nghệ và quản lý nước.”Bản tin VOA cũng nói thêm rằng, “Thủ tướng Abe nói Nhật Bản hy vọng tăng cường hợp tác để củng cố “một trật tự quốc tế tự do và cởi mở căn cứ trên những qui định của luật pháp,” và ông gọi đây là nền tảng của ổn định và thịnh vượng trong xã hội quốc tế.”“Trong khi đó, một bản tin khác của VOA hôm Thứ Ba nói rằng, “Yun Sun, chuyên gia cao cấp của Chương trình Đông Á thuộc trung tâm nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Washington, nhận định:““Thủ tướng Nhật rất kiên định về quan điểm là Nhật Bản cần phải có một vị trí danh dự ở Biển Đông”.“Trong khi Hoa Kỳ hiện đang bớt chú ý đến vấn đề này, bà Yun Sun nói, “Tôi nghĩ Nhật Bản có lẽ quan ngại nhất về những gì Trung Quốc đang làm”.“Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã dẫn đầu các cuộc thảo luận tại cuộc họp của G7 về an ninh hàng hải, trong số các vấn đề khác, theo trang web của Bộ Ngoại giao Nhật.”Ngoài ra một bản tin khác của Đài RFI hôm Thứ Ba có tựa đề “Đối Thoại Shangri-La: Cơ hội để Pháp tỏ rõ hướng xoay trục qua châu Á,” cho biết rằng, “Dù mới nhậm chức không được bao lâu, tân bộ trưởng Quốc Phòng Pháp, giờ gọi là bộ Quân Lực, bà Sylvie Goulard, đã đến ngay Singapore để tham dự Đối Thoại Shangri-La (02-04/06/2017). Tại đấy, cùng với nữ đồng nhiệm Nhật Bản Tomomi Inada, bộ trưởng Pháp đã không ngần ngại cổ vũ cho sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, và thể hiện lập trường cứng rắn đối với Bắc Triều Tiên. Và một lần nữa, bà Sylvie Goulard cũng kêu gọi tiếp tục bảo đảm «trật tự dựa trên luật pháp và tự do hàng hải trong vùng Biển Đông».“Trong bài nhận định đăng trên trang mạng Pháp Asialyst ngày 03/06/2017, tiến sĩ Sophie Boisseau du Rocher, chuyên gia về các vấn đề địa chính trị vùng Đông Á và Đông Nam Á thuộc Viện Nghiên Cứu Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI, đã cho rằng sự hiện diện của người phụ trách quốc phòng Pháp tại Đối Thoại Shangri-La, một diễn đàn an ninh thường niên tập hợp hầu hết các lãnh đạo quốc phòng của khu vực cũng như các chuyên gia về an ninh châu Á, là một minh họa cụ thể cho đường lối ngoại giao quốc phòng của Pháp, muốn đóng một vai trò bền vững trong vùng, với chính phủ mới của tổng thống Macron không đi chệch hướng người tiền nhiệm.”Bản tin RFI còn cho biết thêm rằng, “Pháp cũng có một chiến lược xoay trục qua châu Á“Bà Boisseau du Rocher ghi nhận nhiều động thái xuyên suốt của Paris nhằm khẳng định tiếng nói và quan điểm của mình về châu Á:“- Về mặt đa phương: mong muốn tham gia tham gia cơ chế ADMM+, tập hợp bộ trưởng Quốc Phòng 10 nước ASEAN cùng 8 đối tác lớn của khu vực với mục tiêu củng cố hợp tác trong lãnh vực an ninh;“- Về mặt song phương: tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với các nước trong vùng qua cơ chế 2+2 – tức là hai bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao – bắt đầu với Nhật Bản từ năm 2014, và với Úc vào tháng 03/2017; đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược quan trọng với Ấn Độ.”