Thành Phố Bảo Hộ Mất Dần Bằng Hữu



Hoạt động của phái tự do buông thả tưởng chừng như tất cả các thành phố trên đất nước Hoa Kỳ lần lượt trở thành Thành phố bảo hộ - tức là nơi nguyên thủy chăm lo việc ổn định đời sống người di dân hợp pháp trước đây nay trở thành nơi đón nhận, dung dưỡng và bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp rõ ràng - nhưng được họ đổi tên gọi là người không có giấy tờ để tránh chữ bất hợp pháp, và các thành phố này không hợp tác với cơ quan di trú và hải quan (ICE) của liên bang thi hành luật chung về di dân và đối với tội phạm trong số người di trú bất hợp pháp.



Nhưng từ khi tổng thống Trump bắt đầu nhậm chức, có hơn một nửa số tiểu bang đã đề ra những luật lệ nhằm đẩy lùi “thành phố bảo hộ” về quá khứ. . . và có thể số còn lại sẽ tiếp tục cùng lên toa xe trong nay mai nhất là khi tình hình kinh tế, an sinh xã hội, xung đột văn hoá, tệ nạn xã hội và khủng bố ngày càng trở nên tồi tệ đe dọa đến đời sống và sinh mạng của công dân Hoa Kỳ.

Texas là tiểu bang dẫn đầu, bắn phát pháo xung phong. Theo tờ The New American (Người Mỹ Mới), vào ngày 7 tháng 5 năm 2017, Thống đốc Greg Abbott đã ký và ban hành luật kết liễu các thành phố bảo hộ và hợp tác thi hành luật lệ Liêng bang theo đúng Hiến pháp.



Viện Nghiên cứu Chính sách Di trú (the Migration Policy Institution) giải thích: “Luật của Texas, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, theo gót những chính sách của chính phủ tổng thống Trump mở rộng việc thi hành luật di trú nói chung, và đặc biệt là phạt các cơ quan công quyền của cái gọi là thành phố bảo hộ đã hạn chế sự hợp tác với các nhà chức trách di trú thuộc liêng bang.”

Texas có thể là Ngôi Sao đơn lẻ, nhưng không phải là cô đơn đối với vấn đề thành phố bảo hộ.



Viện nghiên cứu Chính sách Di trú còn cho biết thêm: “Trong khi Texas là tiểu bang đầu tiên thông qua luật quét sạch nhắm vào người nhập cư bất hợp pháp từ sau khi bầu cử tổng thống, ít nhất có 32 tiểu bang đã đưa ra đạo luật di cư”.

Thành phố bảo hộ là nơi từ chối hợp tác với cơ quan hữu trách liên bang trong việc an dân, bắt và trục

xuất người di trú bất hợp pháp. Trong một số trường hợp, những thành phố này nhắm mắt làm ngơ đối với những người bất hợp pháp đã có hồ sơ phạm tôi nhiều lần và hậu quả là những vụ bạo hành đáng tiếc đã xảy ra làm thiệt hại đến nhiều nhân mạng của công dân Hoa Kỳ.

Cơ quan lập pháp tiểu bang cố gắng chấm dứt tình hình trên. Trước kia, chính phủ Obama làm suy yếu khả năng hạn chế vấn nạn di cư bất hợp pháp, nhưng tình hình bây giờ đã khác hơn rất nhiều đối với chính phủ Trump.

Tiểu bang Arizona, đã ra luật cứng rắn 2010 - được hiểu là SB 1070 – cho phép cảnh sát giữ người chỉ vì tình trang di trú đang trong thời gian xét xử ở toà, với tình trạng sẽ phải chịu sự dàn xếp vào tháng Chín.

Sự thách thức cho luật SB 1070 do chính phủ Obama mang đến, một tình huống hầu như không xảy ra trong thời chính phủ Trump. Theo tạp chí The New American “Trump chọn cựu thượng nghị sĩ Alabama Jeff Sessions - người đã dẫn đầu chủ trương thi hành luật di trú cứng rắn hơn – làm Bộ trưởng tư pháp, tỏ rõ lời cam kết thi hành luật di trú của vị tổng thống mới, hơn là lời chỉ hùng biện khi vận động tranh cử” Tờ tạp chí còn tiếp, “Khi đa số dân Mỹ ủng hộ sự thi hành luật di trú cứng rắn hơn bằng chọn lựa của họ trong kỳ bầu cử tổng thống, hiển nhiên ẩn ý này cũng phản ánh ở cấp độ tiểu bang”

Tất cả những dấu hiệu chứng tỏ rằng con nước đã đổi chiều đối với các thành phố bảo hộ. Chừng như các tiểu bang rồi sẽ có thể thi hành luật lệ - và đó là tin tốt đối với di dân hợp pháp, công dân và xã hội Hoa Kỳ.

Theo tổ chức Ohio Jobs & Justice PAC (Ủy ban Việc làm & Luật pháp Hoạt động chính trị Ohio), tất cả có đến hơn 400 thành phố, quận hạt bảo hộ; trong đó có nơi dùng những chính sách như “không hỏi, không nói” (Don’t ask, don’t tell) – nhân viên công lực không được hỏi và người bị hỏi không nói về tình trạng di trú của mình. Chẳng hạn New Orleans LA, Albany NY, Joleit IL, Mesa AZ, tiểu bang Vermont [*]



Số thành phố, quận hạt bảo hộ ở các tiểu bang:

Alabama: 1 Alaska : 2 Arizona: 6 California: 99 Colorado 10 Connecticut 11 Florida 28 Georgia 4 Indiana 1 Illinois 8 Iowa 2 Kansas 7 Louisiana 2 Maine 3 Maryland 9 Massachusetts 12 Michigan 3 Minnesota 9 Nebraska 5 Nevada 3 New Jersey 21 New Hampshire 3 New Mexico 13 New York 29 North Carolina 8 North Dakota 2 Ohio 14 Oklahoma 2 Oregon 23 Pennsylvania 24 Rhode Island 3 Texas 15 Utah 4 Vermont 5 Virginia 6 Washington (State) 10 Wisconsin 3 Wyoming 1 Washington D.C. 1

Ngoài ra còn 29 thành phố đang nhắm tới (update 31/1/2017) và 6 thành phố đang xem xét trước ngày bầu cử.

Riêng quí vị nào đã thấy đủ ngán với lối nói phải đạo chính trị - dĩ nhiên không phải là đạo đức, hoặc qúi vị nào đã thấy hậu quả của lối đặt mục tiêu đảng phái chính trị trên sự an bình, thịnh vượng của quốc gia, coi thường pháp luật, dẫn đến tình trạng xáo trộn nếp sống văn hoá, xung đột chính trị, nạn khủng bố, băng đảng, sự bất an trong đời sống hàng ngày thì trên đây là tin tốt cần biết về việc sửa trị đất nước mà chính phủ mới đã và đang quyết tâm thực hiện và có cơ may bắt đầu một vận mới cho đất nước trở mình.

