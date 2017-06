Biển Đông: G7 Chống TC

Cũng như năm ngoái, năm nay 2017 thượng đỉnh 7 nước kỹ nghệ giàu mạnh nhứt thế giới, gọi tắt là G7 họp lần thứ 47 kết thúc chiều 27/05/2017 tại Taormina, đảo Sicilia, Ý. Cùng quyết định ba điều chống: chống khủng bố trên toàn cầu; chống TC quân sự hoá ở Biển Hoa Đông và Biển Đông; và chống CS Bắc Hàn thử hoả tiễn và nguyên tử.Cuộc họp thượng đỉnh năm nay có hai tổng thống mới, TT Trump của Mỹ và TT Macron của Pháp tham dự. Tuy hội nghị có bất đồng về vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng ba quyết định chống nêu trên nhứt là vần đề chống TC quân sự hóa Biển Đông và Biển Hoa Đông rất đồng thuận và tích cực. Tân chánh quyền Mỹ với TT Trump dứt khoát không tham dự hiệp ước chống biển đổi khí hậu dù TT Obama trước đây đã ký.Tuy thông cáo chung của G7 không nói tới tên TQ khi thảo luận biểu quyết, nhưng thông cáo nhấn mạnh đến sự kiện và hành động của TQ vi phạm đối với các nguyên tắc quốc tế cũng như Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển UNCLOS. Khác với tuyên bố tại Ise-Shima, Nhật Bản, năm 2016, lần này G7 «kiên quyết chống lại mọi hành động đơn phương có thể làm căng thẳng gia tăng» và tích cực kêu gọi «phi quân sự hóa ở các khu vực tranh chấp».Vì G7 hầu như những kỳ hội nghị thượng đỉnh nào trong mấy năm qua đều có đề cập đến vùng biển và đảo mà TQ tuyên bố thuộc chủ quyền bất khả tranh cãi do tổ tiên TQ để lại, nên TC phản ứng ngay nhưng nhẹ nhàng. Trước kiên quyết chống của G7 năm nay TC tỏ ra mềm mỏng hơn trong lời lẽ. Khác với thái độ của TC đối với các nước láng giềng nhược tiểu trong vùng, TC dùng dao to búa lớn mỗi khi đề cập vấn đề chủ quyền những biển đảo mà TC đã xâm lấn hay đang tranh chấp. Thí dụ như TT Duterte trở cờ theo đuôi TC, vẫn bị Chủ Tịch Tập cận Bình hăm đánh bằng chiến tranh võ trang khi Duterte trình với Chủ Tịch Bình là muốn khai thác dầu khí trên biển của Phi.G7 là một khối gồm 7 siêu cường kinh tế và quân sự trên toàn cầu, nên TC phải nể. Theo Reuters, phát ngôn viên Lục Khảng của bộ Ngoại Giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh cam kết giải quyết tranh chấp với các nước «thông qua đàm phán để bảo đảm hòa bình và ổn định». Bắc Kinh hy vọng nhóm các nước G7 và các quốc gia khác không can thiệp và tôn trọng nỗ lực giải quyết tranh chấp của các nước trong khu vực, và đề nghị G7 «ngưng các tuyên bố vô trách nhiệm».Liên quan vấn đề CS Bắc Triều Tiên hành động như quốc gia côn đồ gây khủng hoảng hoả tiễn và nguyên tử, G7 lên án và răn đe. Bản thông cáo chung G7 cho rằng Bắc Triều Tiên càng ngày càng trở thành «nguy hiểm cho hoà bình và ổn định» thế giới, với tham vọng trang bị vũ khí nguyên tử và hoả tiễn đạn đạo. G7 đã sẵn sàng ban hành thêm biện pháp trừng phạt.Trong khi G7 năm rồi 2016 ở Nhựt do Nhựt chủ toạ, Thủ Tướng Nhựt vận động thành công G7 chống TC quân sự hoá. Chính sách của Nhật Bản được các quốc gia khu vực lẫn các cường quốc Tây phương ủng hộ. CS Việt Nam cũng cho báo chí của Đảng Nhà Nước thông tin và nghị luận tin tố cáo những hành động của Trung Quốc xâm phạm hải phận Việt Nam. Dù Trung Quốc không phải là thành viên của G7, nhưng TC đã liên tiếp và quả quyết lên tiếng đòi 7 cường quốc thế giới không được nói về Biển Đông. Ngược lại, Nhật Bản, nước chủ nhà và nhất là Mỹ, kiên quyết đưa vấn đề tham vọng bành trướng của Bắc Kinh tại Biển Đông vào chương trình nghị sự. Mỹ triệt để ủng hộ Nhựt. Ngày 09/04/2016, trước lúc hội nghị phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Mark Toner tuyên bố diễn biến tình hình Biển Đông «là điều quan trọng đối với khu vực, đối với sự ổn định của khu vực», do đó Hoa Kỳ cho rằng «chủ đề này cần được đặt lên bàn thảo luận».Thông tấn xã Pháp AFP, ngày 12/04/2016, nói Bắc Kinh không kềm chế được giận dữ sau khi các ngoại trưởng của nhóm G7 gồm Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Đức, Ý và Nhật Bản; Nhựt làm chủ tịch luân lưu năm 2016 họp tại Hiroshima tuyên bố cứng rắn «chống lại mọi hành động đơn phương hiếp đáp, cưỡng chế hay khiêu khích nhằm thay đổi nguyên trạng tại Biển Hoa đông và Biển Đông», của TQ. Bộ Ngoại Giao TQ triệu đại sứ của các thành viên G7 ở Bắc Kinh lên bộ Ngoại Giao để phản đối.Hành động TC giành giựt biển đảo Senkakhu của Nhựt, kết quả đâu chưa thấy, cái thấy rõ là TC đã vô tình giúp Nhựt vươn lên về quân sự, thoát khỏi vòng kim cô của hiến pháp gọi là chủ hoà do Mỹ áp đặt sau khi Mỹ thắng Nhựt trong Thế Chiến 2. Quốc Hội lưỡng viện Nhựt thông qua Bộ luật Quốc phòng mới của Nhựt, cho phép Nhựt có bộ quốc phòng, có quân đội, được tăng quân, hiện đại hoá quân đội chính danh, đích thực thay vì phòng vệ dân sự như từ sau Thế chiến 2 đến giờ. Và quan trọng nhứt là Nhựt được đưa quân tham chiến ở ngoại quốc, viện trợ quân sự cho đồng minh như một siêu cường quân sự trên thế giới. Nói tóm gọn, là Nhựt đã thắng TC trên phương diện ngoại giao và chánh trị trong cộng đồng thế giới.Còn TC thì thua, càng ngày càng cô đơn trong ngoại giao, càng hao tài tốn của trong chiến lược bành trướng ra Á châu Thái bình dương. Hai thập niên qua TC phải ép “giá lương tiền”, bán rẻ mồ hôi nước mắt của đồng bào lao động TQ, bòn vét tài nguyên của quốc gia dân tộc Trung Hoa để thu hút đầu tư ngoại quốc vào TQ, sản xuất hàng bán rẻ tiền cho các nước, biến TQ thành công xưởng sản xuất hàng rẻ tiền của thế giới. TC trổi dậy trên mồ hôi, nước mắt giá rẻ của nhân dân, thành siêu cường kinh tế hạng nhì, chiếm chỗ của Nhựt. Mạnh vì gạo bạo vì tiền, TC bành trướng ra biển Á châu Thái bình dương, giành giựt biển đảo của một số nước.Kỳ hội nghị G7 này năm nay 2017, Thủ Tướng Nhựt Abe càng mừng thấy hội nghị thượng đỉnh G7 coi vấn đề CS Bắc Triều Tiên «là ưu tiên trong số các ưu tiên». Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nước bị đe dọa trực tiếp.Riêng CSVN, chế độ bị TC xâm lấn biển đảo nhiều nhứt. Toàn bộ quần đảo Hoàng sa TC đã chiếm, đã thôn tính thành huyện Tam sa trực thuộc tỉnh Hải Nam của TC. Và quần đảo Trường sa TC cũng chiếm gần hết rồi. TC đã quân sự hoá, xây mấy phi trường, mấy hải cảng, bố trí hệ thống phòng không và phòng chống tấn công biển, đảo. Còn Biển Đông của VN, TC đã tuyên bố chủ quyền trên 95% lãnh hải.Trước những lời tuyên bố của hội nghị G7 mới đây lại chống TC quân sự hoá Biển Đông, cho đến ngày 28-5 hội nghị đã bế mạc, đã phổ biến tổng quát thông cáo chung, vẫn chưa thấy CSVN phát biểu chính thức liên quan đến tuyên bố này của G7./.(VA)