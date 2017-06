Hãng Dừng Hoạt Động Tăng 12.5%

HANOI -- Tình hình kinh doanh Việt Nam bi quan: Báo động doanh nghiệp “chết lâm sàng”...Bản tin Infonet ghi rằng riêng trong tháng 5/2017, cả nước có gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới nhưng doanh nghiệp ngừng hoạt động cũng hơn 5.300 doanh nghiệp, và 628 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 5/2017, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 119.200 tỷ đồng, tăng 9,3% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.Bản tin Infonet nói rằng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lên tới 5.332 doanh nghiệp, tăng 26,8%.Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.Có 13.458 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 64.000 doanh nghiệp.Tuy nhiên, số doanh nghiệp hoàn tất giải thể trong 5 tháng đầu năm cũng lên tới 4.685, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động cũng ở mức là 32.148 doanh nghiệp, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.Bản tin Infonet cũng ghi lời giới doanh nhân rằng xin gỡ bớt thủ tục hành chính để doanh nghiệp kinh doanh được:“Theo Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân- Nguyễn Trọng Điều, doanh nghiệp tư nhân cần môi trường, đầu tư lành mạnh, ổn định, tránh rủi ro, thủ tục hành chính đơn giản, thông thoáng, đừng “khó như lên trời” thì doanh nhân mới làm được.Kinh nghiệm của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc cũng đã chỉ ra rằng phải cải cách hành chính nếu không kìm hãm, doanh nghiệp không phát triển được.Mặt khác, cần liêm chính trong chỉ đạo, điều hành doanh nghiệp. Chỉ có Chính phủ liêm chính chưa đủ mà các cấp, các ngành phải liêm chính, thẩm thấu tư tưởng của Chính Phủ mà có cư xử đúng với doanh nghiệp.”