Mã Độc WannaCry Làm Nổi Thương Hiệu Microsoft Hơn

Tính đến tháng 05/2017, WannaCry là một trong những ransomeware lan truyền nhanh và nổi tiếng nhất, gây ảnh hưởng đến hơn 300,000 máy tính. Dù WannaCry chỉ nhắm vào những máy Windows, nhưng thương hiệu Microsoft lại không bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt mã độc tống tiền.Theo đó, công ty Morning Consult đã thực hiện một cuộc khảo sát trên 2,148 người để lấy ý kiến về việc sau sự đổ bộ của WannaCry, xem liệu họ có muốn dùng hệ điều hành của Microsoft trong tương lai hay không. Kết quả là, trong 2,148 người tham gia khảo sát, có 57% cho thấy có thể sẽ suy nghĩ lại khi mua nhu liệu trong tương lai. Có khoảng 30% không lo lắng và 13% không chắc chắn. 19% còn cho biết rằng vụ WannaCry càng khiến họ muốn mua sản phẩm của Microsoft hơn. Trong khi đó, 39% số người tham gia khảo sát cho rằng có nâng cấp hay không thì cũng chẳng khác biệt.Nhìn chung, có đến 83% người dùng vẫn yêu thích Microsft sau vụ tấn công. Ngoài việc được đánh giá tích cực từ khách hàng nhờ nhanh chóng tung ra các bản vá, công ty còn được các nhà đầu tư Phố Wall ngưỡng mộ hơn và giá cổ phiếu Microsoft đã tăng lên đến 70 USD/cổ phiếu lần đầu tiên trong lịch sử 42 năm, một phần là nhờ vào WannaCry.Cũng theo khảo sát, đa phần người dùng đều biết chính thói quen sử dụng máy tính không an toàn là nguyên do chính khiến họ bị lây nhiễm ransomeware. Do đó, cũng có nhiều người muốn nâng cấp lên phiên bản Windows mới hơn để được bảo mật tốt hơn.Trong nỗ lực tăng cường bảo mật và chặn WannaCry, Microsoft đã phát hành nhiều bản vá lỗi ngay cả cho những hệ điều hành đã dừng hỗ trợ như Windows XP và Windows 8. Điều này đã giúp hãng vẫn giữ được niềm tin của người dùng sau sự cố WannaCry.Theo: Nguoivietphone.com