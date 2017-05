Sài Gòn: Diễn Nghệ Thuật Đường Phố Trên Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ

Một nhóm biểu diễn ca nhạc dân tộc cải biên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1 Sài Gòn.

Vừa qua, chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố “Ho Chi Minh City Street Show” lâu nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1 Sài Gòn đã có cái mới cho tháng 5 là được tổ chức theo chủ đề đàng hoàng, như chủ đề kỳ này là “Welcome to Ho Chi Minh City”, theo Thanh Niên (TNO).Đây là chương trình mở màn cho chuỗi show biểu diễn nghệ thuật đường phố có chủ đề do Sở Du lịch TP. Sài Gòn tổ chức định kỳ vào các đêm thứ bảy, chủ nhật hằng tuần (từ 20 - 21 giờ) trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, trừ trường hợp nơi đây bận tổ chức những hoạt động, sự kiện lớn.Theo TNO, theo chủ đề “Welcome to Ho Chi Minh City” vừa rồi, chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố cho thấy là khá đa dạng, phong phú tiết mục, như: biểu diễn nhạc cụ truyền thống kết hợp với nhạc đương đại, biểu diễn violin kết hợp múa, xiếc - ảo thuật, biểu diễn các âm thanh từ các đạo cụ, nhảy flashmob, beatbox và các loại hình thể thao hiện đại như patin, ván trượt…Để phục vụ cho chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, vào các đêm cuối tuần sẽ có 6 cụm sân khấu được dựng rải dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và thiết kế sao cho các loại hình nghệ thuật khác nhau có thể biểu diễn cùng lúc, cùng mang đậm hơi thở đường phố và nét đặc trưng Sài Gòn. Các ca sĩ, nghệ sĩ đơn lẻ hay nhóm ca múa nhạc, tạp kỹ... trong cả nước và nước ngoài đều có thể đăng ký tham gia biểu diễn trong các chương trình biểu diện định kỳ này.