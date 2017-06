iPhone, iPad Ứng Dụng 32-bit Cũ Sẽ Không Cài Được iOS 11 Mới

Khoảng đầu tháng 06/2017, một số lập trình viên đã tải và cài đặt phiên bản iOS 11 beta cho biết các ứng dụng 32-bit không thể chạy được và sẽ bị hiện một thông báo yêu cầu cập nhật lên phiên bản mới 64-bit. Đây cũng là lý do những chiếc iPhone và iPad sử dụng vi xử lý 32-bit cũ sẽ không thể cài được phiên bản iOS 11 mới.Như vậy, hiện vẫn có rất nhiều ứng dụng vẫn đang là 32-bit, có thể chạy bình thường trên iOS 10 nhưng lại không thể chạy trên iOS 11. Khi cố gắng khởi chạy một ứng dụng 32-bit trên nền tảng iOS 11, sẽ xuất hiện thông báo: “Nhà phát triển ứng dụng cần phải cập nhật phiên bản mới để tương thích với iOS 11”. Người dùng có thể nhấn nút OK để bỏ qua. Nếu lo lắng các ứng dụng yêu thích sẽ không hoạt động được sau khi cập nhật lên iOS 11, người dùng có thể kiểm tra trong phần Settings của iOS 10. Vào General => About => Applications để xem danh sách các ứng dụng lỗi thời. Các ứng dụng lỗi thời có thể hoạt động được trên các phiên bản iOS 10, nhưng sẽ hoàn toàn bị vô hiệu trên iOS 11. Nên nếu có một ứng dụng yêu thích đã lỗi thời, người dùng nên cân nhắc việc cập nhật lên phiên bản iOS 11.Hiện iOS 11 mới chỉ có phiên bản beta và chưa thực sự hoàn thiện. Khi Apple chính thức cho phép người dùng cập nhật lên iOS 11, các nhà phát triển có thể cũng sẽ kịp thời cập nhật ứng dụng lên phiên bản 64-bit. Ngoài ra, Apple cũng cho biết phiên bản macOS High Sierra sẽ là phiên bản cuối cùng hỗ trợ các phần mềm 32-bit. Nên các nhà phát triển phần mềm cho macOS cũng sẽ phải cập nhật lên 64-bit, nếu không muốn phần mềm của họ bị vô hiệu sau tháng 06/2018.Theo: Nguoivietphone.com