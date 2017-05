Trump: Công Du Đầu, Đẹp

Một số truyền thông Mỹ vì lý do phe đảng thường nói TT Trump và nội các tướng lãnh, tỷ phú của Ông không rành về ngoại giao, tỏ ra lo ngại chuyến công du đầu tiên của TT Trump không có lợi cho Mỹ. Nhưng sau mấy ngày theo dõi tin tức của các nước, và quốc tế, người dân Mỹ thở phào, nhẹ nhõm, thấy chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của tổng thống “mình” dài cả một tuần lễ, qua nhiều nước tôn giáo, văn minh, chánh trị khác nhau, nhưng có thể nói kết quả rất tốt đẹp, mở rộng giao thương cho Mỹ. Hầu hết những sách lược cốt lõi của Mỹ được các nước ủng hộ, kể cả thế giới Á rập và Liên Âu và G-7. Tạo lại được thế đứng “vĩ đại của Mỹ” như đệ nhứt siêu cường thế giới.Trạm đầu tiên ngày 20/5 TT Trump đến thủ đô Ryad của Ararab Saudi đồng minh lâu đời của Mỹ. Về hình thức, tiếp rước vô cùng trọng vọng. Quốc vương Salman Bin Abdulaziz ra tận cầu thang máy bay Air Force One đón rước, thảm đỏ trải dài đường. TT Trump bắt tay Vua không khom lưng như TT Obama lúc trước. Đệ nhứt phu nhân Mỹ Melania và Ivanka thứ nữ, phụ tá của TT Trump không đội khăn choàng đầu. Bà Melania người phụ nữ Mỹ đầu tiên hiện diện xã giao nhưng im lặng nhìn khi TT Trump bàn bạc quốc sự trong cuộc họp với các giới chức lãnh đạo Arab. Báo Arab Times tiếng Anh của nước chủ nhà rất khen thái độ và y phục lịch lãm của hai nữ lưu Mỹ. Các trang mạng xã hội và khán thính giả truyền hình rất thích thú.Từ trước tới nay, chưa từng có một Tổng thống Mỹ nào chọn Ả Rập Xê-út làm điểm đến trong chuyến công du đầu tiên ra ngoại quốc. TT Trump là người đầu tiên. Về nội dung, thành công vượt bực. Hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với tổng trị giá khoảng 380 tỷ USD, trong các lĩnh vực như thương mại, dầu khí, công nghệ… dự trù sẽ tạo thêm hàng trăm ngàn việc làm cho người lao động ở hai nước. Trong số này, có gói thiết bị và dịch vụ phòng vệ trị giá 110 tỷ USD. Người lao động, các nhà chuyên môn Mỹ, xã hội Mỹ mừng có thêm việc làm, tiền lương vào tài khoản thêm vững tâm.Về chánh trị và quân sự, TT Trump vận động chống Hồi Giáo cực đoan. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo 55 quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo tại thủ đô Ả Rập Saudi, ông Trump thúc giục các quốc gia Hồi giáo đi đầu trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan hóa. Ông nói cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan không phải là cuộc chiến giữa các tôn giáo và nền văn minh khác nhau: "Đây là một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác". "Một tương lai tốt đẹp hơn chỉ có thể xảy đến nếu các quốc gia của quý vị đẩy lùi những kẻ khủng bố và cực đoan". Ông cũng thành khẩn nói rõ, các quốc gia Hồi giáo không thể chờ đợi "quyền lực Mỹ" mới hành động và phải "hoàn thành phần trách nhiệm của mình".Tổng thống Indonesia Joko Widodo, một nước đông dân Hồi giáo nhứt thế giới, trong tổ chức ASEAN ở Á châu Thái bình dương, cách Trung Đông gần nửa vòng Trái Đất hôm thứ Sáu xác nhận ông sẽ đến dự hội nghị cấp cao này. Phát ngôn viên của chính phủ Indonesia nói: “Chúng tôi coi đây là một cuộc họp quan trọng bởi vì đây là lần đầu có cuộc gặp gỡ giữa tân chính phủ Mỹ và các nước Hồi giáo, để bàn về những vấn đề mà tất cả đều quan tâm, đặc biệt là cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố.”Trạm thứ hai, TT Trump và phái đoàn Mỹ ngày 22/05/2017 đến Israel. Tin RFI của Pháp, “sau chuyến thăm Ả Rập Xê Út, nhìn chung được coi là một thành công đối với bước khởi đầu của ông Donald Trump trên trường quốc tế, tổng thống Mỹ đến Israel. Tại đây Ông được tiếp đón niềm nở hơn so với ông Barack Obama năm 2013.”Tổng thống Trump được chờ đợi tại Jerusalem, thánh địa của cả ba tôn giáo Cơ Đốc, Do Thái và Hồi giáo. Buổi chiều ông đến thăm mộ Chúa Giêsu, nơi thiêng liêng nhất của đạo Cơ Đốc. Sau đó đến Bức tường than khóc, nơi cầu nguyện nổi tiếng của người Do Thái giáo, và ông Trump là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm. Dọc theo bức tường này là khu đền thờ Hồi giáo, thánh địa lớn thứ ba của đạo Hồi Sunni.Từ Washington, thông tín viên RFI Jean-Louis Pourtet gởi về bài tường trình: “Người ta chờ đợi những biểu hiện hữu nghị nồng thắm giữa hai ông Netanyahou và Trump trước công chúng. Cả hai cùng có lợi khi đồng thuận với nhau… Mới đây ông Trump đã tiếp chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas tại Tòa bạch ốc, đã thiết lập mối quan hệ tốt, và ông Abbas sẽ tiếp đón ông ngày mai tại Bêlem… Tối qua, theo yêu cầu của Donald Trump, chính phủ Israel đã có những biện pháp tạo điều kiện cho người Palestine: cho phép những người có giấy phép lao động được dễ dàng di chuyển sang Jordanie và mở rộng một cửa ngõ ở bắc Cisjordanie.”Sau đó TT Trump và phái đoàn bay sang Ý đại lợi. TT Trump đến diện kiến Giáo hoàng Phanxicô. Hai vị đã gặp gỡ trong 30 phút ở Vatican hôm thứ Tư 24-05, làm nổi bật trọng tâm của chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của TT Trump trong cương vị tổng thống Mỹ, là ba tôn giáo gắn với đấng tiên tri Abraham, chỉ thờ một thần duy nhất.Theo ghi nhận của báo giới quốc tế, sau cuộc hội kiến kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, tại Tòa Thánh Vatican, tổng thống Mỹ và đức Giáo hoàng Phanxicô đã xuất hiện với vẻ mặt tươi cười trước các phóng viên. Khi từ giã lãnh đạo Tòa Thánh, TT Donald Trump còn tuyên bố: «Xin cảm ơn, tôi sẽ không quên những gì ngài nói». Tuy nhiên, không có bất kỳ một tin tức nào về nội dung cuộc gặp riêng của hai vị được tiết lộ cho báo chí.Sau cuộc trò chuyện riêng với TT Trump, Đức Giáo hoàng đến gặp gỡ các thành viên trong gia đình ông Trump tại thư viện ở Điện Tông Tòa. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong không khí vui vẻ, thân thiện khi Giáo hoàng Francis hỏi đùa bà Melania rằng Bà đệ nhứt phu nhân Mỹ "cho ông ấy (Tổng thống Trump) ăn gì?" Đệ nhất phu nhân Mỹ trả lời: "Thưa Ngài, Pizza". Một câu trả lời làm báo chí và người Ý hài lòng vì Pizza là món ăn xuất phát từ Ý.Sau cuộc hội kiến với lãnh đạo Vatican, tổng thống Mỹ có cuộc tiếp xúc với tổng thống và thủ tướng Ý tại Roma trước khi tiếp tục chuyến công du.Trạm dừng chân thứ ba, đến Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, để dự thượng đỉnh NATO vào ngày 25. Tại Bruxelles, tổng thống Mỹ cũng sẽ tiếp xúc với quốc vương và thủ tướng Bỉ.Dư luận của Liên Âu, NATO cho thấy giới lãnh đạo Liên Âu hy vọng sẽ hiểu thêm một vài vấn đề cốt lõi khi đã gặp TT Trump. Ô. Trump muốn các nước NATO gia tăng đóng góp vào nỗ lực chiến tranh tối thiểu 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. Mỹ muốn nỗ lực chống khủng bố của NATO vượt ra khỏi giới hạn Âu Châu và vùng Đại Tây dương. Hai vấn đề chánh này được giải toả khi Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên tham dự Hội Nghị NATO với lãnh đạo các nước thành viên NATO, ngày 25/5. Hội nghị cùng đi đến quyết định chung quan trọng như sau: NATO cùng đoàn kết và cam kết chống khủng bố và chia xẻ công bằng các chi phí quốc phòng giữa các nước thành viên. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mừng rỡ cho biết Tổng thống Mỹ đã làm rõ các cam kết của ông về việc bảo vệ châu Âu.Sau đó TT Trump đi dự hội nghị G-7 ở Sicily. Thủ Tướng Ý Paulo Gentiloni nghênh đón TT Trump vào lúc chính thức khai mạc hội nghị G7. Nơi đây hai vấn đề đứng đầu hội nghị thượng đỉnh là vấn đề khủng bố và Bắc Hàn được hội nghị đồng thuận./.(VA)