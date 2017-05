Thêm 23 Triệu Dân Mất Bảo Hiểm Y Tế Theo Dự Luật AHCA; Bảo Phí Người Già Đắt Gấp 5 Lần Thanh Niên; Cắt Medicaid 884 Tỷ Đôla

WASHINGTON -- Dự luật thay thế ObamaCare có tên là The American Health Care Act do Hạ Viện thông qua đầu tháng này dự kiến sẽ giảm thâm thủng ngân sách 119 tỷ đôla trong thập niên tới.Trong khi đó, dự luật này sẽ làm thêm 23 triệu dân Mỹ mất bảo hiểm y tế, so với trường hợp nếu giữ lại bảo hiêm y tế ObamaCare.Đó là lượng định của Phòng Ngân Sách Quốc Hội CBO phổ biến hôm Thứ Tư.Bản tin NPR nói rằng bảo phí y tế đối với một số người sẽ giảm theo luật y tế mới AHCA, nhưng CBO nói bảo phí sẽ tăng vọt đối với người có bệnh án trước khi mua bảo hiểm.Đặc biệt, các bà bầu sẽ bị tính tiền bảo phí y tế đắt hơn cả chục ngàn đôla, tương tự là dân nghiện chất say (ma túy hay rượu) và người bệnh tâm thần.AHCA sẽ giảm thâm thủng bằng cách cắt giảm Medicaid tới 884 tỷ đôla và cắt bao cấp bảo hiểm y tế cá nhân 276 tỷ đôla. (Medicaid, tại Cali gọi là Medi-Cal).Tuy nhiên, bảo phí y tế tăng hay không cũng còn tùy một phần vào tiểu bang người mua bảo phí cư ngụ.Tương tự, bảo phí cũng sẽ tùy vào tuổi người mua bảo hiểm.Một người 64 tuổi có lương 26,500 USD/năm sẽ phải trả bảo phí từ 13,600 USD tới 16,100 USD theo dự luật mới AHCA, sẽ còn tùy tiểu bang được một số miễn giảm.Trong khi đó, người 64 tuổi có lương 68,200 USD/năm sẽ thấy bảo phí tăng nếu họ sống trong tiểu bang không cho đặc miễn. Vì AHCA cho công ty bảo hiểm tính tiền người già với giá đắt gấp 5 lần người trẻ.Đó cũng là lý do, Thượng Viện có thể sẽ bác bỏ AHCA để soạn dự luật y tế mới, riêng.