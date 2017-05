Tiệc Chay Ngàn Cánh Hạc Của Hội Phật Học Từ Tâm

Thượng Tọa Thích Phước Tấn, Trú trì Chùa Từ Tâm đang đọc diễn văn khai mạc và ban đạo từ. Ảnh/VBMN

Ông Đỗ Quốc Trung, Hội Trưởng Hội Phật Học Từ Tâm đang diễn trình về thành quả chương trình từ thiện ngàn cánh hạc thực hiện trong năm 2016. Ảnh/VBMN

Quý quan khách ngội chật ních cả hội trường. Ảnh/VBMN

Song ca Mi Lăng & Minh Phũng trình diễn bản:” Chùa tôi”. Ảnh/VBMN

Tam ca Minh Phũng, Kim Khuê và Mi Lăng ca bản:”Thương mầu áo lam”. Ảnh/VBMN

Nam ca sĩ Thái Nguyễn trình diễn thật xuất sắc và vui tươi qua 3 bản nhạc:” Biển cạn, Vị ngọt đôi môi, Tình đẹp như mơ”. Ảnh/VBMN

TACOMA/WA.- Vào một buổi chiều đẹp trời trong sáng của tiết mùa Thu, Hội Phật Học Tư Tâm đã tổ chức buổi tiệc chay mùa Xuân Ngàn Cánh Hạc vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 21 tháng 5 năm 2017 tai Trung Tâm Văn Hóa Á Châu Thái Bình Dương (Asia Pacific Cultural Center) số 4851 S Tacoma Way, Tacoma, WA 98409.Thành phần tham dự thật đông đảo, ngồi chật ních cả hội trường, gồm có Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý quan khách, quý phật tử và quý đồng hương.Về cơ quan truyền thông báo chí có Việt Báo Miền Nam,Mở đầu chương trình Thượng Tọa Thích Phước Tấn, Trú Trì Chùa Từ Tâm đọc diễn văn khai mạc, phát biểu cảm tưởng và ban đạo từ:Kính thưa toàn thể quan khách tham dựChúng tôi xin gởi đến toàn thể quan khách lời chào mừng và chân thành cám ơn lòng ưu ái của quý vị đã dành thì giờ quý báu đến tham dự buổi cơm chay ngày hôm nay để cùng chúng tôi gây dựng ngôi nhà tâm linh Từ Tâm, cũng như giúp phát triển những kế hoạch từ thiện của Hội Phật Học Từ Tâm.Thưa toàn thể quý vi,Thông Điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma gởi đến nhân loại rằng “ Tôn giáo của tôi là sự tử tế”. Ngài cũng nhắc nhở: “Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.”Vì vậy, không gì bằng đối xử tử tế với tất cả mọi người và chỉ có sự san sẻ, chia sớt, chỉ có sự hy sinh, cống hiến, phụng sự chúng sinh trên tinh thần vô tư không vụ lợi, trên tinh thần từ bi, bình đẳng, vô ngã, vị tha mới thiết lập xã hội bình ổn và an vui hạnh phúc.Thưa toàn thể quý vị,Mỗi năm Hội Phật Học Từ Tâm đều tổ chức buổi tiệc chay một lần. Trước là cơ hội họp mặt cùng quý vị, sau là để chia sẻ với mọi người về những công tác từ thiện mà chùa Từ Tâm đã thay mặt quý vị thực hiện trong năm qua. Từ Tâm luôn luôn tâm niệm làm việc phước thiện là một cách phun xới lòng từ bi để vùng đất tâm nở ra những hoa trái tốt lành, hồi hướng năng lượng yêu thương này đến thập phương.Một lần nữa, thay mặt đạo tràng Từ Tâm, chúng tôi xin gởi đến toàn thể quý vị lời cầu nguyện an lạc và hạnh phúc, lòng tri ân, và chúc quý vị một bữa ăn vừa miệng và vui vẻ.Tiếp đến, Ông Đỗ Quốc Trung, Hội Trưởng Hội Phật Học Từ Tâm lên tường trình về kết quả chương trình từ thiện Ngàn cánh hạc mà hội đã thực hiện trong năm 2016 cùng chiếu Live Show trên màn ảnh nhỏ để minh chứng kết quả như đã tường trình.Một chương trình văn nghệ đặc sắc giúp vui cúng dường của các danh ca vùng Tây bắc cùng với Ban nhạc Bolsanova gồm có Đại Đại, Duy Tân, Thi và Sơn Vũ với dàn âm thanh êm diụ tuyệt vời khiến không khí buổi tiệc chay thật vui tươi và sống động từ đầu đến cuối chương trình.Điển hình như Ca sĩ Minh Phụng với ibản:” Người Tình và Quê Hương”, Ca sĩ Kim Khuê:” Xin trả lại thời gian và nhớ anh.”, Ca sĩ Mi lăng:” Cánh hàng rong”, đôi song ca: Mi Lang và Minh Phụng:” Chùa tôi”, và tam ca Minh Phụng, Kim Khuê và Mi lăng:” Thương màu áo lam”, Đặc biệt Nam ca Sĩ Thái Nguyễn với giọng ca điêu luyện, trầm bổng đã trình diễn thật xuất sắc qua 3 bản nhac:” Biển cạn, Vị ngọt đôi môi và Tình đẹp như mơ”,Ngoài ra phải đề cập đến MC trẻ tuổi Hiếu Nguyễn, điều khiển chương trình thật tháo vát và linh động đôi khi dí dỏm đã góp một phần không nhỏ vào việc thành công của buổi tiệc chay.Buổi tiệc chay từ thiện Ngàn cánh Hạc thành công tốt đẹp và chấm dứt lúc 7giờ30 tối cùng ngày sau khi mọi người được thưởng thức bữa tiệc chay thịnh soạn do Ban trai soạn chùa Từ Tâm khoản đãi.Tường trình từ TacomaBUIPHU/VBMN