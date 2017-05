Ma Túy Tệ Hại Nhất Ở: Thủ Đô Washington, Vermont, Colorado

Hoa Kỳ trên tổng thể đang chiến đấu bệnh dịch ma túy, nhưng một số tiểu bang thì bị thiệt hại nặng nề bởi ma túy hơn các tiểu bang khác.Chẳng hạn, Colorado có phần trăm vị thành niên và người lớn dùng ma túy bất hợp pháp cao nhất, trong khi West Virginia có tỉ lệ tử vong do dùng thuốc quá liều lượng cao nhất tính theo đầu người, theo trang mạng WalletHub tường trình. Trang mạng này xếp hạng 50 tiểu bang và Thủ Đô về các sự thực này và những điều khác, gồm số người bị bắt vì dùng ma túy và thuốc có toa, để phát hiện ra tiểu bang nào có vấn đề về ma túy lớn nhất.Sau đây là 20 tiểu bang đứng đầu về tệ nạn ma túy trên toàn quốc.1- Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn2- Vermont3- Colorado4- Delaware5- Rhode Island6- Oregon7- Connecticut8- Arizona9- Massachusetts10- Michigan11- New Hampshire12- West Virginia13- New York14- Indiana15- Louisiana16- Missouri17- Maine18- Maryland19- Washington20- North Carolina.California không nằm trong danh sách 20 tiểu bang tệ nạn ma túy nhất nước Mỹ.