Phát Biểu Của Ông Scott Busby, Phụ Tá Tổng Trưởng Bộ Ngoại Giao Mỹ Về Formosa Và Đấu Tranh Cho Nhân Quyền Tại Việt Nam

Hồi nãy, qua video live stream ở phút thứ 36 của ông Phillips Nguyen, tôi có nghe ông Scott Busby, Deputy Assistant Secretary tức là Phụ tá tổng trưởng Bộ Ngoại Giao Mỹ phát biểu tại một buổi tiệc hội thảo về Formosa ở Washington DC tối nay. Điều đầu tiên ông Busby tinh tế nhận xét là tại sao người Việt lại làm tiệc này trong một nhà hàng Tàu? LOL Thấy chưa?! Người Mỹ rất để ý những tiểu tiết nhỏ nói lên tính cách của con người đấy! Chúng ta đấu tranh thì chúng ta cần phải để ý cho chu đáo từ việc nhỏ tới việc lớn...đừng quên những tiểu tiết nhưng có thể làm cho chúng ta bị hiểu nhầm trầm trọng...tức là người Việt chúng ta đang chống giặc Tàu mà đi làm tiệc về chống Tàu ở cái nhà hàng của Tàu...cuối cùng là đưa tiền NUÔI MẬP THÂY THẰNG TÀU! :P :P Vì vậy, bác sĩ Thể Bình đã giải thích ngay là người chủ nhà hàng này là một người Việt. Sau đó, ông Busby cũng đã phát biểu rằng chính phủ Mỹ đã có nhiều thay đổi lớn ở cấp cao như mọi người đều biết nhưng Bộ Ngoại Giao Mỹ vẫn tiếp tục đấu tranh để đòi hỏi việc trả tự do cho những tù nhân lương tâm, tiến bộ hơn về quyền tự do bày tỏ quan điểm, quyền tự do hội họp, quyền tự do đi lại. Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng sắp có buổi họp định kỳ hàng năm về hội thoại nhân quyền vào cuối tháng này với phía nhà cầm quyền VN để thúc đẩy VN thay đổi luật pháp, quyền tự do tôn giáo và nhiều điều khác nữa. Ông cũng nói rằng sự kiện Formosa cũng là một phương tiện để cho người dân VN nhận ra tất cả những quyền con người của mình chẳng hạn như là quyền có sức khỏe, quyền có thức ăn, quyền tụ tập một cách ôn hòa, quyền hội họp, quyền bày tỏ quan điểm, và những cuộc chiến đấu để đòi hỏi những điều cơ bản như vậy sẽ quyết định tương lai của Việt Nam. Nói cách khác, ông Busby đã kết luận rằng tương lai của VN sẽ dựa trên những gì người VN đang đấu tranh cho chính những nhu cầu cơ bản của mình vậy.

Điểm đáng để cho người Việt tại quốc nội lẫn hải ngoại phải suy gẫm và chỉnh đốn chiến lược của mình là khi ông nói sự kiện Formosa là một "phương tiện" cho người dân VN "nhận ra" những quyền cơ bản của mình như quyền có thực phẩm, quyền có sức khỏe, quyền tụ tập một cách ôn hòa, quyền hội họp, quyền bày tỏ quan điểm. Ông Busby nói một cách nhẹ nhàng, nghiêm nghị nhưng người VN chúng ta phải biết đau và phải suy nghĩ bởi vì những nhận xét của ông hoàn toàn chính xác và tinh tế vô cùng! Đó là người VN dưới sự nhồi sọ của chế độ XHCN đã ngu khờ tới mức không có biết là mình có những cái quyền rất cơ bản là được có thức ăn và có sức khỏe để sống luôn! :'( :'( Do vậy, nhờ bị Formosa đập cho một trận quá mạng mới tỉnh ra được phần nào sau 42 năm "giải phóng" bởi CSVN. Người VN vừa mới tỉnh ra rằng mình phải được có thức ăn và có sức khỏe nhưng quan trọng nhất là chính nhà cầm quyền CSVN là chế độ vừa ngu ngốc vừa ác độc đã cho phép Formosa giết hại hàng loạt từ người già tới trẻ thơ, giết hại toàn bộ môi trường VN cùng các sinh vật khác rồi lạnh lùng vô trách nhiệm đối với dân, ăn trên đầu trên cổ dân với số tiền bồi thường còm cõi từ Formosa. Những sự nghèo khó, đói kém, bệnh tật, thất nghiệp, bi cảnh gia đình, chết chóc, đều là do nhà cầm quyền CSVN cho phép xảy ra cả. Người dân VN cũng nhờ bị Formosa hành hạ mới biết mình không có quyền tự do đi lại, tự do hội họp hay tự do bày tỏ quan điểm của mình. Do vậy, Formosa mới chính là "phương tiện" để cho dân VN bắt đầu đấu tranh để đòi hỏi những quyền rất là cơ bản và thiết thực nhất đó là quyền được ăn và được sống.