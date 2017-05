Richard Bach và Chàng Hải Âu Kỳ Diệu

* * *

- “Ta có tự do để là chính mình, là chân ngã của mình, ngay tại đây và ngay bây giờ, và không có gì ngăn cản ta được.” – R. Bach- “ Hơn bốn mươi năm trước đậy, mình đã thấy [truyện này] hay. Giờ đây, hơn bốn mươi năm sau, mình càng cảm thức [ truyện này] hay hơn bội phần.” - Trường Thanh- TTT LaceyTruyện Jonathan Livingston Seagull hay “Chàng Hải Âu kỳ diệu” là một ngụ ngôn do Richard Bach viết theo thể truyện về một chú hải âu được đặt cho tên là Jonathan Livingston học hỏi về cuộc đời và cái thú tung cánh bay ngất cao. Ấn hành ra năm trong năm 1970, truyện được độc giả khắp nước Mỹ mến chuộng. Đến cuối năm 1972 được in ra một triệu cuốn. Nguyệt san nổi tiếng Readers Digest đã cho in bản rút gọn. Cuốn truyện đã lên hàng đầu sách bán chạy nhất của tờ New York Times trong 38 tuần. Năm 1972 và 1973, sách này lên hàng đầu trong danh sách bán chạy nhất của tờ Publishers Weekly ở Mỹ. Trong năm 2010 sách vẫn đang còn được in.Truyện kể về chàng hải âu tên là Jonathan Livingston nhàm chán với những gấu ó hàng ngày của đồng loại. Chiếm trọn bởi đam mê bay bổng, chàng cố gắng tận lực, học hỏi tường tận về cách bay cho đến lúc cuối cùng vì không chịu hòa nhập với đồng loại nên bị khai trừ ra khỏi đàn. Là kẻ bị khai trừ, chàng tiếp tục học và càng ngày càng hài lòng với mình với một cuộc sống thanh bình và siêu thoát.Một ngày nọ, chàng gặp hai chú hải âu dẫn anh tới một “cảnh giới hiện hữu cao hơn” nhờ sự hoàn hảo về kiến thức, nơi đó chàng gặp được những hải âu khác cũng thích bay cao. Chàng khám phá ra rằng do lòng kiên trì và ham chuộng kiến thức mà chàng trờ thành một hải âu đặc biệt “ một- trong- một -triệu -hải-âu”. Chàng làm quen được với một lảo hải âu tên Chiang và được ông hướng dẫn đến tầm kiến thức cao hơn một bực và dạy chàng có thể phân thân tức khắc bất cứ nơi nào trong Vũ trụ.Trong phần cuối của quyển sách là lời cuối của sư phụ của chàng. Đó là: “Tiếp tục hành động cho Tình Yêu Thương”. Trong phần này chàng hiểu là tinh thần không thể nào được thực sự giải thoát mà không có lòng thứ tha và đối với chàng đó là cách để tiến bộ tâm linh, dẫn đến con đường giác ngộ chứ không phải con đường khổ luyện của một đệ tử. Chàng quay trở về vớí nhóm hải âu để chia sẻ những lý tưởng mình vừa khám phá và kinh nghiệm to lớn mình vừa trải qua và sẵn sàng cho cuộc chiến đấu gay go với những qui điều cứng nhắc của nhóm hải âu đó. Khả năng tha thứ được xem là “điều kiện bắt buộc có để vượt lên cao”.“Con có hết sức muốn bay bổng để có thể tha thứ cho các huynh đệ của mình và học hỏi và trở về với họ một ngày nào đó và giúp họ không?” Đó là lời chàng hỏi những đệ tử của mình trưóc khi giảng thuyết tiếp cho họ. Cốt lỏi trong ý tưởng này là tư tưởng: kẻ giỏi hơn có thể thăng tiến bằng cách rời bỏ những kẻ yếu kém hơn mình là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Do vậy mà tình yêu đáng phải được kính trọng và sự tha thứ cũng có cùng tầm mức quan trọng như sự tự do khỏi áp lực bị buộc phải tuân theo những khuôn thước do mọi người đề ra. Bây giờ xin được nói qua về tác giả Richard Bach.Richard David Bach sinh năm 1936 là một nhà văn ngươì Mỹ. Ông được nổi tiếng qua hai cuốn truyện có thật nhiều người đọc là Jonathan Livingston Seagull và The Adventures of a Reluctant Messiah. Sách của ông mang trong đó triết lý rằng những giới hạn thể chất của mình và sư tạm bợ của nó chỉ có tính cách của mặt mỏng bề ngoài mà ta có thể vượt qua được. Ông rất đam mê bay bổng và với những quyển sách viết về lướt cánh, tung mây và về “bay”, theo nghĩa ẩn dụ của chiều hướng tâm linh. Ông đã theo nghiệp bay từ hồi 17 tuổi.Sinh ra ở Illinois, theo học ĐH Long Beach State College năm 1955 là tác giả của một số truyện có thực và giả tưởng. Đa số là loại bán-tự -truyện, dùng những dữ kiện thật hay hư tạo từ cuộc đời của chính mình để phô diễn triết lý của ông.Ông phục vụ với tính cách trừ bị trong Hải quân và sau đó là trong Phi đội chiến đấu 108 trong Không quân Phòng không New Jersey, và là phi công F-84F trong Phi đoàn 141, Không quân Hoa kỳ. Sau đó ông là cây viết về kỷ thuật cho Douglas Aircraft và đóng góp bài cho tạp chí Flying. Năm 1960, ông được điều qua phục vụ ở Pháp. Muà hè năm 1970, ông và người bạn phi hành du lịch sang Aí nhỉ Lan để bay trong một cuốn phim. Năm 1973, cuốn Chàng Hải Âu Kỳ Diệu được quay thành phim với phần diển tả do danh ca Neil Diamond phụ trách. Cuốn sách thứ nhì của ông ra đời năm 1977 là câu chuyện về một nhà tiên tri của thời hiện tại quyết định từ bỏ lý tuởng của mình.Trong những năm của 1990, ông xuất hiện trên online trong website của “Compuserve” và đích thân trả lời emails cho từng ngươì gỡi. Tháng Tư năm 2005, ông được phỏng vấn trên đài truyền thanh Conscious Talk Radio và đã được truyền lại vài lần vào năm 2006.Ông có sáu con với người vợ đầu tiên. Bà này đã đánh máy và duyệt bản thảo cho hầu hết bài viết của ông. Bà này cũng là một phi công và viết một quyển sách về đời bay của mình. Con trai của ông là một nhà báo và kỷ sư về nhu liệu có viết sách nói về cha mình. Năm 1977 ông lập gia đình lại với một phụ nữ ông gặp trong thời gian quay cuốn phim về chàng hải âu Jonathan. Họ chia tay năm 1999 và ông cưới ngươì thứ ba vào tháng Tư 1999.Bach là một trong số tác giả Mỹ chịu ảnh hưởng triết lý của Đông phương và đã tìm về Chân Ngã để vượt qua những giới hạn của thân xác rồi đưa tâm linh về với Vô Ngã. Bach đã không cho phép mình mãn nguyện khi đã giác ngộ mà cho rằng mình phải tìm về để giúp đở cho đồng loại đang chìm trong bể mê. Có lẽ đây là điểm son chói lọi của “Chàng Hải Âu Kỳ Diệu” này vậy./.- Đầu năm 2011 với tâm hồn đang cất cánh.