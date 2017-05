Công An Bắt Hoàng Đức Bình, 10,000 Dân Biểu Tình Đòi Thả

HANOI -- Một nhà hoạt động môi trường và lao động đã bị chận bắt tại Nghệ An. Gân như lập tức có 10.000 người dân ra biểu tình để đòi công an trả tự do cho nhà hoạt động. Công an bỏ trốn khi thấy đoàn người biểu tình bước tới.Bản tin VOA ghi rằng công an đã bắt nhà hoạt động Hoàng Đức Bình sáng 15/5 tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trong một năm trở lại đây, ông Bình tích cực tham gia các hoạt động phản đối vụ hãng Formosa gây thảm họa ô nhiễm biển miền trung Việt Nam, nhất là tại một số vùng có đông giáo dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh.Ông Bình, 34 tuổi, là Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt, tổ chức được thành lập năm 2008 với mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này.Trực tiếp chứng kiến vụ bắt bớ, Linh mục Nguyễn Đình Thục, cho VOA biết cảnh sát giao thông đã chặn xe ô tô chở linh mục và ông Bình trên đường quốc lộ, tiếp đến hàng chục nhân viên công an mặc cảnh phục lẫn thường phục đã “tấn công một cách thô bạo và mở cửa” chiếc xe, “lôi” ông Bình ra rồi “đưa đi mất”.Bản tin ghi lời Linh mục Thục nói rằng tại thời điểm đó công an “không đọc lệnh bắt”, “không giải thích lệnh”, “không có biên bản” và như vậy họ đã không làm đúng pháp luật. Ông nói thêm:“Bắt anh Hoàng Bình buổi sáng hôm nay là như kiểu mà họ bắt một con vật vậy đó. Họ bắt người mà như hành động của bọn côn đồ vậy đó. Chúng tôi cảm thấy rất là đau lòng trước hành động của họ và cảm thấy rất là tức giận. Họ quá coi thường pháp luật và coi thường người dân của họ, trong đất nước Việt Nam mà họ là chính quyền”.Vị linh mục quản xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An, cho hay ngay sau vụ bắt giữ những người đi cùng xe với ông Bình đã loan tin trên mạng xã hội. Hàng nghìn người dân, gồm cả giáo dân và lương dân, cùng một số linh mục đã đổ về nơi vụ bắt bớ diễn ra, gần Đền Cuông trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Diễn Châu.Các hình ảnh và thông tin do người dân và các nhà hoạt động chia sẻ trên mạng xã hội khẳng định quốc lộ đã “tê liệt” khi ước chừng 10.000 người dân đổ về phản đối vụ bắt giữ.Theo Linh mục Thục, đến 3 giờ chiều, mọi người đã di chuyến đến trụ sở công an huyện Diễn Châu để “đòi người”. Thông tin trên mạng xã hội cho hay phía chính quyền đã đối phó bằng cách bố trí “hàng ngàn” cảnh sát cơ động và công an quanh trụ sở.Đã không có đụng độ giữa người dân và công an. Vào lúc 6h chiều 15/5, giờ Việt Nam, Linh mục Thục giải thích với VOA:“Khi chúng tôi về đến đó thì thấy gần tối rồi. Chúng tôi nghĩ rằng là cần phải có sự an toàn đối với người dân là trên hết. Hơn nữa, chúng tôi cũng nhận được sự góp ý của anh em linh mục và của bề trên thì chúng tôi quyết định để cho bà con ra về. Và hơn nữa là chúng tôi biết buổi chiều hôm nay họ đã có một cái lệnh bắt người của tỉnh Nghệ An đối với trường hợp anh Hoàng Bình. Chúng tôi nghĩ rằng một khi họ ra lệnh như vậy thì việc đòi người xem ra là không có nhiều hy vọng”.Các báo Việt Nam đưa tin chiều ngày 15/5 rằng công an Nghệ An đã bắt ông Bình với cáo buộc ông “chống người thi hành công vụ” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Các bài báo không nêu chi tiết những vụ việc cụ thể mà ông Bình có liên quan.Trong khi đó, bản tin RFA viết bởi nhà hoạt động môi trường J.B Nguyễn Hữu Vinh, viết từ Việt Nam, ghi nhận rằng khi dân chúng biểu tình đã bắt được 3 người khả nghi trà trộn:“Dù giữa trưa ở Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An trời rất nắng, nhưng lập tức đã có hàng ngàn người dân và giáo dân khắp nơi đổ về để đòi nhà cầm quyền phải minh bạch trong việc bắt người. Khi cao điểm, theo những người dân ở hiện trường cho biết, con số ước chừng khoảng 10.000 người đã có mặt.Đám người đã đòi nhà cầm quyền Nghệ An phải trả lời về việc bắt người một cách mờ ám.Trong quá trình những người dân đang tập trung, có một nhóm 3 người lạ mặt thuộc Huyện Đoàn và Huyện đội Diễn Châu đã trà trộn vào đám đông gây sự nhiễu loạn.Với tinh thần cảnh giác, bà con giáo dân đã bắt được ba người này và giữ lại, cho uống nước, sữa, rồi sau đó giao lại cho UBND Huyện Diễn Châu.Khi người dân ào ào đổ về Diễn An, Diễn Châu đòi sự minh bạch từ nhà cầm quyền Nghệ An, tất cả cán bộ, cảnh sát đã trốn biệt. Hàng loạt xe tải và xe khách đã tắc nghẽn khá dài do không có người điều tiết giao thông.”Trong khi đó, BBC nói rằng 4 người khả nghi đã bị dânc húng bắt giữ:“Cũng có mặt tại hiện trường, nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, một số người đã nhanh chóng loan báo thông tin trên mạng xã hội.Chỉ trong chưa đầy một tiếng, nhiều người dân đã tập trung gần Đền Cuông, gây ách tắc gần 5km.Theo ước đoán của ông Sơn, số người lên tới hàng ngàn người.Người dân cũng bắt giữ bốn đối tượng, mà theo dân là công an, quân đội mặc thường phục. Bốn người này bị nghi là trà trộn nhằm gây hỗn loạn trong đám đông.Linh mục Thục cho biết là dựa trên những trình bày của các đối tượng với người dân thì bốn người này gồm một thuộc Đoàn Đội huyện Diễn Châu, hai của quân đội và một của công an huyện.”Linh mục Thục cho biết đã đưa nhóm 4 người lên xe, thả họ ở một nơi ít người dân để họ không bị người dân bắt lại và gọi taxi đưa họ về nơi họ để xe...Một bản tin khác của RFA cho biết một nhà hoạt động khác đang bị truy nã: Báo mạng Nghệ An hôm thứ Hai 15/5/2017 công bố lệnh truy nã toàn quốc một nhà hoạt động xã hội tại Nghệ An là ông Thái Văn Dung.Lệnh truy nã này được công an tỉnh Nghệ An ký vào ngày 8 tháng 3, năm 2017 tức là cách đây hơn hai tháng.