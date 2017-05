Lighthizer: Đại Diện Thương Mại

WASHINGTON -- Chính phủ Hoa Kỳ đã bổ nhiệm nhân sự có lập trường cứng rắn làm Đại diện thương mại.Bản tin KBS cho biết rằng Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Robert Lighthizer, một người ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và có tư tưởng cứng rắn với Trung Quốc, là người đứng đầu Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR).Thượng viện Mỹ hôm 11/5 đã tiến hành bỏ phiếu về quyết định chỉ định ông Robert Lighthizer làm Đại diện thương mại Mỹ của Tổng thống Donald Trump.Kết quả cho thấy ông này đã được phê chuẩn với số phiếu tán thành áp đảo.Sau khi Tổng thống Donald Trump chính thức bổ nhiệm ông Lighthizer và tuyên bố tái đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ và Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Quốc hội Mỹ sẽ xem xét trong vòng 90 ngày trước khi Đại diện thương mại Mỹ chính thức tiến hành các thủ tục đàm phán lại những hiệp định nói trên.Ông Lighthizer là một chuyên gia về thương mại, từng tham gia ký kết hơn 20 hiệp định thương mại song phương của Mỹ với tư cách là Phó Đại diện thương mại dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Ronald Reagan vào những năm 1980.Sau khi được chỉ định làm Đại diện thương mại Mỹ vào đầu tháng 1 vừa qua, ông Lighthizer cam kết sẽ làm tròn nhiệm vụ được Tổng thống đắc cử Donald Trump giao phó, mang lại sự bình đẳng cho người lao động Mỹ, tạo ra những hiệp định thương mại tốt đẹp hơn, với nhiều ưu đãi cho người Mỹ.Bản tin cũng ghi rằng, trong bài phỏng vấn với tạp chí The Economist (Anh) vào hôm 11/5 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phê phán FTA Hàn-Mỹ là "một hiệp định tệ hại" được tạo ra bởi cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông Trump cho biết đã thông báo với Chính phủ Nam Hàn về chủ trương tái đàm phán hiệp định này, khẳng định mong muốn đạt được một hiệp định công bằng thay vì một hiệp định phiến diện.