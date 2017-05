Việt Học Mời Dự Ra Mắt 2 Sách Của GS Trần Ngọc Ninh

Bìa 2 tác phẩm của GS Trần Ngọc Ninh.

WESTMINSTER (VB) -- Viện Việt-Học và các Bác-sĩ Y Khoa Khoá 1969-1976 Y Khoa Đại Học Sài Gòn đã gửi lời trân-trọng mời đồng hương tham dựBuổi Ra Mắt Sách Ngữ-Vựng Tiếng Việt Ngữ-Pháp Việt-Nam cuả Giáo-sư Trần Ngọc Ninh vào cuối tuần này.Bản tin cho biết trong dịp này, Cơ-Sở Xuất-Bản Viện Việt-Học sẽ trình bày bản in lần thứ hai cuả sách Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-pháp Âm-vị-học cuả cùng tác-giả.Đây là những công-trình nghiên-cứu và thực-hiện rất quan-trọng để tân-tiến-hoá nền giáo-dục tiểu-trung-học ở nước ngoài cũng như trong nước.Chủ-nhật, 14 tháng Năm năm 2017từ 9:00 AM đến 11:00 AMTại Viện Việt-Học15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683(714) 775-2050 // Website: www.viethoc.com // E-mail: info@viethoc.comChương-trình9:00 am: Khai-mạc9:00 am – 9:30 am:Giới thiệu Ngữ-Vựng Tiếng Việt đầu tiênGiáo-sư Đàm Trung Pháp9:30 am – 11:00 am:Ngữ-Pháp Việt-Nam theo Ngữ-pháp Hoàn-vũ cuả N. ChomskyGiáo-sư Trần Ngọc Ninh11:00 am: Cảm-tạBế-mạcGS Trần Ngọc Ninh theo học Y khoa tại Hà Nội, rồi sang Pháp tiếp tục học, đỗ Thạc sĩ Y khoa tại Pháp (1961). Không những vừa giảng dạy, vừa hành nghề y khoa, có nhiều công trình nghiên cứu y khoa giá trị, ông còn giảng dạy bộ môn Văn hoá và Văn minh Đại cương tại Viện Đại học Vạn Hạnh. Ông cũng đã từng giữ chức vụ Tổng trưởng Văn hoá Xã hội, đặc trách Giáo dục, trong chính phủ Việt Nam Cộng Hoà (1966-1967).Năm 1978, ông cùng gia đình vượt biên sang tị nạn tại Hoa Kỳ. Ngoài việc hành nghề y sĩ, tuy ở xứ người ông vẫn tiếp tục khảo cứu về văn hoá.Năm 2000, ông tham gia Ban cố vấn Viện Việt-Học (Westminster, CA) do Giáo sư Nguyễn Đình Hoà thành lập. Từ 03/2003 đến 1/2008, ông đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Việt học.Được biết giáo sư Trần Ngọc Ninh cuối năm nay sẽ được 95 tuổi.