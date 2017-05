Đa Dạng Văn Hóa Nhất Mỹ: 4 Thị Xã Maryland, 2 Thị Xã Cali

WASHINGTON -- Các chuyên gia nói rằng vào năm 2044, nếu các khuynh hướng đương hữu không thay đổi, Hoa Kỳ sẽ lần đầu tiên không còn cộng đồng sắc tộc naò đa số.Công ty WalletHub đã khảo sát và xếp loại 504 thành phố Hoa Kỳ lớn nhất theo tính đa dạng văn hóa, khaỏ sát theo 3 yếu tố: sắc tộc, ngôn ngữ, và nơi sinh.Sau đây là 10 thành phố đa dạng văn hóa nhiều nhất Hoa Kỳ:1. Jersey City, New Jersey2. Germantown, Maryland3. Gaithersburg, Maryland4. Silver Spring, Maryland5. Spring Valley, Nevada6. New York, New York7. Oakland, California8. San Jose, California9. Rockville, Maryland10. Kent, WashingtonVà sau đây là 10 thành phố ít đa dạng văn hoá nhất Hoa Kỳ:1. Parkersburg, West Virginia2. Clarksburg, West Virginia3. Watertown, South Dakota4. Hialeah, Florida5. Rutland, Vermont6. Jamestown, North Dakota7. Barre, Vermont8. Bennington, Vermont9. Laconia, New Hampshire10. Miles City, Montana.