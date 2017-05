Nhiều dấu chỉ cho thấy, trong cơn xung đột hoả tiễn và nguyên tử do CS Bắc Hàn gây ra, dù đã bày binh bố trận, sẵn sàng chiến tranh qui ước hay nguyên tử, nhưng TT Trump hiện đang dùng hình thái chiến tranh tâm lý, chiến tranh chánh trị trước.Hải Quân Mỹ nghi binh hướng về tập trận ngoài biển của CS Bắc Hàn, chiến đấu chiến lược Mỹ đáp xuống Nam Hàn, dàn hoả tiễn THAAD và hệ thống ra đa lợi hại của Mỹ khẩn cấp bố trí, hải quân Nhựt, Nam Hàn phối hợp cùng Mỹ để gọi là tập trận nhưng thực tế là bố trí đội hình xung trận. Đô đốc Mỹ Harry Harris Jr. Tư Lịnh Lực Lượng Mỹ ở Thái bình dương điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 27/4, khẳng định Hải quân Mỹ đã tập hợp đủ lực lượng và sẵn sàng tấn công CS Triều Tiên ngay trong đêm nếu thấy cần thiết.Nhưng TT Trump một tổng thống mà báo chí Mỹ gọi là người không thể đoán trước được sẽ nói gì làm gì. Trong cơn dầu sôi lửa bỏng sắp chiến tranh ấy với CS Bắc Hàn, TT Trump lại tuyên bố trật bàn đạp, hạ nhiệt một cách bất thường nếu không muốn nói là kỳ dị. Ông tuyên bố tréo cẳng ngỗng rằng Kim Jong-un “khá thông minh” và Ông “vinh hạnh” gặp y. TT Trump cũng điện thoại cho Thủ Tướng Thái Lan, Singapore và TT Phi cũng về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Kim Jong-un phóng thêm một hoả tiễn, lần thứ sáu từ đầu năm nay, nhưng thất bại thê thảm. TT Trump tuyên bố Ông “không vui” và Chủ Tịch TC cũng không vui vì CS Bắc Hàn thiếu “tôn trọng” TQ. Khi được hỏi liệu “không vui” có đồng nghĩa với “hành động quân sự” hay không, TT Trump trả lời: “Tôi không biết. Chúng ta sẽ chờ xem”.Lời tuyên bố hạ nhiệt, cũng như khen Kim Jong-un trái ngược với hành động của Ông và bộ tham mưu cận chiến tranh của Ông trước đó. TT Trump và các giới chức thẩm quyền ngoại giao, quân sự mở hội nghị giống như Hội Nghị Diên Hồng trong lịch sử VN trước khi quân dân VN đoàn kết chống kẻ thù là quân Tàu sang xâm lăng VN.TT Trump hôm 26-04 mời toàn thể 100 thượng nghị sĩ Mỹ tới Tòa Bạch Ốc để có thể họp mặt, không báo chí, không nghe lén được. TT Trump mở đầu cuộc tường trình mật chánh yếu liên quan đến CS Bắc Hàn. Tiếp theo bộ tham mưu an ninh, tình báo, hành quân trong nội các, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, Ngoại trưởng Rex Tillerson, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Chủ Tịch Tham Mưu Liên quân Joseph Dunford lần lượt thuyết trình.Đây là một cuộc họp mật ít khi xảy ra giữa Hành Pháp và Lập Pháp, thường những buổi điều trần hay tường trình mật của Hành Pháp cho Thượng Viện thì Hành Pháp sang Quốc Hội trình bày cho ủy ban, chớ ít khi cả khoáng đại Thượng Viện sang Toà Bách Ốc như kỳ này.TNS đảng Dân chủ Chris Coons của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nói với các phóng viên sau cuộc họp: "Đó là một cuộc họp nghiêm túc, nêu rõ ý kiến và phương án chọn lựa quân sự, nếu được yêu cầu, cũng như chiến lược ngoại giao mà theo tôi là rõ ràng và tương ứng với mối đe dọa này".Sau đó, Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mattis đến thực hiện một cuộc họp tương tự trước tất cả 431 dân biểu. Một tuyên bố chung giữa ông Tillerson và ông Coats nói rằng: "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta" nếu chiến lược ngoại giao không chặn được Bắc Triều Tiên theo đuổi việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.DB Ed Royce, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện, một dân biểu Cộng hòa đại diện bang California, nói với các phóng viên sau đó rằng: "Chúng ta phải phối hợp hành động." Ông Royce cho biết ủy ban của ông trong các tuần tiếp theo sẽ thảo luận các lựa chọn, bao gồm cả sự cần thiết phải trừng phạt tài chính Bắc Triều Tiên.Ông Adam Schiff, người đứng đầu đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói các cuộc họp của chính quyền Trump là triệt để và thỏa đáng trong việc trả lời các câu hỏi từ các thành viên của Quốc hội.Còn Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ chủ toạ phiên họp với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 28/4 để thúc đẩy các biện pháp trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt hơn đối với Bình Nhưỡng.Quyết tâm của Lập Pháp sẵn sàng cho chiến tranh chống CS Bắc Hàn khác với tuyên bố của TT Trump khen Kim Jong-un làm cho nhiều người thắc mắc. Phát ngôn viên của TT Trump minh xác tổng thống Trump đã nói sẽ gặp Kim Jong-un “nếu các điều kiện cho phép”, “mà các điều kiện trong hiện tại không cho phép điều này”.Thế mà CS Bắc Hàn sợ. Bộ trưởng Ngoại giao của CS Bắc Hàn viết thư nhờ 10 nước ASEAN can gián Mỹ. Quan Thầy của CS Bắc Hàn là TC, Chủ Tịch Tập cận Bình điện thoại cho TT Trump. Ngoại trưởng TC la làng chiến tranh xảy ra là đại hoạ. Ngoại trưởng Mỹ Tillerson tuyên bố có thể đàm phán với CS Bắc Hàn về ngưng hoả tiễn và nguyên tử không phải ngưng giai đoạn mà ngưng hoàn toàn vài chục năm.Ép phê của đòn chiến tranh chánh trị này rất tốt và lợi cho Mỹ. Nhân dân Mỹ thấy TT Trump không phải là người hiếu chiến, chủ chiến, không chủ hoà quá thành chủ bại. Đàm phán với kẻ thù không phải là hèn, là có tội. Với kiểu làm bàn của TT Trump nếu có chiến tranh xảy ra với CS Bắc Hàn, là do CS Bắc Hàn hiếu chiến, Mỹ và đồng minh chỉ tự vệ, chớ không phải ỷ mạnh hiếp yếu. Chỉ ngày hôm sau là 27-4 thôi phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng lên tiếng, Mỹ đã “tích cực” khi mở ra hướng giải quyết căng thẳng ở Triều Tiên thông qua đàm phán.Theo Reuters, hôm 30-4, tổng thống Mỹ Donald Trump còn chủ hoà mạnh hơn nữa, đã điện đàm với thủ tướng Thái Lan, Singapore. Trước đó, hôm thứ Bảy 29/04, TT Trump cũng đã điện đàm cho TT Phi cũng về hồ sơ Bắc Triều Tiên để vận động các biện pháp duy trì áp lực ngoại giao và kinh tế đối với CS Bắc Triều Tiên.Nhưng đối với TT Trump người không thể tiên đoán trước được hành động của Ông. Kim Jong-un phải coi chừng Ô. Trump nói vậy chớ không phải vậy, tệ hơn vậy nhiều. Chính Chủ Tịch TC còn lặng người ngạc nhiên khi Ô Trump báo tin như sét đánh ngang mày là chiến hạm Mỹ phóng 59 hoả tiễn vào Syria. TT Nga Putin cũng hết hồn khi biết tin này vì Ông đâu có dè TT Trump hành động như vậy. Cái kiểu TT Trump khen Kim Jong-un cũng như khi Ô. Trump khen TT Putin, nhưng khi thấy Ô Putin hành động bất lợi cho Mỹ là Ông Trump để một bên tình cảm mà hành động vì quyền lợi quốc gia Mỹ.Thế cho nên Kim Jong-un coi chừng, cà chớn cà chua, làm nư chống Mỹ nữa, thì chỉ cần một một cú điện thoại mật của TT Trump nhơn danh tư lịnh tối cao quân lực, thì như Đô đốc Mỹ Harry Harris Jr. Tư Lịnh Lực Lượng Mỹ ở Thái bình dương đã trình với Quốc Hội ngày 27/4, khẳng định Hải quân Mỹ đã tập hợp đủ lực lượng và sẵn sàng tấn công CS Triều Tiên ngay trong đêm nếu thấy cần thiết, thì thành trì của CS Bắc Hàn sẽ nằm trong biển lửa.Và tin của VOA, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Mike Pompeo khẩn cấp bay sang họp với các giới chức tình báo Hàn Quốc ở Seoul là một điều đáng suy nghĩ đến việc Kim Jong-un sẽ bị ám sát một cách thê thảm do “hành động che dấu” của tình báo TQ hay Mỹ hay của một quân nhân cảm tử của CS Bắc Hàn. Tin VOA cũng loan báo Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hôm 1/5/2017 đã cử và khẩn cấp điều Chuẩn tướng Lương Xuân Việt, một người Mỹ gốc Việt sang làm Tư Lệnh Phó Đặc Trách Hành Quân của Quân đoàn 8 Quân đội Mỹ trú đóng tại Nam Hàn../. (VA)