Giết 1 Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo, Nói Tự Sát

VĨNH LONG -- Nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Hữu Tấn đã bị cắt cổ trong đồn công an... và chính quyền giaỉ thích rằng anh tự sát.Anh Nguyễn Bắc Truyển kể rằng anh Nguyễn Hữu Tấn, sinh năm 1979 tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Việt Nam). Gia đình anh là tín đồ PGHH, Cha anh là cư sỹ tu học theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Anh đang mưu sinh bằng việc bán các món thức ăn chay.Vào khoảng 17 giờ ngày 2/5/2017, công an thị xã Bình Minh và công an tỉnh Vĩnh Long đã đưa khoảng 200 người bắt anh Nguyễn Hữu Tấn và khám xét nhà. Lý do là công an nghi ngờ anh có hành vi "lật đổ chế độ và tuyên truyền chống nhà nước" qua việc làm cờ Vàng (của chế độ VNCH, trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam).Đến 11 giờ ngày 3/5/2017, gia đình anh Tấn đến công an tỉnh Vĩnh Long hỏi thăm về anh, công an cho biết anh Tấn đã chết vì tự sát (dùng dao cắt cổ). Đến 18 giờ cùng ngày, công an chở xác anh Tấn về giao cho gia đình anh.Gia đình anh Tấn cho biết, có thấy vết may trên cổ anh Tấn, gần như vết cắt đứt lìa, đầu có những nơi bị mềm ra (bị đập đầu).Gia đình anh rất bàng hoàng về cái chết bất ngờ của anh, những người hàng xóm đau xót khi nghe tin anh qua đời, họ nói rằng: anh Tấn là người hiền lành, có hiếu với Cha Mẹ và chăm sóc cho gia đình nhỏ của anh rất chu đáo, mặc dù anh không giàu có chỉ là một người bán hàng rong.Gia đình anh cho biết, muốn nhờ cộng đồng người Việt giúp đỡ gia đình tìm lại công lý cho anh Tấn và không còn biết sợ là gì, nếu cả gia đình có chết để đòi công lý cho anh, họ cũng sẳn sàng.Anh Tài cho biết, sẽ tiễn đưa anh mình theo một nghi thức đặc biệt là cõng xác anh mình trên lưng một đoạn đường.Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington D.C đã nhận được thông tin vụ việc này.Trong khi đó, bản văn Lời Kêu Cứu của Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy gửi tới nhiều cơ quan nhân quyền khắp thế giới, đã báo động:“Vào lúc 02 giờ sáng ngày 02 tháng 5 năm 2017, khoảng 200 ca (công an) của tỉnh Vĩnh Long, Thị Xã Bĩnh Minh đã đến bao vây nhà ông Nguyễn Hữu Tấn, sanh 1979, ngụ tại khóm 2, phường Thạnh Phước, Thị Xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, hiện đang sanh sống bằng nghể bán hủ tíu chay tại địa phương với tội danh vị phạm điều 88 Bộ Luật Hình Sự, “âm mưu lật đổ chánh quyền”, tàng trữ cờ vàng của VNCH.Đến 11h ngày 03 tháng 5 năm 2017 gia đình ông Tấn có đến công an tỉnh Vĩnh Long hỏi thăm về hiện tình của ông, tại đây công an Vĩnh Long cho biết ông Tấn đã chết vì tự sát (dùng dao cắt cổ). Đến 18h cùng ngày, công an chở xác ông Tấn về giao cho gia đình.Gia đình ông Tấn nhận thấy đầu ông Tấn gần lìa khỏi cổ, đã được may lại, đầu thì có những chổ mềm nhũn chứng tỏ đã bị những vật cứng đập vào, và khi liệm lỗ tai vẫn còn rỉ máu.Qua sự việc như trên, chúng tôi nghĩ rằng tại sao phòng hỏi cung lại có sẵn dao để ông Tấn tự cắt cổ, và tự cắt sao đầu gần lìa khỏi cổ, sao trên đầu có nhiều vết thương khiến đầu nhiều chỗ bị mềm nhũn, và trong lúc hỏi cung lúc nào nghi can cũng có ít nhất là 2 người theo dõi thì làm sao tự sát. Phía công an Vĩnh Long nói rằng trong lúc hỏi cung thì điều tra viên bận đi vệ sinh, nghi can đã mở cặp của điều tra viên lấy ra dao rọc giấy để tự vẫn, chúng tôi không hiểu tại sao nghi can biết trong cặp đó có dao để lấy và không lẽ trong phòng điều tra lúc đó không còn người nào?Dùng nhục hình bức cung là chuyện thường ngày xảy ra trên đất nước VN này, tính đến nay trên cả nước có bao nhiêu trường hợp tự tử trong đồn công an, và cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó, những người bức cung vẫn an nhiên tự tại, và nạn nhân vẫn mãi mãi ôm mối hận ngàn thu.Chuyện cờ vàng là một cách dựng chuyện để bắt ông Tấn, vì khi mọi việc đã xảy ra thì cờ vàng chỉ là một miếng vải màu vàng dùng để trang hoàng trong những hộp nước yến chứ công an không tìm ra được lá cờ nào của VNCH.Dựng chuyện bắt người, dùng nhục hình bức cung dẫn đến cái chết thương tâm một con người, một tín đồ PGHH là một việc làm hết sức khó hiểu trong một cái chết đầy bí ẩn, chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền csVn phải làm sáng tỏ vấn đề, trả lại công bằng cho nạn nhân.Nay, Giáo Hội PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY gởi lời kêu cứu đến mọi nơi, mọi người yêu chuộng tự do trên thế giới hãy nhìn về đất nước VN, nhìn về những người dân VN, những tín đồ PGHH đang sống trong một xã hội không còn luật pháp, không có nhân quyền, dù là quyền căn bản nhất của con người: QUYỀN ĐƯỢC SỐNG.Chúng tôi cũng thỉnh cầu các Quốc Gia trên thế giới nhất là Hoa Kỳ dùng ảnh hưởng của mình can thiệp với nhà cầm quyền csVN phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng luật pháp và Hiến Pháp mà họ đã ban hành để 90 triệu công dân VN, 7 triệu tín đồ PGHH được sống dù chỉ là nhỏ nhoi nhất: QUYỀN ĐƯỢC SỐNG.”