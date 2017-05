Sẽ Biểu Tình Lớn Toàn Quốc

SAIGON -- Một bản Tuyên bố cho biết, “Trong vòng 48h khi ra tuyên bố này, nếu chính quyền không có biện pháp xử lý thích hợp, chúng tôi sẽ kêu gọi biểu tình toàn quốc để phản đối lên án những hành động bạo lực đàn áp người dân....”Yêu sách đưa ra là để đòi chính quyền xử lý bọn côn đồ xông vào nhà, đánh nhà hoạt động Lê Mỹ Hạnh, quay video và phóng lên mạng.Bản tin RFA ghi rằng Công an Quận 2, thành phố SG đang điều tra làm rõ vụ việc một nhóm người hành hung phụ nữ trong một video clip được truyền đi trên mạng xã hội Facebook và một người tự nhận là nạn nhân trong cuộc đến khai báo với cơ quan này.Mạng Báo Pháp luật thành phố vào ngày 3 tháng 5, dẫn lời trung tá Trần Văn Hiếu trưởng công an quận 2, nơi xảy ra vụ hành hung, cho biết như vừa nêu.Cụ thể địa điểm nơi xảy ra vụ hành hung được khai báo nằm ở đường Trần Não, phường Bình An, thành phố SG.Báo Pháp luật chỉ nêu tên tắt của người bị hành hung là LMH, còn kẻ được cho là dẫn đầu nhóm người hành hung được nêu tên là Phan Hùng, và người này cho đăng video clip nói trên công khai trên facebook của mình.Liên quan đến vụ hành hung này mà Báo Pháp Luật Thành phố mô tả cụ thể là thủ phạm dùng nón và chân tấn công ba phụ nữ trong một căn phòng, vào ngày 3 tháng 5 trên mạng xuất hiện Tuyên bố phản đối việc đàn áp người dân lên tiếng ôn hòa, nhân vụ hành hung chị Lê Mỹ Hạnh.Tuyên bố do 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập và 20 cá nhân ký tên đầu tiên; trong đó kêu gọi chính quyền Việt Nam phải có biện pháp xử lý thích hợp với trường hợp hành hung này.Tuyên bố nêu rõ là nếu chính quyền không có hành động nào thích hợp thì các nhóm xã hội dân sự độc lập hoạt động bảo vệ nhân quyền Việt Nam sẽ ra lời kêu gọi biểu tình trên toàn quốc.Tuyên bố nêu lại một số vụ việc công dân bị hành hung trong thời gian qua như hai người gồm Đỗ Thanh Vân và Nguyễn Viết Dũng hôm 14 tháng 3 sau khi đi tưởng niệm vụ Thảm sát Gạc Ma ở Hà Nội; vụ chị Nguyễn Hương khi đi làm từ thiện ở Dak Nong, Quảng Trị ngày 22 tháng tư; vụ anh Trương Văn Dũng hôm 30 tháng tư khi quay video người dân giương biểu ngữ phản đối Formosa; vụ anh Nguyễn Peng mới hôm 1 tháng 5 ở Sài Gòn.Trong khi đó, trên mạng đang lưu hành Bản Tuyên Bố ký tên hàng chục hội đoàn xã hô dn sự và nhiều nhà hoạt động, có một số đoạn như sau, trích:“...chúng tôi, những tổ chức XHDS và công dân Việt Nam kí tên dưới đây tuyên bố:1. Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều thảm hoạ và nguy cơ cho đất nước như mất đất, mất biển vào tay chính quyền Trung Quốc, thảm hoạ môi trường Formosa, nạn tham nhũng, sự suy thoái kinh tế và gia tăng các thuế phí đã gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Người dân lên tiếng phản đối là điều hiển nhiên, đó là quyền cơ bản của công dân được ghi trong Hiến pháp và được pháp luật bảo vệ. Nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho những công dân được nói lên ý kiến của mình.2. Việc để xảy ra những vụ tấn công nhằm vào công dân Việt Nam chỉ vì họ lên tiếng ôn hoà là trách nhiệm của công an Việt Nam. Công an Việt Nam đã không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ công dân; thậm chí đã có nhiều bằng chứng chứng tỏ công an bao che, dung túng và đứng đằng sau những vụ việc này.3. Chúng tôi, những tổ chức XHDS và cá nhân kí tên dưới đây luôn vận động người dân lên tiếng trong ôn hoà nhằm tạo sự thay đổi tốt đẹp cho đất nước nhưng chính quyền thường xuyên tuyên truyền quy chụp họ phản động, vô hình dung kích động bạo lực, đe doạ, trấn áp và vu khống họ. Chính điều này làm xuất hiện những nhóm dư luận viên, những nhóm côn đồ ngày càng trắng trợn công khai sử dụng bạo lực. Chính những hành động đó tạo ra những bất ổn xã hội mà hậu quả của nó là không lường trước được.4. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi chính quyền chấm dứt hành động tuyên truyền gây kích động bạo lực và nhanh chóng xử lý những tổ chức và cá nhân công khai kích động bạo lực, trấn áp và vu khống người dân Việt Nam như trên các trang facebook Tô Lâm, Trần Đại Quang và Phan Sơn Hùng trên đây.Trong vòng 48h khi ra tuyên bố này, nếu chính quyền không có biện pháp xử lý thích hợp, chúng tôi sẽ kêu gọi biểu tình toàn quốc để phản đối lên án những hành động bạo lực đàn áp người dân.”