Trump, Tillerson: Tin CS Là Thua

“Thằng Nhóc Phì Lũ Khùng” là tên do Thượng Nghị sĩ McCain Chủ Tịch Uỷ ban Quốc Phòng kỳ cựu của Thượng viện Mỹ đặt cho vua con CS Bắc Hàn là Kim Jong-un. Còn nói theo truyện Tàu, Kim Yung un là “tử mã lục thạch”, ngựa con háu đá, ăn cơm Tàu mà ngỗ nghịch với Hoàng đế Trung Quốc CS. Còn Mỹ thì suốt hai đời tổng thống, hai nhiệm kỳ của Ô. Bush Con da trắng và hai nhiệm kỳ của Ô. Obama da màu mà không trị được vua cha Kim Yung Il và vua con CS Bắc Hàn Kim Yung un. Qua thời tân TT Trump, trong ba tháng đầu với Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ từ lâu mới có một đại tướng hồi hưu là Đại Tướng Thuỷ Quân Lục Chiến Mattis được TT Trump đề cử. Quốc Hội ưu ái cấp cho Ông Tướng biệt lệ hưu chưa được 7 năm mà được tham chánh, đặc biệt là làm Bộ Trưởng Quốc Phòng thường lệ là do một nhân vật dân sự. Thượng Viện phê chuẩn một cách nhanh chóng nhờ kinh nghiệm và tài thao lược của Ông. Trong tháng thứ ba của nhiêm kỳ TT Trump, Phó Tổng Thống và Bộ Trưởng Quốc Phòng, Ngoại Giao và Tổng Giám đốc Tình Báo Quốc gia mời Thượng Viện và Hạ viên họp kín với nhau, lấy thế nước lòng dân Mỹ như Hội nghị Diên Hồng trong lịch sử VN. Để Mỹ điều quân, chuẩn bị chiến tranh rất qui mô chống CS Bắc Hàn ở vùng biển mà TC gọi là Hoa Bắc, đông bắc Á châu Thài bình dương.Nhưng Kim Jong-un vẫn xông tới. Y vẫn thử hoả tiễn nhưng thất bại, chưa đầy vài phút là nổ. TT Trump nói Kim Yung –un “thiếu tôn trọng” TQ và Chủ Tịch Bình. Quan thầy của CS Bắc Hàn là TC, Chủ Tịch Tập cận Bình điện thoại cho TT Trump. Ngoại trưởng TC la làng nếu chiến tranh xảy ra là đại hoạ. Ngoại trưởng Mỹ Tillerson tuyên bố Mỹ có thể đàm phán với CS Bắc Hàn về ngưng hoả tiễn và nguyên tử, nhưng không phải ngưng giai đoạn mà ngưng hoàn toàn, dài hạn. Nếu CS Bắc Hàn không đồng ý thì Mỹ vận động và thúc đẩy TC trừng trị CS Bắc Hàn, và Mỹ sẽ trừng phạt CS Bắc Hàn mạnh mẽ hơn.Như báo chí “chạy nhựt trình”, truyền hình truyền thanh đi tin và hình rõ rệt. Ngày 28-4, TT Trump trả lời Reuters, nói Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "một người đàn ông rất tốt" và đang nỗ lực gây sức ép lên Triều Tiên. Ngoại Trưởng Tillerson nói trên Fox News, "Phía Trung Quốc nói với chúng tôi rằng họ đã cảnh cáo Triều Tiên nếu còn tiếp tục thử vũ khí hạt nhân, Trung Quốc sẽ tự tiến hành các biện pháp trừng phạt riêng."Khán thính giả toàn nước Mỹ và thế giới thấy không có gì lạ. Tân chánh quyền Mỹ vẫn dùng bài thuốc cũ của TT Obama. Kim Jong-un đã lờn thuốc Mỹ rồi, thuốc Mỹ cũ không còn ép phê nữa. Những giải pháp này TT Obama đã từng làm, nhưng hoàn toàn không kết quả, chỉ phủi bụi cho “Thằng Nhóc Phì Lũ Khùng” vua con CS Bắc Hàn thôi. Là vì:Một, tin tưởng TC hứa sẽ trừng trị CS Bắc Hàn là lầm tưởng, là sai lầm lớn. Đảng Nhà Nước TC là bảo hiểm nhơn thọ cho ba đời vua CS Bắc Hàn. Vua ông nội là Kim nhựt Thành, vua cha là Kim Jong- l và vua cháu nội là Kim Jong-un. Dù những nhà lãnh đạo TC rất khinh khi nhà họ Kim, dù Mỹ liên tục áp lực dòng dõi vua Hàn Cộng này, nhưng TC cũng không bỏ rơi CS Bắc Hàn. Không phải vì tình “đồng chí đồng rận” CS, mà vì thế chiến lược của TC đối với Mỹ và vì quyền lợi riêng của TC. TC lo ngại CS Bắc Hàn sụp đổ. Để CS Bắc Hàn sụp đổ, cái chắc là Bắc Hàn sẽ thống nhứt dưới sự che chở, bảo hộ kinh tế chánh trị của Nam Hàn như Đông Đức CS với Tây Đức Tự do. Trong trường hợp đó ảnh hưởng của Mỹ sẽ tiến sát biên giới TC. Về ngoại giao uy thế trên thế giới của TC nếu thế sẽ bị mất như một đệ nhứt siêu cường ở Á châu. CS Bắc Hàn sụp đổ làn sóng di tản của CS Bắc Hàn sang Trung Quốc khó tránh khỏi, sẽ trở thành một bài toán nhân mãn, an sinh xã hội khó giải quyết cho TC. Nên TC muốn có một trái độn giữa TC và thế giới tư do. Tự do, dân chủ tuy là quyền lực mềm nhưng rất dễ thẩm thấu, diễn biến hoà bình, chuyển hoá khắp xã hội TQ kể cả trong Đảng CS nữa.Hai, lịnh của Mỹ hay của Hội Đồng Bảo an Liên hiệp Quốc trừng phạt, cấm vận kinh tế, tài chánh, giao thương nguyên vật liệu, v.v... đối với CS Bắc Hàn trên thực tế không hiệu quả. Liên hiệp Quốc chỉ là đền thờ của luật quốc tế, chớ không có cơ quan kiểm soát, cưỡng hành. Không thể ngăn chận các nước giao lưu lậu, trá hình với CS Bắc Hàn qua nhưng tổ chức nguỵ trang của CS Bắc Hàn.Tiêu biểu, Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Bảo an ban hành lệnh trừng phạt Triều Tiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục mua và nhập các khoáng sản quí hiếm, than đá của CS Bắc Hàn. Đài VOA của Mỹ công khai số tiền TQ đã mua kẽm của CS Bắc Hàn 680.000 USD và bạc 120.000 USD từ tháng 1 đến tháng 3 và đồng 100.000 USD từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay.Còn lịnh cấm bán vũ khí cho CS Bắc Hàn, thi họ vẫn mua được, trả bằng vàng bằng tiền mặt thông qua một loạt các công ty bình phong và những điều phối viên quốc tế.CS Bắc Hàn dù bị cấm vận vẫn mua được xa xí phẩm từ dầu thơm, rượu mạnh loại thượng hảo hạng đến du thuyền, đồ trang sức mắc mỏ cho các cấp lãnh đạo xài còn sang hơn Mỹ nữa vì mua bằng tiền Nhà Nước.CS Bắc Hàn có cả mạng lưới các toà đại sứ, lãnh sự quán và công ty bình phong để tiếp cận hệ thống các ngân hàng toàn cầu. CS Bắc Hàn gởi hàng trăm ngàn lao động xuất khẩu được gởi tiền về cho gia đình, chung qui số ngoai tệ vào ngân hàng nhà nước của Bắc Hàn.Cả chục năm LHQ và Mỹ trừng phạt cấm vận CS Bắc Hàn, chế độ CS Bắc Hàn, hoàng tộc ho Kim, Đảng Nhà Nước, quân đội vẫn sống phây phây, vẫn phát triển hoả tiễn, vũ khí nguyên tử. Mỹ và Liên Hiệp Quốc coi như chỉ phủi bụi cho CS Bắc Hàn.Ba và sau cùng, TT Trump dù kinh doanh giỏi, Ngoại Trưởng Tillerson đàm phán hay, Cố vấn Anh ninh Quốc gia Tướng McMaster và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Tướng Mattis là hai tướng tài. Nhưng chắc chắn không kinh nghiệm chống CS bằng TT Nguyễn văn Thiệu. Câu để đời của TT Thiệu là “Đừng nghe những gì CS nói mà nhìn những gì CS làm” mới đối phó với cái tổ chức và những con người CS gian ác nhứt trong lịch sử Nhân Loại./.(VA)