Tuổi Trẻ Can Trường, Tuổi Trẻ Bất Khuất !

Kính thưa quý vị,



Tình hình thế giới và đặc biệt ở khu vực Biển Đông càng ngày càng gay go. Nào Bắc Hàn hăm dọa sử dụng vũ khí nguyên tử, nào Hoa Kỳ phô trương biểu diễn sức mạnh Hải quân. Nào thương thuyết, nào đi đêm Nhật, Hàn, Tàu, Mỹ… Tất cả các quốc gia Đông Bắc Á và Đông Nam Á đều có thái độ rõ ràng – CHÔNG BÁ QUYỀN Và BÀNH TRƯỚNG TÀU.



Riêng thái độ của nhà đương quyền Cộng Sản Hà Nội là Chờ. Chờ ngóng, mong vào quan Thầy Tàu Cộng.



Và dĩ nhiên, tình hình quốc tế ấy, đã thôi thúc dân Việt Nam cả hải ngoại lẫn quốc nội. Thế còn tình hình trong nước ?



Trong nước, tình hình hoàn toàn đen tối. Ngoài đám tư sản đỏ, vệ tinh của bộ máy cầm quyền Cộng Sản Hà nội, càng ngày càng giàu sụ, đang tìm đường tải của ra xứ ngoài, tìm nơi «hạ cánh an toàn», tỵ nạn kinh tế. Ngoài một bộ phận trí thức nhỏ, cùng với một bộ phận thanh niên, tuy xuất thân từ hệ thống giáo dục Cộng Sản, nhưng đã dám xa rời định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, đã dám ca ngợi Chủ nghĩa Tư Bản và các giá trị phương Tây, đang thức tỉnh, tìm một con đường kinh tế phát triển mới đề giải thoát dân tộc, nhưng chỉ thấy bàn cãi nhưng không dám hành động cải tổ vì SỢ mất ổn định. Còn phần còn lại của xã hội, nhứt là … tuổi trẻ, tình hình rất bi đát, thật khủng khiếp : Việt Nam ước tính có khoảng 183.000 người nghiện ma túy… gần 33.000 người bán dâm, độ tuổi bán dâm ngày càng trẻ hóa : 16/18 tuổi.

Mua bán người : Càng ngày càng tinh vi và nhiều thủ đoạn : Buôn bán trẻ sơ sinh, buôn bán bào thai, nội tạng và một hình thức buôn bán mới nhất gần đây là đẻ thuê…. Đất nước cứ mỗi ngày một nghèo thêm để nối dài chậm tiến và tụt hậu so với nhân dân các nước trong khu vực. Thậm chí có nhiều lĩnh vực bây giờ thua cả Kampuchea và Lào.



Chúng ta - những người Việt yêu nước, yêu một nước Việt Nam Dân chủ, Pháp trị, yêu một nước Việt Nam đa đảng, đa nguyên, đầy những quyền tự do tối thiểu – mong rằng nhân dân Việt Nam có thể làm được một cái gì để tự giải phóng mình, tìm con đường độc lập cho đất nước mình.



Đã từ bao năm tháng nay, nhân dân Việt Nam trong nước đã bao lần xuống đường đấu tranh đòi hỏi những quyền lợi căn bản, tự do tư tưởng, tự do tín ngưởng … Từ thập niên vừa qua, tuổi trẻ đã dám xuống đường với khẩu hiệu Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam… Các bloggers, các nhà bất đồng chánh kiến chấp nhận đi tù, những luật sư chấp nhận mất việc làm, đòi nhân quyền, tự do, dân chủ… Và trong những tuần gần đây, với là cờ Vàng Ba Sọc Đỏ dẫn đầu, dân chúng Hà Tĩnh đã phất lên đòi quyền Tự Quyết đời sống môi trường trong sạch lành mạnh của mình.



Cám Ơn Đồng bào ! Cám Ơn Tuổi trẻ can trường, tuổi trẻ bất khuất !



Truyền thống giữ nước, bảo vệ quê cha đất tổ nay vẫn còn, vẫn tiếp tục dẫn dắt tuổi trẻ đấu tranh để không bị mất đất, mất biển, quê hương không bị bán ra từng mảnh.



- Hỡi tuổi trẻ Việt Nam … Cám ơn các bạn đã đứng lên tố cáo sự phá hoại môi trường, cũng như những kẻ bán nước.

- Hỡi tuổi trẻ trong các đơn vị Quân đội Nhân dân,

- Hỡi các bạn trẻ trong các đơn vị Công An !



Nếu các bạn muốn tiếp tục truyền thống tiền nhân giữ nước và bảo vệ quê hương, hãy đứng lên cùng với những người dân đòi lại quyền điều hành đất nước, bảo vệ không gian sinh tồn của dân tộc Đại Việt, đuổi tập đoàn độc tài đảng trị, giành lại độc lập, giành lại quyền tự chủ cho dân tộc Việt, lấy lại bờ cõi giang sơn Đất Nước Đại Việt.



«Nam Quốc Sơn Hà Nam Dân Cư» (Đất phương Nam của người Nam)



Năm Nay Đinh Dậu, 2017, sẽ năm thay đổi, xoá bỏ độc tài,

giành lại Độc lập Tự do và Không gian sinh tồn cho dân tộc Đại Việt.



…. Còn Việt Nam triệu con tim nầy, còn Triệu khối Kiêu Hùng !



Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại

Xương da thịt này cha ông miệt mài

Từng giờ qua cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi.

Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang

Trên bàn chông hát cười đùa vang vang

Còn Việt Nam triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng.



Cảm ơn quý vị và tuổi trẻ Việt Nam !

TS.Phan Văn Song

30/04/2017