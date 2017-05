Nga: Cá Khô VN Kém Vệ Sinh

MOSCOW/HANOI -- Cá khô Việt Nam có vấn đề...Bản tin từ thông tấn Nga Sputnik cho biết: Cá khô Việt Nam xuất sang Nga không đảm bảo vệ sinh.Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng 4,5 tấn cá khô Việt Nam xuất khẩu bằng đường biển đến Vladivostok có độ nhiễm khuẩn cao quá mức cho phép 4 lần, dịch vụ báo chí của Rosselkhoznadzor cho biết.Cá khô, một món ăn phổ biến với bia, đến cảng Vladivostok giữa tháng 4 năm 2017 từ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khuôn khổ tăng cường kiểm soát đã lấy mẫu cá đưa đến nghiên cứu trong phòng xét nghiệm.Các xét nghiệm được thực hiện bởi phòng kiểm nghiệm thú y Primorsky thuộc Rosselkhoznadzor đã chỉ ra rằng cá khô có độ nhiễm khuẩn gần 4,4 lần vượt quá mức cho phép, không phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh và thú y trong quá trình sản xuất, bảo quản và vận chuyển.Trước đó cá khô Việt Nam xuất khẩu cho phía Nga đã không xảy ra khiếu nại gì.Sputnik cho biết thêm: “Liên quan đến việc tái xác định các sản phẩm không an toàn, có thể các doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị áp dụng hạn chế tạm thời về xuất khẩu cá khô cho LB Nga.”Tại VN, cá khô cũng có vấn đề. Báo Tâm Sự Gia Đình hôm 12/4/2017 có bản tin: Kinh hãi cá khô, mắm tẩm hóa chất độc hại khiến ruồi, kiến phải sợ.Cá khô, mắm bày ê hề lộ thiên ở các khu sản xuất, những ngôi chợ sầm uất, nhưng kỳ lạ là đám ruồi nhặng đều lánh xa, dù mùi của những thứ này rất hấp dẫn chúng! Nguyên nhân là vì chúng sợ nhiều loại hóa chất độc hại có trong 2 món đặc sản này.Thời điểm này miệt Châu Đốc (An Giang) vào mùa lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam. Con đường phía sau khu Miếu Bà Chúa Xứ, “phố chuyên doanh khô mắm” với hàng chục gian hàng luôn tấp nập người mua, kẻ bán; mùi cá khô, mùi mắm các loại thơm nức mũi. Nhưng điều kỳ lạ là chẳng có bóng dáng con ruồi nào xuất hiện trên các mẻ cá khô, mắm bày bán lộ thiên tại các gian hàng.Bản tin TSGĐ cho biết:“Ở những vùng chuyên sản xuất cá khô, mắm cá đồng, cá biển như Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa (Long An), Vàm Láng (Gò Công Đông, Tiền Giang) điều dễ nhận thấy là những mẻ cá khô các loại được phơi đầy sân, dọc các tuyến đường giao thông, nhưng không hề thấy bóng dáng của lũ ruồi, nhặng.Tại các ngôi chợ ở TP. Mỹ Tho, TP. Tân An, khu vực bán tôm cá tươi sống thì ruồi nhặng bay đầy, nhưng khu chuyên doanh cá khô, mắm ở gần đó không có bóng dáng con ruồi nào. Nhiều tiểu thương cho biết, cá khô, mắm lấy ở vựa về như thế nào thì bày bán như vậy, vì sao ruồi nhặng “chê” không chịu bu vào thì họ… không biết.”