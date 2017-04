Kim Yung-un: Miệng Dữ, Bụng Run

Từ sau Chiến tranh Triều Tiên chưa bao giờ Tổng Thống Mỹ, Tư Lịnh Tối cao của Quân Lực Mỹ ra lịnh cho Quân Lực Mỹ điều quân qui mô đến vùng Triều Tiên như hiện tại. Các cánh quân, ba thứ quân Mỹ sẵn sàng phối hợp tác chiến trên không, trên dưới biển, trên bộ, từ xa đến gần bán đảo Triều Tiên như lúc này. Cũng chưa lúc nào Kim Yung-un của CS Bắc Hàn mát dây điện nặng như lúc này. Bên ngoài cái miệng dữ của y hò hét sẽ tận diệt Mỹ cho đến người cuối cùng, nhơn kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội của CS Bắc Hàn. Nhưng nhiều dấu chỉ cho thấy người lãnh tụ CS Bắc Hàn mà Thượng nghị sĩ Mỹ McCain Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng viện gọi là “thằng nhóc phì lũ khùng” cũng cảm thấy y đang giỡn mặt với Tử Thần Mỹ. So tương quan lực lượng giữa Mỹ và CS Bắc Hàn nếu chiến tranh xảy ra thì CS Bắc Hàn sẽ từ chết tới bị thương với Quân lực Mỹ và đồng minh là Nhựt và Hàn Quốc. Y càng run vì thấy TC sẽ không tham dự cuộc chiến này để giúp CS Bắc Hàn, trừ những lời kêu gọi can gián, kềm chế bị lu mờ trong không khí chiến tranh.Về phía CS Bắc Hàn. Theo định luật tâm lý người càng tự tin, tự lực thì ít khoa trương, kẻ yếu, nhát thì thùng rỗng kêu vang. Kim Jong-un khoa trương “10 triệu quả bom” sẵn sàng xả thân bảo vệ y. Ngày 26.4 nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân CS Bắc Hàn, y cho tổ chức và ca ngợi cuộc tập trận pháo binh lớn nhất từ trước đến nay. Y say sưa nói như đồng bóng. Nào "Các pháo thủ dũng cảm đang tấn công tàn nhẫn các mục tiêu, cách họ nã pháo thể hiện sự giải phóng và những phát đạn của họ rất chính xác". Nào các binh lính cam kết trung thành với ông Kim Jong-un, thề "biến thành 10 triệu khẩu súng và 10 triệu quả bom" để bảo vệ nhà lãnh đạo tối cao. Y còn nói đã sẵn sàng thử vũ khí nguyên tử lần thứ 6, phóng hoả tiễn đạn đạo tầm xa vào bất kỳ thời điểm nào. Y sẽ trả đũa Mỹ, tận diệt Mỹ tới người cuối cùng.Hai, về phía Mỹ. Mỹ tăng quân chuẩn bị mặt trận, hành động nhiều, liên tục mà ít nói, như tướng tài ít tuyên bố linh tinh mà khi nói thì lời nói như nhựt lịnh.Dàn hoả tiễn THAAD của Mỹ đã tới Nam Hàn, quân đội Mỹ đang bố trí. TC quyết liệt phản đối, Mỹ cứ làm kế hoạch của mình ở Nam Hàn.Tàu ngầm USS Michigan của Mỹ đã tới một căn cứ hải quân ở Busan, Hàn Quốc sáng nay 25.4. USS Michigan là một trong 4 tàu lặn của Hải quân Mỹ chạy bằng nguyên tử lực, mỗi chiếc mang theo hàng trăm và tấn công bằng hoả tiễn hành trình Tomahawk và hoả tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Sứ mệnh là dùng để răn đe nguyên tử chiến lược của Mỹ. Chúng cũng được trang bị để khai triển tàng hình và từng tham gia tới 66 lực lượng tác chiến đặc nhiệm. Các chiến lược gia quốc tế nói chỉ cần một USS Michigan là có thể biến các công trình phòng thủ, cứ điểm chiến lược, chiến thuật của CS Bắc Hàn thành liệt bại.Trong vùng biển của bán đảo Triều tiên, chiến đoàn tấn công tinh nhuệ với hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đã đến bán đảo Triều Tiên theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và sẽ tập trận với lực lượng Hàn Quốc.Chưa hết. Sau khi Kim Yung un tuyên bố sẽ thử hoả tiễn lần 6 ở thời điểm thích hợp, từ California Mỹ cho thử hoả tiễn mạnh nhất thế giới để "dằn mặt" CS Bắc Hàn. Theo Military Today, quân đội Mỹ ngày 26.4 đã phóng thử hoả tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III từ căn cứ không quân Vandenberg ở California để phô trương năng lực nguyên tử của Mỹ. Siêu hoả tiễn Minuteman III, là hoả tiễn đạn đạo, mang đầu đạn nguyên tử xuyên lục địa mạnh nhất thế giới, tầm bắn vượt trội và vượt qua mọi hệ thống phòng thủ hiện nay.Với hoả tiễn này từ Mỹ và THAAD từ Nam Hàn, Mỹ có thể phá mọi hoả tiễn CS Bắc Hàn phóng vào Mỹ, Cali hay Hawaii. Và dĩ nhiên Mỹ có thể dùng chúng để tấn công CS Bắc Hàn. Sức tàn phá của một quả hoả tiễn Minuteman III có sức công phá gấp 31 lần quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima.Ba, nhưng TC vì quyền lợi của mình sẽ cứu CS Bắc Hàn. TC là chế độ bảo hiểm nhơn thọ cho CS Bắc Hàn. TC đã làm thế cho ba đời vua CS Bắc Hàn. Vua ông nội là Kim nhựt Thành, vua cha là Kim Yung Il và vua cháu nội là Kim Yung Un. TC không bỏ rơi CS Bắc Hàn không phải vì tình “đồng chí đồng rận” CS, mà vì thế chiến lược của TC đối với Mỹ và vì quyền lợi riêng của TC lo ngại CS Bắc Hàn sụp đổ. Lãnh đạo CS Bắc Hàn nhiều khi cứng đầu, ngỗ nghịch, ăn cơm Trung Quốc mà không nghe lời Thiên Triều. Nhưng TC vẫn cứ giúp cho CS Bắc Hàn sống sót trước sự phong toả của Mỹ. TC từng cho hàng đoàn xe của TC ngày ngày chở hàng hoá qua Bắc Hàn, qua cửa “khẩu” Dandong, miền đông bắc TC. Xe đi Bắc Hàn thì đầy ắp hàng hoá nhưng về thì trống trơn, để CS Bắc hàn có thể sống. Tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, TC thường phủ quyết những trừng phạt có thể nguy hại cho sự sống còn của CS Bắc Hàn.Sở dĩ CS Bắc Kinh cứu sống CS Bắc Hàn là vì, lý do đầu tiên là chiến lược của TC. Chỉ cần liếc qua bản đồ là thấy. Để CS Bắc Hàn sụp đổ, cái chắc là Bắc Hàn sẽ thống nhứt dưới sự che chở, bảo hộ kinh tế chánh trị của Nam Hàn như Đông Đức CS với Tây Đức Tự do. Trong trường hợp đó ảnh hưởng của Mỹ sẽ tiến sát biên giới TC. Các căn cứ quân sự của Mỹ đang phục vụ cho mấy chục ngàn quân Mỹ ở Nam Hàn sẽ bung ra Miền Bắc. Về quân sự TC không thể nào chấp nhận vòng bao vây của Mỹ siết lại sát biên giới của TC như vậy. Về ngoại giao uy thế trên thế giới của TC nếu thế sẽ bị mất như một đệ nhứt siêu cường ở Á châu.Thứ đến là vì TC lo ngại khi CS Bắc Hàn sụp đổ làn sóng di tản của CS Bắc Hàn sang Trung Quốc khó tránh khỏi, sẽ trở thành một bài toán nhân mãn, an sinh xã hội khó giải quyết cho TC. Nên TC muốn có một trái độn giữa TC và thế giới tự do. Tự do, dân chủ tuy là quyền lực mềm nhưng rất dễ thẩm thấu, diễn biến hoà bình, chuyển hoá khắp xã hội TQ kể cả trong Đảng CS nữa.Giúp cho chế độ độc tài CS Bắc Hàn này sống còn, TC còn có cái lợi dưới cái nhìn của thế giới nữa. TC tỏ ra là một nước lớn có trách nhiệm trong vấn đề an ninh hoà bình, vấn đề giải trừ nguyên tử trên thế giới. Trong vấn đề nguyên tử lâu lâu CS Bắc Hàn tạo thành một xì căn đan để vòi vĩnh Mỹ và Nam Hàn viện trợ, lúc nào TC cũng tỏ ra là một nước có trách nhiệm không để cho khủng hoảng biến thành chiến tranh nguyên tử.Vì vậy, dù tại TC nhiều dư luận kêu gọi ngưng hậu thuẫn Bắc Hàn vì không xứng đáng để TC làm như vậy. Nhưng Đảng Nhà Nước TC vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, kiên định lập trường bảo hiểm nhân thọ cho CS Bắc Hàn. Mỹ vì thế chỉ phủi bụi cho CS Bắc Hàn thôi.Kỳ này TT Trump làm mạnh với CS Bắc Hàn, nhưng cũng không tới mức phải đánh CS Bắc Hàn, trừ khi xảy ra những bất trắc. Còn CS Bắc Hàn chỉ khạc ra lửa mửa ra máu để kiếm ăn, lừa thế được hội đàm thẳng với Mỹ thôi. Nhưng TT Trump có thể dùng cái thế trấn áp CS Bắc Hàn ở Bắc Á châu Thái bình dương để trao đổi với TC giải toả bớt áp lực quân sự hoá của TC ở Nam Thái bình dương hầu tái tạo thế hải thượng của Mỹ trên vùng biển quan trọng này./.(Vi Anh)