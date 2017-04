Chương Trình Sinh Hoạt 30-4

Họp cộng đồng.

Westminster (Bình Sa)- - Tại phòng họp Đền Thờ Đức Thánh Trần trong khu Hà Nội Plaza vào lúc 5 giờ chiều Thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 2017, một buổi họp do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, giới trẻ Nam Cali gồm có các ông: Phan Kỳ Nhơn, Trần Quan An, Lê Văn Sáu, Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, Lê Quang Dật, Du Miên, Phạm Hoàng, Ngô Thiện Đức...Sau khi phân công một số công tác trong các ngày lễ, Ban tổ chức cho biết: Để tiếp tục yểm trợ cao trào đấu tranh của toàn dân theo sự kêu gọi của Hội Đồng Liên Tôn Quốc Nội, Liên Ủy Ban sẽ phối hợp với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và các Hội Đoàn Quân Đội sẽ tiếp tục tổ chức cuộc Tuần Hành vào chiều ngày Thứ Bảy 29 tháng 4 năm 2017, từ 5:30PM đến 9:00PM. (Chiều Thứ Bảy 29 tháng 4 sẽ là sáng Chủ Nhật 30 tháng 4 tại Việt Nam,) đồng bào trong nước vẫn tiếp tục biểu tình mà chúng ta đã được biết suốt thời gian qua, kể từ ngày 05 tháng 3 đến nay.Thời điểm 30 tháng 4 sẽ có rất nhiều ý nghĩa mà người dân trong nước đang mong đợi sau đúng 42 năm phải sống trong sự bất công, bạo tàn của bọn bán nước cầu vinh.Ban tổ chức mời đồg hương tập trung tại Đền Thánh Trần trong khu Hà Nội Plaza lúc 5:30 PM, để đi tuần hành và trở về trước Đền Thánh Trần, để Ban Tổ Chức chiếu lại những đoạn film ghi lại cuộc đấu tranh của người dân trong nước đối với bọn tà quyền Cộng sản suốt thời gian qua.- Lễ Tưởng Niệm 30 tháng 4 năm 2017.Theo thông lệ hàng năm, để đánh dấu thời điểm đau thương của Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California đều có tổ chức Lễ Tưởng Niệm vào trưa ngày 30 tháng 4. Năm nay, vào đúng 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 2017, Liên Hội cũng sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm tại Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo, trên đường Bolsa, thành phố Westminster, California. Tại đây sẽ được đài LittleSaigon Radio trực tiếp truyền thanh đi khắp nơi.Vào lúc 12:30PM, ngày 30 tháng 4 năm 2017 sẽ là lễ gắn tên đường Trần Hưng Đạo trên đường Bolsa, buổi lễ sẽ được long trọng tổ chức trước Tượng Đài Đức Thánh Trần.Ngoài ra trong chuổi sinh hoạt Tháng Tư đen còn có những buổi tưởng niệm cũng được liên tục tổ chức trong đó có các tổ chức như:- Đêm Thắp Nến và Đêm Nhạc Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 do Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali tổ chức tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu ngày 28-4-2017.- Đại Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm các Anh Hùng Chiến Sĩ, Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa Thú Bảy ngày 29 tháng 4 năm 2017 tại Tổ Đình Minh Đăng Quang số 3010W. Harvard ST, Santa Ana, CA 92704.- Hội Thảo và Triển Lãm của các Hội Đoàn Giới Trẻ với chủ đề: “42 Năm: Hôm Qua, Hôm Nay và Ngày Mai Trong Ánh Mắt Của Giới Trẻ.” Được tổ chức vào lúc 1 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Thành Phố Westminster số 8200 Westminster Civic Center.- Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam tổ chức Ngày Thuyền Nhân Năm Thứ 8 vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2017 tại khuôn viên Nghĩa Trang Westminster Memorial Park.- Hội Cưu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh tổ chức buổi văn nghệ Tháng 4 Đen vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2017 tại Thư Viện Việt Nam trên đường Westminster.- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Ban Tổ Chức Lễ Quốc Hận 30-4 tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2017 tại Tượng Đài Chiến Sĩ VIệt Mỹ số 11480 All American Way, Thành Phố Westminster CA 92683.- Thư Viện Việt Nam và Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức văn nghệ đấu tranh Tửng Niệm 42 Năm Quốc Hận (30-4-1975 – 30-4 2017) vào lúc 11 giờ trưa ngày 29-4-2017 tại hội trường Thư Viện Việt Nam 10872 Westminster.- Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tổ chức lễ Tưởng Niệm 42 năm Quốc Hận và lễ Kỷ Niệm 14 năm Thành lập Tượng Đài vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2017 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.Tất cả các tổ chức trên trân trọng Kính mời đồng hương tham dự.