Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ Họp Báo Về Tình Hình VN

Santa Ana (Bình Sa)- - Nhân chuyến ghé thăm Cộng Đồng Việt Nam Nam California của Đức Cha Hoàng Đức Oanh, cựu Giám Mục Giáo Phận Kon Tum, Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ tổ chức buổi họp báo để nghe Đức Cha trình bày về một số vấn đề trong nước.Trong dịp nầy, Đức Cha trình bày về tình hình tôn giáo hiện nay tại Việt Nam và thảm họa Fomosa đối với người dân thuộc các Tỉnh Miền Trung.Buổi họp báo diễn ra vào lúc 1:00 giờ chiều Thứ Tư ngày 26 tháng 4 năm 2017 tại Hội Trường Trung Tâm Cộng Giáo.Tham dự buổi họp báo trên bàn chủ tọa Hội Đồng Liên Tôn gồm có: Linh Mục Mai Khải Hoàn, Mục Sư Đặng Ngọc Báu, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Linh Mục Trần Công Nghị, Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Linh Mục Trần Văn Kiểm,Điều hợp chương trình Ông Nguyễn Khanh, Thành Viên Hội Đồng Liên Tôn. Ngoài ra còn có Linh Mục Phương thuộc Giáo Phận Kon Tum cũng có mặt trong buổi họp báo.Một số các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí, đại diện các hội đoàn, đoàn thể. Dân cử có Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Anh Lý Vĩnh Phong, đại diện Dân Biểu Lowenthall...Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm. Ông Nguyễn Khanh giới thiệu thành phần tham dự, sau đó ông mời Linh Mục Trần Văn Kiểm, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo, Thành Viên Hội Đồng Liên Tôn lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả qúy vị trong buổi họp báo.Tiếp theo Linh Mục Trần Công Nghị trong lời nói đầu tiên LM. Cho biết thể theo lời yêu cầu của Hội Đồng Liên Tôn nên Cha Nghị mời Đức Cha Hoàng Đức Oanh đến đây để nghe Cha trình bày một số vấn đề về tình hình tôn giáo hiện nay tại Việt Nam và thảm họa Formosa đối với người dân thuộc các Tỉnh Miền Trung.Mở đầu buổi họp báo Hiền Tài Hà Vũ Bâng sơ lược một số vấn đề về những sinh hoạt của Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh trong nước, ông cho biết, sau năm 1975, Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh bị giải thể, sau đó chính quyền cộng sản thành lập Hội Đồng Chưởng Quản, trực thuộc Mặt Trận Tổ Quốc, vì vậy nên tất cả các tổ chức Cao Đài Hải Ngoại không tuân thủ, sau đó thành lập lại Hội Thánh. Ông Chánh trị Sự Hà Quang Cảnh về nhận trách nhiệm Lễ Sanh, kêu gọi mọi người hợp tác bị phản đối nên từ đó im lặng. Nhưng những ngày gần đây ông kêu gọi đồng đạo khắp nơi về tham dự Đại Hội theo chỉ thị từ Pháp Lệnh của chính quyền cộng sản nói rằng trong nước có tự do tôn giáo. Vì vậy nên Cao Đài Hải Ngoại kêu gọi tẩy chay. Nhưng hiện nay ông đang kêu gọi đồng đạo Cao Đài khắp nơi về tham dự đại hội khoáng đại “Đại Hội Nhân Sanh” sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 7 năm 2017. Ông nói sẽ có thông báo chính thức để các cơ quan truyền thông theo dõi trong thời gian gần.Tiếp theo Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn lên cho biết về tình hình đàn áp các đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo hiện nay, trong đó có ông Vương Văn Thả và nhiều người đã và đang bị nhà cầm quyền cộng sản bắt bớ xách nhiểu, ngoài ra chính quyền cộng sản còn cho đổi tên Làng Hòa Hảo thành tên Xã Phú Mỹ để xóa đi những di tích lịch sử của Phật Giáo Hòa Hảo, Thánh Địa Phật Giáo Hòa Hảo hôm ngày 10 tháng 4 -2017 đã cho bọn côn đồ tới đập phá...Tiếp theo Giám Mục Hoàng Đức Oanh cho biết, ông chỉ biết giới hạn những gì xảy ra tại Kon Tum và Gia Lai.Đức Giám Mục nói: Việt Nam đang sống dưới chế độ cộng sản vô thần vì vậy lý thuyết tôn giáo với chủ nghĩa vô thần không có chỗ chung, cộng sản đã giáo dục con người cho rằng tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ con người vì vậy tôn giáo phải cần tiêu diệt. Hệ thống giáo dục hoàn toàn vô thần để ru ngủ giới trẻ không còn niềm tin tôn giáo, đó là điều mơ ước của cộng sản, họ chỉ mơ một ngày trên quê hương Việt Nam không có tôn giáo. Họ đã đưa người vào tu các tôn giáo, để rồi làm cho đạo đức tôn giáo bị băng hoại, sống bê tha làm cho niềm tin đồng bào mất đi. Đức Giám Mục cũng đã nhắc lại câu nói của Nguyễn Khải “Tôi tìm lại cái tôi đã mất.” Và Ngài cũng cho biết khi đọc “Thằng Hèn” của Tô Hải... Để kết luận Việt Nam có tự do tôn giáo hay không? Xin trả lời “có và không. Có theo Xã Hội Chủ Nghĩa dưới quyền của lãnh đạo nguyên tắc xin và cho.”Sau đó Đức Giám Mục cũng cho biết về một số tình hình xảy ra tại Thiên An Huế, Thủ Thiêm Quận 2 Sài Gòn, một số cơ sở của Giáo Hội cũng bị đập phá... Gần đây cũng có một phần nhượng bộ, vụ Cồn Dầu sẽ được chia đất chung quanh nhà thờ để cho dân ở... Nói về thảm họa Formosa Đức Giám Mục cho biết, hiện nay một số Làng Công Giáo cũng bị đập phá tan tành, một số dân lên Đông Yên sinh sống nay cũng quay trở về lại. Thảm cảnh xảy ra trong 4 Tỉnh Miền Trung với 5 triệu dân. Qua vụ Formosa đó là khi nhà máy mới khởi động bước đầu mà thảm họa xảy ra như vậy thì thử hỏi khi nhà máy hoạt động thì tai họa còn xảy ra ảnh hưởng như thế nào? Nguồn nước ô nhiễm, cá chết, dân mắc nợ vay mượn đóng thuyền không còn cách để xoay xở được nữa, gần một năm trời, tiền lãi chồng chất, không có thu nhập dân lấy gì mà sống. Nước ngấm vào đất lũ lụt gây ô nhiễm, chó mèo, heo gà vịt bò trâu cũng chết theo cả một diện tích lớn như vậy thành ra ăn uống cũng không tin tưởng được.Với những thảm trạng đó nhưng chính quyền vẫn dững dưng một điều khó giải thích được. Đức Cha cũng đã cho biết nhiều chi tiết về nỗi cơ cực của người dân hiện nay...Sau sự trình bày của Đức Giám Mục, nhiều câu hỏi cũng được các cơ quan truyền thông nêu ra đã được Đức Giám Mục giải thích theo cái nhìn của Ngài.Cuộc họp báo chấm dứt vào lúc 3 giờ chiều.