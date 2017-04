Samsung Có Thể Bán 50 Triệu Chiếc Galaxy S8 & S8 Plus

Khoảng cuối tháng 04/2017, khi Samsung Galaxy S8 và Samsung Galaxy S8 Plus vẫn còn đang trong những tuần đầu mở bán, nhà phân tích từ công ty chứng khoán Yuanta Securities dự đoán sẽ có khoảng 50.4 triệu máy được bán ra trên toàn cầu trong năm 2017.Cụ thể, chuyên gia phân tích Lee Jae-yoon chia sẻ rằng, chiếc Samsung Galaxy S8 Plus màn hình lớn sẽ chiếm phần lớn doanh số của các siêu phẩm năm 2017. Điều này là do số lượng người dùng xem các nội dung video và chơi game trên các thiết bị di động gia tăng.Theo Lee Jae-yoon, Samsung Galaxy S8 Plus sẽ đạt doanh số 27.1 triệu đơn vị trong năm 2017, chiếm khoảng 53.9% tổng doanh số dòng flagship năm 2017 của Samsung; còn Galaxy S8 sẽ bán được 23.3 triệu chiếc, chiếm 41.6%. Bởi vì Galaxy S8 Plus có giá bán cao hơn Galaxy S8 nên lượng cầu cao sẽ giúp Samsung thu về nhiều lợi nhuận hơn.Samsung Galaxy S8 và Samsung Galaxy S8 Plus có thông số giống nhau, ngoại trừ một số điểm khác biệt về kích cỡ màn hình và dung lượng pin. Cụ thể Galaxy S8 Plus sở hữu màn hình 6.2 inch, trong khi Galaxy S8 có màn hình 5.8 inch. Vì màn hình lớn hơn cần nhiều điện năng hơn nên Galaxy S8 Plus có dung lượng pin 3,500mAh, còn Galaxy S8 có dung lượng pin 3,000mAh.Phiên bản cao cấp hơn sẽ có doanh số tốt hơn cũng không phải là điều bất ngờ với Samsung. Trong 2 năm trước, Samsung Galaxy S6 Edge và Samsung Galaxy S7 Edge cũng là những sản phẩm đã đánh bại doanh số của thế hệ mới ra mắt cùng thời điểm Galaxy S6 và Galaxy S7. Cụ thể, Galaxy S6 Edge chiếm 51.3% doanh số flagship năm 2015 còn S7 Edge chiếm 51.9% doanh số trong năm 2016. Sự khác biệt về kích cỡ màn hình cũng là điểm nhấn lớn nhất tạo nên sự khác biệt giữa S6 và S6 Edge, S7 và S7 Edge. Trong các năm 2015 và 2016, các phiên bản “Edge” màn hình cong đều có doanh số tốt hơn các model màn hình phẳng.Theo: Nguoivietphone.com