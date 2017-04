Microsoft Sẽ Cho Người Dùng Vào Trương Mục Bằng Mật Mã

Khoảng giữa tháng 04/2017, theo tuyên bố mới nhất từ mảng phát triển công nghệ nhận dạng của Microsoft, hãng đã chính thức triển khai một phương thức hội nhập mới bằng smartphone, bỏ qua toàn bộ quá trình nhập mật mã.Theo đó, ứng dụng Authenticator của Microsoft sẽ có thể giúp tiết kiệm thêm thời gian khi hội nhập vào bất cứ dịch vụ, phần mềm, ứng dụng nào sử dụng Microsoft Account. Phương thức mới hứa hẹn sẽ giúp tiết kiệm được những lần gõ phím để hội nhập tài khoản kế tiếp.Phương thức hội nhập bằng điện thoại của Microsoft sử dụng một ứng dụng dành cho thiết bị di động, có hỗ trợ iOS, Android và Windows Phone, để xác định danh tính của người dùng, nhưng người dùng không bao giờ cần nhập mật mã khi hội nhập vào các dịch vụ của Microsoft. Khi bật thiết lập Microsoft Account trong ứng dụng, người dùng có thể kích hoạt tính năng hội nhập bằng điện thoại trong phần thiết lập.Lần tiếp theo khi hội nhập vào Microsoft Account, người dùng chỉ cần nhập tài khoản và sau đó sẽ nhận được thông báo trên điện thoại để chấp thuận hội nhập. Nhấp vào chấp thuận hội nhập là ngay lập tức người dùng được truy cập vào dịch vụ mình muốn. Thông báo chấp thuận hội nhập hoạt động như một phương thức bảo vệ chống lại những hành vi hội nhập trái phép và ứng dụng cũng có thể tạo ra một mật mã riêng có thể đóng vai trò yếu tố xác thực thứ hai.Người dùng luôn có thể sử dụng mật mã của mình nếu vô tình quên điện thoại. Microsoft cho rằng toàn bộ quá trình sẽ đơn giản hơn nhiều so với phương thức bảo mật hai yếu tố, nhưng lại an toàn hơn đáng kể so với việc chỉ sử dụng mật mã.Theo: Nguoivietphone.com