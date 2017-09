Hãng Lilly Cắt 3,500 Người, Tiết Kiệm 500 Triệu Đô/Năm

WASHINGTON -- Công ty dược phẩm Eli Lilly sẽ cắt giảm nhân viên gần 9%, trong khi đóng cửa một số trung tâm nghiên cứu và tiến hành cắt giảm chi phí.Công ty có bản doanh ở Indianapolis nói hôm Thứ Năm là sẽ cắt khoảng 3,500 nhân viên, hầu hết xuyên qua chương trình tự nguyện về hưu tại Hoa Kỳ.Công ty nổi tiếng về thuốc chữa ung thư và thuốc insulin có 41,240 nhân viên toàn cầu vào cuối tháng 6/2017.Lilly sẽ đóng cửa các trung tâm nghiên cứu và chết tạo dược phẩm ở Bridgewater, New Jersey, và tại Shanghai.Công ty sẽ dọn trung tâm sản xuất dược phẩm cho thú vật tại thành phố Larchwood, Iowa, sang cơ xưởng khác.Công ty dự tính sẽ tiết kiệm mỗi năm 500 triệu đôla nhờ cắt giảm chi phí.Công ty dược Eli Lilly and Co. gần đây có thương vụ giảm đối với thuốc hàng đầu như insulin Humalog, và mấy năm gần đây mất bảo vệ bản quyền thuốc đối với 2 loại thuốc hàng đầu bán chạy: thuốc chống trầm cảm Cymbalta và thuốc an thần Zyprexa.