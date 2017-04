Samsung Tạm Ngừng Hoạt Động M&A Vì Lee Jae-yong Bị Bắt

Khoảng giữa tháng 04/2017, một số nguồn tin cho biết, Samsung Electronics Co., nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, đã phải tạm ngừng tất cả các hoạt động mua bán cổ phần và sáp nhập (M&A) cùng với các quyết định đầu tư mới, sau khi Phó Chủ tịch Lee Jae-yong của Tập đoàn Samsung bị bắt giam.Ngoài ra, Samsung cũng đã dừng việc chuyển đổi tập đoàn sang hình thức công ty cổ phần (holding-company), được cho là sẽ minh bạch hơn đối với các cổ đông. Một số thay đổi khác có thể nhận thấy là Samsung đã đình chỉ cuộc họp hàng tuần giữa các giám đốc điều hành chi nhánh.Nhìn chung, sự vắng bóng của các hoạt động đầu tư và mở rộng kinh doanh sẽ ảnh hưởng tới khả năng ứng phó và sức cạnh tranh của Samsung. Theo ước tính, lợi nhuận hoạt động của Samsung có thể đạt 9,900 tỷ Won (8.6 tỷ USD) trong quý I/2017, so với mức 6,680 tỷ Won cùng kỳ năm 2016, nhờ nhu cầu mạnh đối với chip nhớ. Đây sẽ là doanh lợi hàng quý cao thứ 2 từ trước đến nay của Samsung Electronics.Được biết, phó Chủ tịch Lee Jae-young đã bị bắt giữ khoảng 2 tháng, sau khi có liên quan đến vụ bê bối liên quan đến tham nhũng. Ông Lee đã điều hành Samsung Electronics và nhiều chi nhánh khác của Tập đoàn Samsung, trong 3 năm qua. Dưới sự dẫn dắt của ông, Samsung đã tham gia vào nhiều thương vụ M&A kể từ tháng 05/2014, trong đó có thương vụ mua doanh nghiệp điện tử và nghe nhìn Harman International Industries Inc. của Mỹ với mức giá kỷ lục 9,000 tỷ Won hồi tháng 11/2016.Theo kết quả đánh giá của Top Employers Institute, tổ chức toàn cầu chuyên đánh giá chiến lược quản lý nhân sự của các doanh nghiệp, Samsung Electronics, đã lần thứ tư liên tiếp giữ vị trí đầu bảng những doanh nghiệp mà người lao động mong muốn được làm việc ở Brazil. Trước đó, hồi đầu năm 2017, Samsung cũng giành được Giải thưởng Randstad 2017 của Nga cho lĩnh vực điện và hàng điện tử tiêu dùng. Giải thưởng Randstad dành để vinh danh các doanh nghiệp hoạt động ở Nga được bình chọn và đánh giá tốt về nơi làm việc.Theo: Nguoivietphone.com