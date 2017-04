Hội Chu Văn An Mời Dự Hội Thảo: VN Trong Thế Giới Biến Chuyển

Bích chương.

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An Nam California sẽ tổ chức một buổi hội thảo với chủ đề VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI BIẾN CHUYỂN vào ngày Chúa Nhật, 23- 4-2017 tại Westminster Community Center, số 8200 Westminster Ave, Westminster, CA 92683, từ 1:00 tới 4:00 giờ chiều.Theo ông Nguyễn Địch Hà, Hội trưởng, thì tình hình thế giới đang biến chuyển với một tốc độ rất nhanh. Từ việc nước Anh rút ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu đến thái độ càng ngày càng chủ động của Nga và Tàu cho đến lập trường có tính cách bảo thủ và chủ nghĩa quốc gia của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, không ai biết thế giới sẽ đi về đâu. Thái độ đe dọa của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un với một số võ khí nguyên tử đang được chế tạo khiến tình hình thế giới trở nên căng thẳng. Mặt khác, việc muốn độc chiếm biển Đông của Trung Cộng cùng nhiều việc khác họ đang làm đem lại rất nhiều hậu quả tai hại cho Việt Nam, không rõ đất nước sẽ đi về đâu. Trong tinh thần trên, ba đề tài sau đây sẽ được thuyết trình và đưa ra thảo luận:- Nhân quyền & môi trường Việt Nam: khủng khoảng và lối ra- Mối đe dọa mới của Cộng sản Trung hoa đối với Việt Nam.- Việt Nam trong thế giới biến chuyển.Theo ông Hà, các diễn giả là những cựụ học sinh Chu Văn An, sau trở thành những nhà nghiện cứu chuyên môn.Đề tài 1 do Ts. Lê Minh Nguyên (CVA 70) trình bày. Ts.Nguyên là một thành viên của Mạng Lưới Nhân Quyền VN. Ông tích cực hoạt động trong việc tranh đấu cho nhân quyền ở VN từ nhiều năm, và là một trong bốn người Mỹ gốc Việt được mời vào Bạch cung để trao đổi ý kiến với Tổng thống George W. Bush trước cuộc thăm viếng của Chủ tịch CSVN Nguyễn Minh Triết năm 2007.Đề tài 2 do Gs. Trần Huy Bích (CVA 57) trình bày. Gs. Bích có Tiến sĩ về Chính trị & Giáo dục đối chiếu với luận án về CS Trung Hoa. Tuy đã về hưu, ông vẫn chuyên tâm theo dõi các sự kiện xảy ra ở Hoa lục.Đề tài 3 do Gs. Đỗ Quý Toàn (CVA 59) trình bày. Gs. Toàn là một giáo sư của trường Chu Văn An. Ông cũng được biết tới qua bút hiệu Ngô Nhân Dụng, là một nhà nghiên cứu uyên bác, một nhà truyền thông có uy tín, rất được theo dõi và tin cậy. Hiện ông giữ nhiệm vụ Chủ bút nhật báo Người Việt.Chương trình buổi sinh hoạt gồm 3 phần: Tưởng niệm ngày 30 tháng 4, Thuyết trình, Hội thảo (có ẩm thực nhẹ).BTC trân trọng kính mời các cơ quan truyền thông cùng quý vị người Việt tại quận Cam tham dự thật đông để nói lên mối quan tâm của mình đối với đất nước.