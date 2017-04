Mỹ: Các Công Ty Kỹ Thuật, Tham Vấn Có Lương Cao Nhất

Một lần nữa, các công ty kỹ thuật và tư vấn đứng đầu bảng trong danh sách các công ty với lương bổng trung bình cao nhất tại Hoa Kỳ.Trong khi những tên tuổi quen thuộc, gồm Facebook Inc., công ty mẹ của Google là Alphabet Inc., và LinkedIn Corp., có thể được tìm thấy trên thăm dò hàng năm của Glassdoor, một số công ty ít được biết tới hơn cũng đã có mặt trên bảng danh dự.5 công ty đứng đầu trong danh sách, mỗi công ty với các mức lương trung bình trên $150,000 theo thăm dò vô danh cho biết, gồm các công ty tư vấn AT Kearney Inc. và PWC Strategy & LLC, và các công ty phần mềm VMware Inc., Splunk Inc., và Cadence Design Systems Inc. AT Kearney và Strategy & cũng đứng đầu bảng trong năm rồi, trong khi Splunk mới lần đầu xuất hiện trong danh sách.Bây giờ sự thực là các công ty đầu tư, ngân hàng, và quỹ phòng hộ có khuynh hướng trả lương đẹp, với những chỗ như Goldman Sachs Group Inc. có mức lương trung bình $107,500. Trong khi đó là mức lương lớn nhất, vẫn không đủ để chọc thủng vào danh sách 25 hãng đứng đầu của Glassdoor. Các công ty ngân hàng và đầu tư đòi hỏi nhân viên có bằng cấp cao với kỹ năng thích hợp, nhưng Glassdoor cho biết các hãng kỹ thuật và tư vấn đòi hỏi nhiều hơn.Nhưng bởi vì một công ty trả lương cao không có nghĩa là bạn thích làm việc ở đó. 2 lý do chính đó để làm việc ở bất cứ đâu thì thường trái ngược nhau. Chẳng hạn, Strategy% có xếp hạng về mức lương thấp trong khi lại là nơi mà nhiều người muốn tới làm việc. Loại khác biệt này giữa lương và các khía cạnh khác của công việc làm thì phải coi người làm kính trọng các ông chủ của họ bao nhiêu nữa.