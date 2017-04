Samsung Bán Điện Thoại Thông Minh Nhiều Hơn Apple

Khoảng giữa tháng 04/2017, theo số liệu của Trendforce, Samsung đã dẫn trước Apple về doanh số smartphone bán ra trong Q1/2017.Tuy nhiên, chiến thắng của Samsung là nhờ có các smartphone thuộc phân khúc giá rẻ như dòng Galaxy J. Trong khi đó, Apple vẫn chỉ trung thành với các mẫu smartphone cao cấp và doanh số iPhone 7 & 7 Plus cũng một phần bị hạn chế vì có nhiều người đang chờ đợi iPhone 8.Trendforce khẳng định: “Doanh số smartphone cao cấp của Samsung trong quý 1/2017 không như mong dợi vì niềm tin của người dùng đối với thương hiệu Samsung vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn sau sự cố Note7”. Ngoài ra, Trendforce cho rằng iPhone sắp ra mắt sẽ khiến doanh số Galaxy S8 vừa ra mắt của Samsung bị hạn chế dù thiết bị mới có nhiều đột phá về cả thiết kế và thông số kỹ thuật.Trendforce cũng nhận định rằng: “Các mẫu smartphone cao cấp có đóng góp rất hạn chế về mặt doanh số, vì tin đồn về iPhone tiếp theo khiến nhu cầu các mẫu smartphone của những hãng khác ngoài Apple bị giảm mạnh. Dự kiến doanh số smartphone của Samsung trong quý 2 năm 2017 sẽ tăng trưởng không đều”Trong khi đó, doanh số của iPhone 7 & 7 Plus đã giảm sau quý ra mắt cực kỳ thành công. Có lẽ tin đồn về mẫu iPhone 8 đặc biệt kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone ra mắt vào cuối năm 2017 đã khiến nhiều người chờ đợi iPhone 8. Tổng sản lượng tất cả các mẫu iPhone trong quý 1/2017 đã giảm 36% so với quý trước và giảm 41% so với cùng kỳ năm 2016. Nhưng về tổng thể doanh thu iPhone có một sự cải thiện đáng kể.Theo: Nguoivietphone.com