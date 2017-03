Lễ Phục Sinh, Chúa Đã Sống Lại

Thế giới ngày hôm nay đang đương đầu với rất nhiều khó khăn, thử thách ở khắp mọi nơi. Hàng loạt một số đông người đã bị thất nghiệp làm ảnh hương đến gia đình và con cái. Điều này cũng khiến cho các em học sinh đang đi học không biết phải học nghành gì và hoang mang sau này khi ra trường không biết có kiếm được việc làm hay không. Tương lai rồi sẽ đi về đâu?Con người rất khôn ngoan cũng đã chế tạo ra được nhiều thuốc men để chữa trị cho các bệnh tật. Nhưng đã có một số người vì tiền, lợi lộc không màng đến sự nguy hiểm của người khác và cũng có thể có ác ý đã chế ra một số thực phẩm và đồ dùng có độc. Điều này cũng khiến cho nhiều người lo âu sợ hãi không biết cái gì nên mua cái gì không nên mua.Kính thưa quý vị, trong tuần qua tôi được dịp đi dự tang lễ. Ông Lê Văn Nghĩa hưởng thọ được 90 tuổi. Ông đã sống một cuộc đời hi-sinh, làm việc vất vả và nuôi nấng một đàn con được khôn lớn trưởng thành và ông đã đem được cả gia đình đến đất nước tự do này. Một điều đẹp đẽ và có giá trị muôn đời là ông đã dạy dỗ các con làm lành, lánh dữ và đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Ngài là Chúa của vũ trụ càng khôn này. Ngài là Vua trên muôn vua và là Chúa trên các chúa. Mặc dù ông đã ra đi nhưng trong một ngày gần đây ông sẽ gặp lại tất cả mọi người đã có cùng một niềm tin với ông trên nước Thiên-đàng.Tất cả những điều ở thế gian này đều sẽ qua đi khi con người đối diện trước sự chết. Tất cả những đau khổ, bệnh tật, nghèo thiếu đều sẽ không còn nữa khi con người bước vào cõi chết.Kính thưa quý vị cuộc sống tạm bợ trên thế gian này sẽ qua đi rất nhanh nhưng cuộc sống đời đời là điều chúng ta cần phải chú ý và tìm hiểu nó.Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người để sống với Ngài đời đời và thế gian này. Nhưng từ trong buổi sáng thế loài người chọn để phạm tội và từ chối Ngài. Chúa yêu thương thế gian và con người Ngài đã dựng nên. Ngài đã có chương trình là gởi Con của Ngài là Cứu Chúa Giê Xu xuống trần và trở nên một con người như chúng ta hầu Ngài có thể cảm thông được những sự khó khăn mà chúng ta phải chịu.Một lần nữa, loài người đã từ chối Ngài, họ đã bắt bớ, hành hạ, đánh đập, phỉ báng, khinh chê Ngài và cuối cùng họ cùng nhau đóng đinh Ngài và treo trên cây thập tự. Loài người gian ác đã giết đi một Cứu Chúa mà Ngài đã muốn đến để đem cho họ một con đường sự sống.Chúa Giê Xu yêu thương loài người mà Ngài đã dựng nên và Ngài bằng lòng hi-sinh cho họ. Vì Ngài là Con Trời nên hễ ai tin vào sự hi-sinh ấy và muốn trở nên con của Ngài thì từ nay tội lỗi của chúng ta sẽ được xóa bội và chúng ta sẽ được làm hòa lại với Ngài. Bởi sự chết của Ngài mà chúng ta nhận được sự tha thứ và sẽ được sống với Ngài luôn luôn.Trong Tháng Tư quý vị biết trong cuốn lịch mà chúng ta đang dùng có một Ngày Lễ Phục Sinh đó là ngày Lễ Chúa Sống Lại. Đây là một sự kiện lịch sử có thật và người ta phải công nhận và ghi lại vào trong sử sách.Chúa Giê Xu là Con Trời đã chết nhưng Ngài đã sống lại. Hầu cho hễ ai tin đến Ngài thì sẽ được sống với Ngài.Trong cuộc sống của chúng ta nhiều khi chúng ta phải đối đầu với những sự đau khổ, bệnh tật, bất bình, gian ác và nhiều khi chúng ta không tìm ra lối thoát. Thưa quý vị hôm nay tôi vừa giới thiệu cho quý vị về một tin tức tốt lành và đầy hi-vọng dành cho đời này và đời sau. Chúa Giê Xu đang đứng ngoài cửa mà gỏ, hể ai nghe tiếng Ngài mà mở cửa ra, thì Ngài sẽ vào cùng người ấy. Hãy đến với Ngài quý vị ơi.Mọi nước mắt, đắng cay, khổ đau, thất vọng, lo sợ sẽ không còn nữa và mọi sự sẽ được Chúa thay thế bằng niềm vui, hi-vọng, yêu thương và sự sống.Chúa thương yêu quý vị, Chúa có chương trình cho quý vị và gia đình của quý vi. Ngài đã cho phép quý vị đến đất nước tự do này. Quý vị đã trãi qua một cuộc hành trình dài để bắt đầu một cuộc hành trình mới tại nơi đất khách quê người không phải là một điều dễ dàng. Hôm nay Chúa cho phép tôi có cơ-hội chia xẻ về niềm tin và sự phước hạnh khi quý vị được làm con cái của Chúa. Chúng ta sẽ được trở về nhà. Chúng ta sẽ có được sự vui mừng, bình an và sự chăm sóc từ nơi Cha Thiên-thượng.Gia đình của chúng tôi đang sinh hoạt tại ĐIỂM HẸN KC tại Kevins Auto Body 9265 Bishop Place, Westminster CA 92683 vào mỗi Sáng Chúa Nhật lúc 9:59am và mỗi tối Thứ Ba lúc 6:29pm. Chúng tôi có thì giờ Trà Đàm. Cầu Nguyện & Học Lời Chúa trong không khí nhẹ nhàng, thoải mái của một đại gia đình.Xin Kính Mời Quý vị đến nhóm với chúng tôi hoặc xin gọi cho chúng tôi. Tôi là Mục sư Cao Mỹ Phượng 714 603 4481 và nhà tôi là Mục sư Cao Hữu Trí 714 657 9726.Sự hiện diện của quý vị sẽ là một vinh hạnh lớn cho chúng tôi. Xin chân thành cám ơn và hẹn gặp lại quý vị.