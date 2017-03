Phi Công American Airlines Tắt Thở Trên Chuyến Bay

ALBUQUERQUE - Phi công của hãng American Airlines qua đời trên chuyến bay từ Dallas tới tiểu bang New Mexico hôm Thứ Tư, khi chỉ còn cách phi trường Albuquerque 2 dặm – chuyến bay hạ cánh an toàn và đuợc 1 đơn vị y tế chờ đón.American Airlines xác nhận lý lịch phi công là William “Mike” Grubbs. Phát ngôn viên của hãng tuyên bố “Chúng tôi chăm sóc gia đình ông Grubbs và các đồng nghiệp và góp lời cầu nguyện với họ”.Đây không là trường hợp bất đắc kỳ tử đầu tiên của phi công đang điều khiển chuyến bay – năm 2015, 1 phi công cũng của American Airlines đột tử trong 1 chuyến bay đêm giữa Phoenix và Boston – phi công phụ chuyển hướng tới đáp tại phi trường Syracuse (New York).