Biển Đông: TC Chiếm Tam Giác Chiến Lược

Sự Kiện và thời sự. Gần đây không ảnh của tổ chức Planet Labs cho thấy TC bồi đắp nối liền hai đảo nhỏ ở phía bắc của quần đảo Hoàng Sa. Giới tùy viên quân sự của nhiều nước trong khu vực tin rằng TC cương quyết xây dựng, bồi đắp và mở rộng một hệ thống đảo nhỏ và bãi đá ngầm từ Trường Sa đến Hoàng Sa thành những chuỗi cơ sở quân sự quy mô trong mưu đồ khống chế toàn bộ Biển Đông. Bề ngoài thì Bắc Kinh rêu rao khu vực Biển Đông ít lâu nay ổn định trong khi vẫn liên tục hoạt động, trang bị cho những đảo hoang và bãi đá ngầm này làm các căn cứ với những loại vũ khí tối tân nhất.Ngày 17 tháng 3, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã có cuộc họp kín với Tổng thống Phi luật tân Rodrigo Duterte và ký với Philippines một chương trình hợp tác phát triển về thương mại và đầu tư kéo dài 6 năm. Có tin nhơn cơ hội này Phó Thủ tướng Uông Dương và Tổng thống Duterte có thảo luận về quyết định của Bắc Kinh chuẩn bị cho việc xây dựng một trạm giám sát môi trường ở Bãi cạn Scarborough.Sau đó có tin Tổng thống Philippines tuyên bố không đủ sức ngăn cản Trung Quốc xây dựng trên bãi đá ngầm Scarborough bởi vì Bắc Kinh quá mạnh về quân sự. Nếu động binh thì «toàn bộ quân đội và cảnh sát Philippines sẽ bị tiêu diệt, đất nước sẽ tan nát». Ông sẽ nói với Trung Quốc cứ giữ Scaborough miễn là đừng phong tỏa vùng duyên hải biển Tây Philippines. Và sau đó Ông tuyên bố TQ trung thành với lời hứa!Còn VNCS, từ lâu TC đánh chiếm, xâm lấn Hoàng sa và Trường sa. Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng thần phục TC như thái thú của TC dâng cho TC rồi. Gần đây kinh tế VNCS lụn bại, Trung Quốc đổ tiền cứu chế độ CSVN. Trong 2 tháng đầu năm 2017, các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc đã ghi danh thực hiện 123 dự án tại Việt Nam và 174 lượt mua cổ phần, chiếm 21,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, trở thành nước đầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam, sau Singapore.Thế là TC đã chiếm lấy một phần bãi cạn Scarborough của Phi để kết nối với Hoàng sa và Trường sa đã chiếm của VN, làm thành tam giác chiến lược khống chế toàn Biển Đông.Phân tích. Giáo sư Carl Thayer, một trong các chuyên gia am tường tình hình Biển Đông nhứt thuộc Học viện Quốc phòng Úc, nhận định những đảo nhân tạo tại Biển Đông sẽ không chỉ là kho tiếp tế nhiên liệu cho các chiến hạm Trung Quốc, mà còn là một nơi cung cấp hậu cần và điểm dừng cho các tàu đánh cá hay tàu cảnh sát biển Trung Quốc. Để giải quyết nhu cầu sanh tử cho nền kinh tế của TC là nhập và chuyển chở dầu khí về TC và chở hàng hoá TC xuất cảng đi. Con đường biển đi đến TC qua Eo Biển Mã Lai, Ấn độ dương là con đường sinh tử của TC. Để Mỹ kiểm soát, để Mỹ khống chế, nó trở thành tử lộ đối với TC.Vùng Biển Đông cũng là vùng tiềm năng khai thác dầu khí rất lớn, lại gần TC, giá nào TC cũng phải chiếm cứ, kiểm soát chặt chẽ, để làm trữ lượng an toàn như Mỹ dành trữ lượng dầu khí của Mỹ ở vùng bờ biển của Mỹ, thà mua mắc ở xa xài bây giờ chớ không đụng tới an toàn dầu khí của quốc gia.Cơ quan nghiên cứu chiến lược CSIS của Mỹ nêu ra một số hành động TC xâm lấn, khống chế đang diễn tiến không ngừng ở Biển Đông. CSIS ghi nhận TC trong tương lai gần quân đội TC sẽ vận hành vượt xa ra ngoài phạm vi chuỗi đảo thứ nhất kéo dài từ Nhật Bản tới Philippines vươn ra Ấn Độ Dương, dần dần nới rộng tầm tay của quân đội TC. Thế lực của hải quân của TC sẽ củng cố các tuyên bố chủ quyền ở Châu Á, và hành động chiếm cứ của TC trên biển đảo mà TC đang tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Brunei, và Malaysia.Những công trình bồi lắp bãi đá, tạo thành chuỗi đảo nhân tạo như Vạn Lý Trường Thành trên Biển Đông Nam Á Thái Bình Dương. Từ đó việc lập vùng cấm bay trên vùng này chỉ còn là vấn đề duy ý chí” của TC, chớ không tuỳ thuộc sự chống đối hay không của Mỹ trong việc bảo vệ tự do hàng không hàng hải quốc tế nữa. Còn những nước ở Đông Nam Á không đáng kể đối với TC. VN, Phi, Mã, Brunei không có nước nào dám tranh cản bằng quân sự với TC.Theo CSIS, sở dĩ TC làm được như thế vì chính sách cân bằng xoay trục về Châu Á của Mỹ do TT Obama chủ trương chưa được giải thích rõ ràng hoặc chưa được thực hiện hữu hiệu để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Mỹ chưa dấn thân nhập cuộc đích thực, chưa quyết tâm giúp các đồng minh và đối tác trong vùng để ứng phó với sự gây hấn, xâm lấn của TC.Cũng không hy vọng gì nhiều với tân tổng thống Mỹ Trump. Trong khi tranh cử Ô. Trump không tỏ vẻ thiết tha với Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis sau mấy ngày làm việc với các giới chức hai đồng minh cột trụ Nhựt và Nam Hàn, tin Reuters cho biết Ô. Mattis ngày 4.2 nói “Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi nhận thấy không cần phải có bất kỳ hành động quân sự quy mô lớn nào (ở Biển Đông)”, mà chỉ cần áp dụng các biện pháp ngoại giao trong vấn đề Biển Đông.Còn Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ Tillerson trước đó, trong phiên điều trần chuẩn thuận tại Thượng viện Mỹ, ông Rex Tillerson khẳng định Mỹ nên ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông. Tuy nhiên khi mới đây công du ba nước Nhựt, Nam Hàn và TQ, mối quan tâm chánh của Ông là giải quyết vụ CS Bắc Hàn phóng hoả tiễn và thử nguyên tử. Còn hồ sơ Biển Đông Ông không đề cập khi làm việc với Nhựt, Nam Hàn, và Chủ Tịch Tập cận Bình.Trái lại TC sau khi TT Duterte tuyên bố TQ cứ giữ Scaborough miễn là đừng phong tỏa vùng duyên hải biển Tây Philippines, giới lãnh đạo Trung Quốc mở rộng địa bàn kiểm soát vùng Đông Nam Á. Nhơn dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN ngày 08/08/1967, TC thông báo thực hiện sáng kiến «liên vùng» tại Biển Đông, nơi Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên 90% diện tích. Theo giải thích của Trung Quốc, sáng kiến đó là lập «khu bảo tồn thiên nhiên» để các bên (?) đều có lợi./.(VA)