Văn Nghệ Đón Mùa Xuân Đến Với Chủ Đề Xuân Và Tinh Yêu

Ban hát Hội Thánh đồng ca bản Thánh ca “ Dâng Chúa Lời Tạ Ơn” mở đầu chương trình Văn Nghệ Chủ Nhật ngày 18-3-2017. (Ảnh/Đặng Công Minh)

Ca Sĩ Bích Vân vừa hát vừa biểu diễn ngón đàn Piano điêu luyện qua bản ”Lý Cây Bông” thật vui và xuất sắc. (Ảnh/Đặng Công Minh)

Mục Sư Quản Nhiệm Nguyễn Hồng Phúc đang cầu nguyện khai lễcùng Ban Điều hành Hội Thánh. (Ảnh/VBMN)

Song ca Bích Vân và Sean Buhr đang hát bản thánh ca”Tôn Vinh Chúa” Thứ Bẩy ngày 19-3-2017. (Ảnh/VBMN)

Ca Sĩ Bích Vân và Sean Buhr đang nhận món quà lưu niệm do Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Hồng Phúc trao tặng. (Ảnh/VBMN)

Tacoma/WA.-Hân hoan chào mừng mùa Xuân sau khi mùa Đông kết thúc,Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm Liên Hiệp Tacoma tưng bừng tổ chức một chương trình ca nhạc thật đặc sắc đón mùa Xuân đến với chủ đề “Xuân và Tinh Yêu” trong 2 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 18 và 19/3/2017 tại Hội trường trụ sở Hội Thánh số 3832 S. G Street, Tacoma, WA 98418.Chương trình chính đón mùa Xuân vào lúc 7giở30 tối Thứ Bẩy ngày 18-3-2017.Thành phần tham dự trên 200 người gồm có quý quan khách, quý Hội Thánh Tin Lành Báp-Típ Tacoma, quý Hội Thánh Tin Lành Seattle, quý Hội Thánh Tin Lành Oregon, quý tín hữu trong và ngoài Hội Thánh, quý Cơ quan truyền thông: Đai diện STBN Oregon, Việt Báo Miền Nam và quý đồng hương.Mở đầu chương trình, Mục Sư Nguyễn Hồng Phúc, Quản nhiệm Hội Thánh Tacoma lên chào mừng và cam ơn quý vị hiện diện đồng thời diễn giảng đầy đủ về ý nghĩa buổi văn nghệ đón Xuân.Sau đó, Ban Văn Nghệ Hội Thánh đồng ca bản” Dâng Chúa Lời Tạ Ơn”vang dội cả hội trường trong niềm vui đón mùa Xuân đến của mọi người.sau khi ai nấy đều phải cam tâm gánh chịu một mùa Đông giá lạnh khắc nghiệt ảnh hưửng đến mọi sinh hoạt hàng ngày.Một chương trình văn nghệ tổng hợp thật đặc sắc giúp vui với các Ca Sĩ nổi tiếng phới hợp với Ban Văn Nghệ Hội Thánh đơn ca và đồng ca các bản Thánh ca Vinh danh Chúa và các bản nhạc vui tươi đón Xuân khiến chương trình ca nhạc”Xuân và Tình yêu thật vui tươi và sống động từ đầu đến cuối chương trinh do các Ca sĩ trình bày như: Ca sỉ Bích Vân với bản” Con đường Việt Nam”, “Tình yêu Chúa dành cho Tôi “, “ Hãy quay về”.., Ca Sĩ Sean Buhr:” You Raise Me up”, “Just as I am”, Ca Sĩ John Huy” Tìm”, Ca Sĩ Ánh Tuyết:” Niềm Vui Mới”, Hoàng Trọng và Asian Tùng, Ban văn nghệ Hội Thánh bản:” Lại Bên Cha”, Ca Sĩ Daniel Hải:” Sống trong Ngài” và đôi song ca Bich Vân, Sean Buhr với bản: ”Amazing Grave My Chains” “ Jehovah Missi.”Kết thúc chương trình văn nghệ, tất ca Ca Sĩ và Ban văn nghệ Hội Thánh đồng ca bản” Và Con Tim Đã Vui Trở Lại”. sau đó, Mục sư Quản nhiệm và Ca Sĩ Bích Vân chân thành tri ân và cầu nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho mọi người và chương trình chấm dứt vào lúc 10giờ tối cùng ngày.Chương trình ca nhạc kế tiếp tổ chức vào lúc 11giở30 sáng Chủ Nhật ngày 19-3-2017.Hiện diện tham dự gồm có tín hữu Hội Thánh, quý đồng hương Tacoma, về Cơ quan truyền thông báo chí: Việt Báo miền Nam.Thánh nhạc mở đầu chương trình do Ban Thờ phượng Hội Thánh đảm trách.Sau đó, Mục Sư Quản Nhiệm Nguyễn Hồng Phúc đôi lời chào mừng và cám ơn quý quan khách hiện diện và cầu nguyện khai lễ, tiếp theo Ban Thờ Phượng Hội Thánh đã hát những bản Thánh ca Ca Ngợi Chúa và đôi song ca Bích Vân và Sean Buhr với bản:Tôn vinh Chúa”.Kế đến Mục Sư Quản Nhiệm Ban Sứ Điệp về tình thương yêu vô bờ bến của Thiên Chúa ban cho nhân loại,,Mục sư diễn giải mùa đông gần như là mùa chết trong năm, mùa làm đông lạnh, tê liệt tất cảmọi vạn vật,trên thế gian này đến nỗi cây cỏ cũng không đâm chồi nẩy mộc được, nhưng Thiên Chúa đã ban cho ta Mùa Xuân và Tình Yêu là mùa của Hy vọng để con người biết nương theo đó hầu vươn lên để mà sống một cuộc đời có ý nghĩa và tốt đẹp hơn.Nổi bật nhất Ca Sĩ Bích Vân đã diễn tả thật xuất sắc và rất nhiệt tình bài thánh ca:” Lời Con Ca Ngợi” để Tôn Vinh Chúa với tất cả tấm lòng.Cuối cùng Thầy Huỳnh Cẩm Giang lên cầu nguyện đáp ứng: thầy ca ngợi Ca sĩ Bích Vân đã dùng lời ca tiếng hát bộc lộ hết tấm chân tình để ca ngợi Tôn Vinh Chúa và thày cũng cầu mong Thiên Chúa chúc phúc cho Bích Vân và Sean Buhr sớm được hưởng phúc Chúa ban.Và Hội Thánh Tacoma cũng có nhã y đặc biệt dành cho Ca sĩ Bích Vân và Sean Buhr một món quà lưu niệm thật đơn giản do Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Hồng Phúc trao tặng.Kết thúc chương trình lúc 2 giời chiều cùng ngày sau khi Mục Sự Nguyễn Khoan Hồng, mới được Hội Thánh trung ương chuyển về Hội Thánh Tacoma, đảm chức Linh Vụ, đã cầu nguyện Thiên Chúa chúc phước cho mọi người hiện diện.Tóm lại, Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm Liên Hiệp Tacoma tổ chức chương trình ca nhạc đón Xuân với chủ đề:” Xuân và Tình Yêu” trong 2 ngày Thứ Bẩy và Chủ Nhật thành công tốt đẹp. Mọi người hoan hỷ ra về sau khi thưởng thức bữa tiệc thông công đạm bạc do Ban tổ chức Hội Thánh khoản đãi.Tường trình tứ Tacoma. BUIPHU/VBMN