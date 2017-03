Hà Nội: 1 Nam HS Đánh Nữ HS

HANOI -- Học sinh Hà Nội không giống gì với học sinh Sài Gòn.Bản tin trên hai báo Zing/Xã Luận kể chuyện: Nam sinh đánh nhau với bạn nữ trong giờ ra chơi...Chứng kiến cảnh bạn nam và nữ mâu thuẫn, thay vì can ngăn, nhóm học sinh ở một trường THCS ở Hà Nội reo hò, cổ vũ hai người đánh nhau.Bản tin cho biết vào ngày 19/3, một người dùng mạng đăng clip ghi cảnh hai học sinh đánh nhau trong khuôn viên trường. Vì mâu thuẫn, nam sinh mặc áo phông và nữ sinh mặc đồng phục lời qua tiếng lại, thách thức nhau.Cùng với sự khích bác của những người xung quanh, cậu học sinh này lao vào túm tóc cô gái. Hai bên bắt đầu ẩu đả.Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của đông đảo học sinh nhưng không ai can ngăn. Nhiều người thậm chí reo hò, cổ vũ. Một số người lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh.Trong quá trình đánh nhau, nam sinh bị lột áo, nữ sinh ngã xuống sàn nhưng hai em đều không dừng lại. Theo người đăng video, hai người trong clip là học sinh trường THCS Trần Đăng Ninh ở Hà Đông, Hà Nội. Hai bạn mâu thuẫn với nhau từ trước và đây không phải lần đầu tiên bạn nam ra tay đánh người.Dưới bài đăng, cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động đánh nữ sinh.Bản tin Zing/Xã Luận ghi rằng ông Lã Xuân Hoàn, Phó hiệu trưởng trường THCS Trần Đăng Ninh, xác nhận sự việc xảy ra tại trường vào giờ ra chơi ngày 18/3. Nam, nữ sinh đều là học sinh lớp 7."Sau khi phát hiện, giáo viên chủ nhiệm lớp đã gọi điện nhắc nhở học sinh, đồng thời đề nghị người đăng gỡ video", ông Hoàn cho biết.Báo Dân Trí kể thêm chi tiết ban đầu xác định, hai học sinh đánh nhau trong clip đang học ở lớp 7A3 và lớp 7A4 của trường THCS Trần Đăng Ninh. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do hai em trước đó có mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên facebook. Khi nắm được sự việc, ngay sáng 20/3, nhà trường đã mời gia đình lên làm việc, yêu cầu học sinh viết bản tường trình làm căn cứ xử lý.Bản tin Dân Trí ghi lời ông Tuấn:“Do sự việc xảy ra rất nhanh, chưa đầy một phút và trong giờ ra chơi sau tiết 2 nên giáo viên và nhà trường đều không ai biết. Sau đó các học sinh vào học tiết 3 bình thường. Hiện tại, nhà trường vẫn đang làm việc với các học sinh liên quan, yêu cầu làm bản tường trình, đồng thời gặp gỡ các gia đình để làm rõ sự việc và xem xét xử lý theo nội quy quy định. Hai học sinh tỏ ra rất hối hận về hành động này. Đồng thời, nhà trường sẽ tiếp tục nhắc nhở giáo dục học sinh về tinh thần đoàn kết để không xảy ra những sự việc tương tự.”Bản tin DT ghi thêm:“Về phía Phòng GD&ĐT quận cho biết, ngay sau khi có thông tin từ PV Dân trí, Phòng GD&ĐT quận đã yêu cầu nhà trường xác minh ngay sự việc để xem xét giải quyết và cử cán bộ về làm việc tại trường.”