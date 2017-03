Cẩn Thận, Đừng Mở Tập Tin Giả Trong Gmail, Có Thể Bị Tin Tặc

Khoảng giữa tháng 03/2017, một số trang tin đã cảnh báo về hình thức lừa đảo người dùng click vào tệp giả mạo đính kèm trong Gmail. Nhắc lại về Phishing, đây là một hình thức gian lận để có những thông tin nhạy cảm như tên tài khoản, mật mã, thẻ tín dụng … bằng cách giả mạo như là một thực thể đáng tin cậy trong các giao tiếp trên mạng.Quá trình giao tiếp thường diễn ra tại các trang mạng xã hội nổi tiếng, các trang web đấu giá, mua bán hàng online… và đa số người dùng đều không cảnh giác với nó. Phishing sẽ sử dụng email hoặc tin nhắn tức thời, gửi đến người dùng, yêu cầu họ cung cấp thông tin cần thiết. Người dùng thường sẽ chủ quan cung cấp thông tin cho một trang web, thường là trang web giả mạo do các hacker lập ra.Hình thức mới nhất là thông qua hộp thư Gmail, giả trang thành một tập tin gửi kèm, nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải. Thay vào đó, nó là một hình ảnh được nhúng một đoạn link và trông giống như:Nếu người dùng nhấn vào, sẽ không mở ra tập tin gửi kèm mà sẽ bị đưa đến trang truy cập tài khoản Google, nơi mà nó sẽ yêu cầu bạn cung cấp tài khoản và mật mã. Trang web mà người dùng bị đưa đến là trang web giả mạo do hacker lập ra. Theo trang Lifehacker, trang web độc hại giả mạo thực chất là định dạng dữ liệu URI với prefix “data:text/hrml”, chứ không phải URL dạng HTTPS được bảo mật thông thường.Việc bị lừa hội nhập vào trang web giả mạo sẽ làm hacker có thể nắm trong tay quyền ủy nhiệm mọi thứ liên quan đến Gmail của người dùng, bao gồm cả việc gửi thư điện tử độc hại tương tự tới các tài khoản khác trong danh sách liên lạc của nạn nhân.Công ty chuyên về bảo mật, an ninh mạng WordFence cho biết, phiên bản Chrome v56.0.2924 đã đánh dấu những email độc hại với tin nhắn “Not Secure” (Không đảm bảo an toàn) trên thanh địa chỉ của trang web hội nhập – tuy nhiên không phải ai cũng để ý tới nó. Ngoài việc kiểm tra kỹ càng URL, sau khi nhấn vào một tập tin đính kèm trong Gmail, người dùng cũng nên tỏ ra thận trọng với email đến từ người lạ – và thậm chí là cả người thân, vì rất có thể tài khoản của họ đã bị hack rồi.Theo: Nguoivietphone.com