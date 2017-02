Gmail Sẽ Ngừng Trên Chrome Với Windows XP Và Vista

Kể từ cuối năm 2017, khi truy cập Gmail trên Windows XP và Vista, người dùng sẽ bị điều hướng tới phiên bản HTML của dịch vụ.Theo một số nguồn tin, kể từ ngày 08/02/2017, Google sẽ hiển thị 1 banner ở đầu trang Gmail đối với những người dùng đang sử dụng phiên bản Chrome 53 hoặc phiên bản cũ hơn, để khuyến khích nâng cấp. Chrome 55 là phiên bản Chrome mới nhất hiện nay, sẽ có nhiều cập nhật bảo mật quan trọng để bảo vệ an toàn cho người dùng.Những người dùng vẫn đang sử dụngWindows XP và Windows Vista là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Google đã dừng hỗ trợ các hệ điều hành trên từ sau phiên bản Chrome 49. Microsoft cũng không còn hỗ trợ XP và Vista để khuyến khích người dùng nâng cấp lên các bản Windows mới hơn và bảo mật tốt hơn.Google cho biết: “Nếu vẫn tiếp tục sử dụng các phiên bản Chrome cũ vốn đã bị dừng hỗ trợ, Gmail sẽ chịu nhiều nguy cơ bảo mật và người dùng sẽ không thể truy cập các tính năng mới cũng như không được nhận các bản vá lỗi”. Nếu người dùng không nâng cấp, Gmail vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trên Chrome 53 và các bản cũ hơn cho tới cuối năm 2017. Tuy nhiên, sớm nhất vào tháng 12/2017, những người dùng không nâng cấp trình duyệt có thể sẽ bị chuyển hướng tới phiên bản HTML của Gmail.Hồi năm 2013, Google cho biết sẽ hỗ trợ Chrome trên XP đến tháng 04/2015. Tuy nhiên, sau đó thời hạn đã được tăng đến cuối năm 2015. Vào tháng 11/2015, Google tuyên bố sẽ ngừng hỗ trợ Windows XP, Vista và các phiên bản cũ của OS X vào mùa xuân 2016. Và kể từ phiên bản Chrome 49, Google chính thức dừng hỗ trợ 2 hệ điều hành cũ.Nếu đang sử dụng Windows 7 hoặc 1 phiên bản Windows mới hơn, Chrome sẽ hỗ trợ cập nhật tự động. Để kiểm tra phiên bản Chrome đang sử dụng, người dùng click vào biểu tượng 3 dấu gạch ở trên cùng bên phải trình duyệt, sau đó vào Help => About Google Chrome.Ngoài ra, kể từ ngày 13/02/2017, Google cũng sẽ mặc định chặn các file đính kèm JavaScript (.js). Google cho rằng file JavaScript rất nguy hiểm vì chúng có thể kích hoạt việc download 1 file dữ liệu nào đó, và nếu mang tính độc hại, nó sẽ gây nguy hiểm cho người dùng.Theo: Nguoivietphone.com