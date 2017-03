Pháp tu Lương Hoàng Sám.

Hằng năm cứ vào trung tuần tháng ba khóa tu Lương Hoàng Sám được tổ chức tại trung tâm Sangha ở thành phố Hungtington Beach, tiểu bang California. Đúng 8 giờ sáng thứ năm hôm nay mặt trời vẫn chưa ló dạng và thời tiết còn se lạnh, đông đủ phật tử đã có mặt và ngồi chật kín giảng đường, tham dự khóa tu LHS vừa được khai mạc dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Chúc Thiện cùng Tăng Đoàn Đạo Tràng Liên Hoa."Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp LƯƠNG HOÀNG SÁM" do Hòa Thượng Trí Tịnh giảo chính và dịch giả là Hòa Thượng Thích Viên Giác, gồm có 10 quyển. Theo truyền thuyết vào thời vua Lương Võ Đế bên Tàu (463-549) lúc sinh thời bà hoàng hậu Hy Thị có tâm độc ác và ghen tuông, nên khi thác xuống tái sanh làm thân con mãng xà. Vào một đêm nhà vua Lương Võ Đế nằm mộng thấy bà hoàng hậu Hy Thị hiện về bày tõ lòng hối cải sự sự ác tâm của mình và năn nỉ nhà vua làm sao cứu bà thoát khỏi thân mãng xà. Nhờ sự trợ giúp của Hòa Thượng Chí Công cùng 100 đại tăng, nhà vua Lương Võ Đế cho tạo dựng đạo tràng sám pháp LHS đặng cứu bà hoàng hậu. Chẳng bao lâu sau bà hoàng hậu hiện về lần nữa trong giấc mộng của nhà vua, vui mừng báo cho nhà vua biết rằng bà đã bỏ thân mãng xà và được tái sanh về cõi trời. Nhờ vào lòng từ tâm của vua Lương Võ Đế, nhờ vào tha lực của các chư tăng và nhất là nhờ vào lòng thành hối cải của chính mình, mà bà hoàng hậu đã được giải thoát khỏi thân con mãng xà. Và bắt đầu từ đấy sám pháp LHS được trì tụng như là một pháp sám hối những lầm lỗi của chúng sanh.Như chúng ta đã biết ý nghĩa của hai chữ sám hối, tức là "sám" là sám giả sám kỳ tiền khiên, và "hối" là hối giả hối kỳ hậu quá, mang ý nghĩa rằng ăn năn lỗi lầm ở quá khứ và cố gắng không tái phạm trong tương lai. Vì thế việc tổ chức khóa tu LHS hằng năm vào tháng ba do Thượng Tọa Chúc Thiện và Tăng Đoàn Đạo Tràng Liên Hoa hướng dẫn phải được tán thán và ca ngợi.Chương trình ba ngày tu tập:Thứ năm và thứ sáu (16 và 17 tháng 3):- 8.00 am: Khai kinh LHS và lạy sám hối- 11.00 am: Thọ trai- 12.30 pm: Tụng LHS và lạy sám hối- 3.00 pm: Thuyết pháp- 4.00 pm: Tụng LHS và lạy sám hối- 6.00 pm: Hoàn mãnThứ bảy (18 tháng 3):- 8.00 am: Khai kinh LHS và lạy sám hối- 11.00 am: Thọ trai và phóng sanh- 12.30 pm: Tụng LHS và lạy sám hối- 5.00 pm: Cúng thí thực- 6.00 pm: Dược thực- 7.00 pm: Tụng Chú Đại Bi và dâng đèn cúng Phật- 9.00 pm: Hoàn mãnLiên lạc ban tổ chức:Quảng Nguyên Phương714-436-8029.