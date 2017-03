Hội Ái Hữu Bến Tre Kiến Hòa Tiệc Tân Xuân Đinh Dậu 2017

Hình ảnh tiệc xuân của Hội Ái Hữu Bến Tre Kiến Hòa.

Westminster ( Bình Sa )- -Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, trưa Chủ Nhật 12 tháng 3 năm 2017. Hội Đồng Hương Bến Tre Hải Ngoại tổ chức Tân Xuân Hội Ngộ Đinh Dậu 2017, tham dự tiệc Tân Niên ngoài số đông đồng hương Bến Tre –Kiến Hòa còn có qúy quan khách, đại diện các hội đồng hương bạn, các hội đoàn, đoàn thể một số các cơ quan truyền thông.Trên sân khấu thiết trí đầy đủ lễ nghi theo phong tục cổ truyền của ngày Tết, một bàn thờ tổ tiên với đầy đủ hoa qủa sau bàn thờ là một bản đồ Việt Nam để nhắc nhở con cháu không quên nguồn cội.Điều hợp chương trình do Anh Phạm Yên Đằng và chị Thu Nguyệt.Trước khi lễ khai mạc bắt đầu, tiếng trống lân rộn rã như thôi thúc lòng người với 3 con lân của đoàn lân Nhân Dũng từ ngoài cửa tiến vào đã biểu diễn những màng thật ngoạn mục để chào mừng quan khách và đồng hương tham dự. Tiếp theo MC. Mời qúy vị trong Ban tổ chức, Ban chấp hành lên sân khấu để làm lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ và phút mặc niệm, sau đó Anh Đằng thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy quan khách và đồng hương.Tiếp theo qúy vị trong Ban chấp hành đích thân đến từng bàn tặng hoa cho các cụ cao niên từ 80 tuổi trở lên và lì xì đầu Xuân cho các em thiếu nhi.Sau phần tặng hoa Ban tổ chức mời cô Hội Trưởng Đoàn Huyền Trang lên chào mừng và cảm ơn quan khách cùng đồng hương thân hữu, cô chúc tất cả một năm mới an vui hạnh phúc.Cô tiếp: “Được ban cố vấn và đồng hương trong hội đề cử ra lãnh trách nhiệm, chúng tôi rất hân hạnh được sự tín nhiệm này nên nguyện trong lòng sẽ cố gắng tiếp nối những bước đi của các vị hội trưởng trước mong sao cho hội càng ngày càng được phát triển thu hút được nhiều đồng hương Bến Tre, đặc biệt là các bạn trẻ.” Cô cho biêt tiếp, “hằng năm ngoài việc họp nhau nhân dịp Tân Xuân hội ngộ, hội còn tổ chức buổi hội ngộ Hè hàng năm Thường thì hội ngộ đầu năm đa số là những đồng hương lớn tuổi đến tham dự rất đông thì ngược lại vào buổi hội ngộ Hè thì tuổi trẻ trong hội lại có mặt đông hơn nhiều. Đây là một chương trình sinh hoạt của hội được tổ chức từ nhiều năm nay truyền qua nhiều đời hội trưởng. Chính vì điều này mà Hội Ái Hữu Bến Tre có được sắc thái trẻ trung. Trong hội ngộ Hè của Bến Tre thì ban chấp hành hội chủ trương phục vụ tuổi trẻ trong hội qua các sinh hoạt thể thao lành mạnh, các cuộc thi đấu thể thao để khuyến khích con em có được một thân thể tráng kiện, mới có được tâm hồn lành mạnh sáng suốt. Bên cạnh đó là bữa ăn ngoài trời do các bà mẹ các cô dì, các bà chị thi nhau nấu nướng những món ăn đặc biệt của xứ dừa Bến Tre nhằm giới thiệu cho tuổi trẻ Bến Tre hiểu biết về quê hương của mình. Ngoài ra một chương trình mới của hội là lập quỹ cứu trợ thương phế binh Bến Tre. Hiện chúng tôi đang tiến hành vận động.”Tiếp theo lễ niệm hương, Ban tổ chức mời qúy vị cố vấn: Bùi Văn Truyền, Nguyễn Văn Cất và Hội Trưởng Đoàn Huyền Trang, anh Hồ Minh Xuân lên trước bàn thờ Tổ Tiên dâng hương cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho bà con đồng hương Bến Tre an vui hạnh phúc.Sau đó Ban tổ chức giới thiệu cô Hoa Hậu Kiều Thơ người con của Bến Tre Kiến Hòa lên chào mừng và chúc Tết đồng hương, theo Ban tổ chức cho biết, (cô đã đoạt giải hoa hậu áo dài do Trung Tâm Đỗ Thanh tổ chức năm 2016 và cô cũng vừa đoạt giải Hoa Hậu Phu Nhân năm 2017 do Cộng Đồng Người Việt tổ chức.)Trong dịp nầy Hội cũng đã cho phát hành Đặc San Xuân Bến Tre Hải Ngoại Đinh Dậu 2017. Đặc san khổ Magazin dày 120 trang với nhiều bài vở, tài liệu cũng như hình ảnh nói về Bến Tre-Kiến Hòa thật giá trị, Cô hội trưởng cho biết: “Đây là công sức của 10 thành viên ban báo chí làm việc trong cả năm trời mới có đặc san nầy, để duy trì sinh hoạt của hội sau 27 năm, năm nào chúng tôi cũng đều thực hiện.”Quý độc giả muốn có Đặc San Bến Tre Đinh Dậu 2017, xin liên lạc (714) 864-0682 hay email: hoiaihuubentre@gmail.comBuổi tiệc bắt đầu mọi người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do hai MC. Hằng Ny và Kiều Thơ phụ trách với sự góp mặc của các ca sĩ tân cổ nhạc cây nhà lá vườn va một số nghệ sĩ thân hữu giúp vui, xen lẫn trong chương trình văn nghệ có phần xổ số lấy hên đầu Xuân.Tiếp xúc với cô hội trưởng được cô cho biết: “người Bến Tre khi ra hải ngoại đến nay phần lớn đều an cư lạc nghiệp cả. Một số người thành công trên thương trường. Nhiều bạn trẻ tốt nghiệp các đại học danh tiếng của Hoa Kỳ cũng đã đóng góp vào những sinh hoạt trong các lãnh vực xã hội, tạo được tiếng vang tốt cho cộng đồng người Việt Tỵ Nam chúng ta.”