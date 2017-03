Gia Đình Cùng Đi Chợ: Quả Nào Ngon Hơn...

Ngọc Quỳnh (st)Chọn ớt chuông có cạnhKhi mua ớt chuông, lật phần dưới lên và nhìn vào đó để chọn.Nếu thấy 3 cạnh: quả ớt "đực"; 4 cạnh: quả ớt "cái".Ớt cái ngọt hơn, mềm hơn và hợp cho các món ăn sống.Ớt đực rắn chắc, hương vị đậm đà, hợp các món chiên xào.Chọn củ cà rốtNên chọn củ cà rốt có kích thước trung bình, dáng thuôn, nhỏ dần từ đầu đến cuối.Củ cà rốt có đầu to, đuôi nhỏ hơn rất nhiều, thì lõi sẽ to, ăn nhạt.Lõi càng nhỏ thì càng ngọt vì đường của cà rốt tập trung ở lớp ngoài.Thêm vào đó, cũng nên chọn củ cà rốt còn ngọn, tươi lâu hơn, giữ được nguyên hương vịChọn củ cải trắngCủ còn nguyên rễ, cầm nặng tay, so với kích thước là củ non, tươi, và rất ngọtTránh mua củ to, nhẹ, vì nó đã già.Củ có vỏ nhăn lại cũng là củ già, nhiều xơ.Tránh củ có cuống xanh vì đắng.Chọn broccolisBông cải với hoa chụm khít vào nhau, màu xanh tươi sáng, bông hoa nhỏ, là những cây còn non, tươi, sẽ cho hương vị ngon nhất.Những bông cải đã nở hoa vàng, các bông rời rạc, đã hết tươi. Không chọn bông cải có thân cứng vì đã già.Chọn củ su hàoCủ su hào nhỏ, màu xanh, có lớp phấn mờ mờ ở trên, vỏ mỏng là còn non, chưa có xơ, ăn rất ngọt.Các củ su hào to, vỏ ngả sang màu trắng là đã già, có xơ, không còn ngon, ngọt nữa.Chọn củ khoai tâyCủ khoai tây vỏ mỏng, kích thước vừa phải, tròn đều là còn tươi.Tránh mua các củ có màu xanh vì những củ có màu xanh là do tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, có hàm lượng cao chất solanine, không tốt cho sức khỏe con người.Chọn cà chuaNhững quả có cuống xanh, màu sắc không đều giữa phần cuống và phần dưới là những quả chín tự nhiên, mua về để chỗ thoáng dùng dần.Những quả chín đỏ đều có thể chín ép hoặc quá chín, không đảm bảo độ ngon.Ngọc Quỳnh (st)