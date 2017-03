Tiền Giang: 70 Thợ May Ở Hãng Eecotank Bị Ngộ Độc Thức Ăn

Tiền Giang -- Hơn 70 công nhân tại Hãng May Mặc Eecotank tại tỉnh Tiền Giang đã phải vào bênh viện vì sau khi ăn trưa bị “nôn mửa, chóng mặt, đau bụng, khó thở, tê tay chân, tiêu chảy...,” theo bản tin của báo Tuổi Trẻ Online hôm Thứ Tư cho biết.Bản tin TTO viết rằng, “Sau bữa trưa, hàng loạt công nhân Công ty TNHH may mặc Eecotank đã bị nôn ói, chóng mặt, đau bụng, khó thở, tê tay, chân, tiêu phân lỏng... phải nhập viện.“Tối 8-3, bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu - giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Tiền Giang - cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận 74 ca nhập viện nghi bị ngộc độc thực phẩm.“Tất cả bệnh nhân đều là công nhân Công ty TNHH may mặc Eecotank chuyên may gia công hàng xuất khẩu tọa lạc tại xã Nhị Quí, thị xã Cai Lậy.“Các công nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói, chóng mặt, đau bụng, khó thở, tê tay, chân, tiêu phân lỏng...”Bản tin của TTO cho biết thêm rằng, “Chiều cùng ngày, lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã đến lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc.“Đến tối cùng ngày, một số công nhân bị nhẹ được các bác sĩ cho thuốc uống và được đưa về nhà. Hiện vẫn còn hàng chục công nhân vẫn còn đang nằm ở bệnh viện để tiếp tục điều trị.”