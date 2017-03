Xếp Hạng Tiểu Bang Xuất Sắc Nhất: Cali Đứng Thứ 23

Một số tiểu bang sáng rực trong việc chăm sóc sức khỏe. Một số tiểu bang khác thì nổi tiếng trong giáo dục. Một số tiểu bang thì giỏi trong cả hai – hay trong nhiều hơn hai. Việc xếp hạng Các Tiểu Bang Tốt Nhất của các tiểu bang tại Hoa Kỳ rút ra từ hàng ngàn dữ liệu cho thấy sự đo lường cách mà các tiểu bang tốt nhất đang thực hiện cho công dân của họ.Thêm vào việc chăm sóc sức khỏe và giáo dục, các số liệu cũng tính kinh tế của tiểu bang, cơ hội mà tiểu bang cống hiến cho người dân, đường sá, cầu cống, internet và hạ tầng cơ sở khác, sự an toàn công cộng của tiểu bang và sự chính trực và khỏe mạnh của chính quyền tiểu bang.Nhiều cân nhắc quan trọng hơn được đối xử với một số đo lường tiểu bang này hơn các tiểu bang khác, dựa trên một thăm dò của những vấn đề mà hầu hết mọi người đều có. Chăm sóc sức khỏe và giáo dục được xem quan trọng nhất. Rồi đến cơ hội mà các tiểu bang cống hiến cho công dân của họ, cho tội phạm và cải tạo và hạ tầng cơ sở của họ. Các nền kinh tế của tiểu bang thì theo sát trong việc cân nhắc, theo sau bởi sự đo lường về điều hành chính quyền. Điều này giải thích tại sao Massachusetts, xếp hạng số 1 trong giáo dục và số 2 trong chăm sóc sức khỏe, chiếm hạng số 1 trong những xếp hạng Các Tiểu Bang Tốt Đẹp Nhất. Và nó cũng giải thích tại sao New Hampshire, xếp hạng số 1 trong cơ hội mà họ dành cho công dân của họ, xếp hạng số 2 trong các xếp hạng Các Tiểu Bang Tốt Đẹp Nhất.Florida xếp hạng thứ 24 trong thăm dò trong Phúc Trình U.S. News & World Report, sau California và trước North Carolina.3 tiểu bang đứng đầu là Massachusetts, New Hampshire, và Minnesota.3 tiểu bang đứng chót là Arkansas, Mississippi, và Louisiana.